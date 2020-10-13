Генич: «Украинцы постараются взять реванш в матче с Испанией»

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал предстоящий матч Украина — Испания в Лиге Наций.

Украинцы, конечно, постараются взять реванш за поражение месячной давности в Мадриде (0:4). Но сделать это будет очень тяжело. Сложная кадровая ситуация, мы все знаем о больных COVID-19 в составе сборной Украины. Конечно, украинцы попали в группу, где им непросто конкурировать с соперниками. Проиграли на днях Германии 1:2. Голкипер Бущан, хоть и допустил результативную ошибку, когда забивал Горецка, вытащил несколько мертвых мячей. Могли и крупнее проиграть украинцы.

Испанцы понимают, что впереди у них решающий матч против Германии. Поэтому сейчас нельзя терять очки. Испанцы, может быть, малой кровью, но обыграют Украину, какой бы состав ни выставили.