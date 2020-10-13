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Генич: «Украинцы постараются взять реванш в матче с Испанией»

13 октября 2020, 15:09
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина1 : 0Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияМатч завершен

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал предстоящий матч Украина — Испания в Лиге Наций.

Украинцы, конечно, постараются взять реванш за поражение месячной давности в Мадриде (0:4). Но сделать это будет очень тяжело. Сложная кадровая ситуация, мы все знаем о больных COVID-19 в составе сборной Украины. Конечно, украинцы попали в группу, где им непросто конкурировать с соперниками. Проиграли на днях Германии 1:2. Голкипер Бущан, хоть и допустил результативную ошибку, когда забивал Горецка, вытащил несколько мертвых мячей. Могли и крупнее проиграть украинцы.

Испанцы понимают, что впереди у них решающий матч против Германии. Поэтому сейчас нельзя терять очки. Испанцы, может быть, малой кровью, но обыграют Украину, какой бы состав ни выставили.

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Все комментарии
St David
St David
14 октября в 06:26
Значит, могут, когда хотят. З перемогою!
dimagas2
dimagas2
13 октября в 19:55
К сожелению Испания в другой весовой категории,максимум заавтобусить 0-0 и то не факт.
cska vperiod
cska vperiod
13 октября в 18:37
Как то странно, украинцы захотят взять реванш но испанцы победят.
НАВСЕГДА
НАВСЕГДА
13 октября в 18:31
И возьмут на классе
Little Caprice
Little Caprice
13 октября в 18:23
Полностью читайте, люди. Он сказал, что Испания победит :)
VAN ARM
VAN ARM
13 октября в 18:13
костя ты переходи на допинги полегче))))))))))))))
Leha-ha50
Leha-ha50
13 октября в 16:39
Реванш ??? Это шутка такая ???
STVA 1
STVA 1
13 октября в 15:16
Посмотрим что по чем)
Big krendel
Big krendel
13 октября в 15:11
Так им и дали себя обыграть испанцы
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