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Родионов: «Кульков заслужил памятник»

13 октября 2020, 16:04

Президент академии «Спартака» имени Черенкова Сергей Родионов заявил, что Василий Кульков заслужил того, чтобы ему установили памятник.

Чемпион СССР и России в составе красно-белых Кульков во вторник был похоронен на Троекуровском кладбище рядом с другим спартаковцем Федором Черенковым, памятник которому был открыт в июне этого года.

Наверняка что-то будет — это зависит от желания родных и близких. Человек заслужил, чтобы его помнили, и он останется в наших сердцах. Нам его будет не хватать.

Работа в академии? Он успел вложить детям очень многое: свои знания, опыт, характер. Все самое сокровенное, что у него было, он передавал им. Естественно, он все показывал и в плане футбольного мастерства.

Когда работаешь с детьми, есть такое понятие, как наглядный пример. Василий прошел в футболе огромный путь, играл в замечательных клубах, в том числе и в Европе, дошел до сборной. И это все он хотел передать детям, что важно. Надежность, мужество, стойкость, бойцовские качества — все это воплотилось в Василии Сергеевиче.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
13 октября в 16:10
лучший памятник это память.
sir_Alex
sir_Alex
13 октября в 16:07
Мы так его помним.
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