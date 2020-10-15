Арутюнянц: «Нам некогда сейчас давать какие-либо комментарии»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал о трансферной кампании клуба. Ходят слухи, что полузащитник Алексей Ионов близок к переходу в «Краснодар».

Нам некогда сейчас давать какие-либо комментарии. До закрытия трансферного окна осталось два дня, мы работаем в штатном режиме. Команда готовится к игре с «Ахматом». После мы ответим на все интересующие болельщиков вопросы.