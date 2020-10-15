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Арутюнянц: «Нам некогда сейчас давать какие-либо комментарии»

15 октября 2020, 14:56

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал о трансферной кампании клуба. Ходят слухи, что полузащитник Алексей Ионов близок к переходу в «Краснодар».

Нам некогда сейчас давать какие-либо комментарии. До закрытия трансферного окна осталось два дня, мы работаем в штатном режиме. Команда готовится к игре с «Ахматом». После мы ответим на все интересующие болельщиков вопросы.

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112910415
112910415
15 октября в 17:37
как-то подозрительно сильно занят ...
мангo
мангo
15 октября в 16:17
    Faustello
    Faustello
    15 октября в 16:13, ред.
    Журналишко:
    - Вы Ионова продаете?
    Арутюнянц в халате и на кассе:
    - Ионовы закончились, брать что то будете? Если нет не мешайте, следующий пожалуйста!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    15 октября в 15:16
    Зачем вообще пускают этих журналюг?
    Тока мешают работать.
    Аксинья
    Аксинья
    15 октября в 15:10
    Лезете со своими интервью - а мне не до вас, еще не всех распродали))
    mihaluch
    mihaluch
    15 октября в 15:09
    Не когда отойдите от меня.
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