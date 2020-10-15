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Медведев: «Венгры создали у ворот сборной России один момент из офсайда»

15 октября 2020, 13:53
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия0 : 0Логотип футбольный клуб ВенгрияВенгрияМатч завершен

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что команда Венгрии создала лишь один голевой момент из офсайда у ворот сборной России в матче четвертого тура Лиги Наций.

В отличие от предыдущего матча против команды Турции, на этот раз таймы поменялись местами, вторая его половина оказалась более агрессивной со стороны нашей сборной, она имела много моментов, в перекладину попали, что называется, угрожали, держали под давлением венгерскую команду, которая, кроме голевого момента на первой минуте (удар по воротам Антона Шунина был нанесен из положения «вне игры»- прим.), ничего больше и не создала. Был интересный футбол, иногда игра 0:0 интересней, чем 2:2. К сожалению, забить не удалось, но наши соперники по группе — Сербия и Турция — тоже сыграли вничью, с точки зрения турнирного положения ничего не изменилось. Теперь надо будет на выезде успешно играть, чтобы сохранить первое место, которое важно для выхода на следующий уровень Лиги Наций и самое главное для попадания в соответствующую корзину при жеребьевке на отборочные игры предстоящего чемпионата мира.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
15 октября в 17:31
Медведе плохо разбирается в футболе он проффи по откатам.
rubinovyi2
rubinovyi2
15 октября в 14:52
Весь интерес такой игры состоял в том,сумеем-ли сыграть в ничью с венграми..((
Шел-бы ты уж петь дифирамбы своему Зениту.
Евгений Сербин
Евгений Сербин
15 октября в 14:17
Наша сборная пробивает очередное дно, три матча дома, две ничьи, одно поражение, Венгрию с Турцией уже не выигрываем. Время жирных котов с российскими паспортами которым в этой жизни больше не о чем мечтать настало. Какая сборная? Пару батлов виски после футбика с элитными проститутками в закрытом клубе это и есть российский футбол. Хорошо вчера решил лечь спать и забить на этих днарей.
Big krendel
Big krendel
15 октября в 14:14
Ну и наши особо не напрягали венгров. Ионов немного попугал и только.
shlomo
shlomo
15 октября в 14:12
А толку что.....у нас дело не лучше...тем более, что Венгры в гостях играли...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
15 октября в 14:03
Вместо предложений по назревшим проблемам в сборной номенклатурные работники заливают об отсутствии опасных моментов у наших ворот, интересном атакующем футболе (такого не наблюдалось), удачном положении в таблице и вере в светлое будущее. Ничего не меняется.
mihaluch
mihaluch
15 октября в 14:03
Наши хоть в штрафной топтались.
nubom
nubom
15 октября в 13:56, ред.
Странный подход к оценке успехов нашей сборной....
Zenit_84
Zenit_84
15 октября в 13:55
Наши тоже один - удар в перекладину
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