Медведев: «Венгры создали у ворот сборной России один момент из офсайда»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что команда Венгрии создала лишь один голевой момент из офсайда у ворот сборной России в матче четвертого тура Лиги Наций.

В отличие от предыдущего матча против команды Турции, на этот раз таймы поменялись местами, вторая его половина оказалась более агрессивной со стороны нашей сборной, она имела много моментов, в перекладину попали, что называется, угрожали, держали под давлением венгерскую команду, которая, кроме голевого момента на первой минуте (удар по воротам Антона Шунина был нанесен из положения «вне игры»- прим.), ничего больше и не создала. Был интересный футбол, иногда игра 0:0 интересней, чем 2:2. К сожалению, забить не удалось, но наши соперники по группе — Сербия и Турция — тоже сыграли вничью, с точки зрения турнирного положения ничего не изменилось. Теперь надо будет на выезде успешно играть, чтобы сохранить первое место, которое важно для выхода на следующий уровень Лиги Наций и самое главное для попадания в соответствующую корзину при жеребьевке на отборочные игры предстоящего чемпионата мира.