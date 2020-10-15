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Геркус — о сборной России: «Было тяжело, смотрелось это грустно»

15 октября 2020, 12:20
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия0 : 0Логотип футбольный клуб ВенгрияВенгрияМатч завершен

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал ничейный результат сборной России в матче 4-го тура Лиги Наций с Венгрией (0:0).

Как и предполагалось, сборная России вчера была несвежа. При таком тяжёлом графике игр старания наших немолодых игроков хватало для аккуратного отбивания венгерских наскоков, но не хватало для создания моментов. Самым молодым на поле в первом тайме был почти 25-летний Антон Миранчук! Который выглядел уставшим и отыграл, в целом, намного слабее своего уровня.

Было тяжело, смотрелось это грустно, хотелось чем-то помочь. Долгожданные замены – вышли молодые Бакаев и Мостовой – добавили скорости, пошли моменты, но мало, не хватило.

Общее впечатление – пытались сыграть без риска, тем же составом, в ту же схему. Точнее говоря, рискнули сыграть без риска. И риск не оправдался, ставка не сыграла.

Сейчас от сборной ждут побед, а если не побед, то яркости. А яркость – это другой совсем риск, это молодые игроки. Не принимая их сегодня в сборную, Черчесов рискует потерять часть своего безусловного авторитета и уважения. Такой вот парадокс: рискует не рискуя.

Следующий сбор в ноябре. После тяжёлых игр в клубах. Будет над чем подумать.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
15 октября в 14:20
Сейчас очки важнее содержания - нужно перебираться во вторую корзину перед жеребьёвкой Мира, а также взять первое место и получить возможность проскользнуть на Мир с боковой калитки через стыки Лиги Наций. Рискуя можно было лишь усугубить и без того трудную ситуацию. Учитывая паршивое физическое состояние команды, обусловленное обьективными причинами, результат приемлемый. Опасения вызывает лишь тот факт что за следующий месяц свежести в игроках из нашей лиги не добавится. Надежда только на скорейшее выздоровление и набор формы тех кто в этот раз отдыхал.
Рourquoi pas...
Рourquoi pas...
15 октября в 13:16
БездЗюбая команда (((
Leha-ha50
Leha-ha50
15 октября в 13:10
Думаю , многие согласятся с Геркусом. В игре сборной явно наметился регресс. И это видно даже не специалистам. И только наш "великий и непогрешимый тренер" этого не замечает. Ведь был шанс попробовать новые сочетания , но мы опять увидели беспомощных , но "проверенных" людей. Что бы изменилось , если бы Черчесов обновил, омолодил команду ??? Ведь старички результата в итоге не добились. А ведь молодые могли получить практику, поварится в котле сборной и не на лавке, а на поле . С огромной тревогой ждем выездных матчей. Вся надежда на возвращенцев, а иначе ......
Всем здоровья.
Caniggia
Caniggia
15 октября в 12:53
Ну а что там говорить - мы почти самая престарелая команда в Европе, древнее нас только бульбаши. А чабан, походу, хочет повезти эту команду на Евро в следующем году, а если его не выгонят после Евро, так он и отбираться на ЧМ в Катар 2022 этими пенсами будет, но только туда мы уже с этими ползающими старпёрами и упёртым усатым самодуром, точно не попадём.
ДАША Д
ДАША Д
15 октября в 12:48
Победа и первое место практически в кармане, а теперь напрягаться придется.
Killofwrath
Killofwrath
15 октября в 12:30
ну Бакаев и Мостовой игру не улучшили, так же как и Соболев
Мостовой так вообще бесил - бревно
Gahi
Gahi
15 октября в 12:24
Будем надеяться что в следующих играх будут побеждать.
Q-J-G
Q-J-G
15 октября в 12:24
....И беспросветно...
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