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Вендел: «Меня очень хорошо приняли в „Зените“»

15 октября 2020, 12:26

Полузащитник «Зенита» Вендел рассказал о своих впечатлениях от новой команды. Бразильский хавбек перешел в петербургский клуб из «Спортинга».

Чувствую себя отлично, меня очень хорошо приняли в команде. Это поможет мне скорее адаптироваться здесь. Очень рад своей первой тренировке в «Зените»!

Я переписывался с Малкомом, задавал ему вопросы о команде, клубе. И он рассказал мне много хорошего о «Зените». Сегодня, в свой первый день здесь, начинаю в этом убеждаться!

Я всегда играл под 37-м номером, но мне сказали, что в «Зените» он занят, поэтому взял 20-й. Думаю, я в хорошей форме. Но буду работать на тренировках ещё больше, чтобы быть максимально готовым помочь команде в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
Фернандо Риксен
Фернандо Риксен ответ Backwoods (раскрыть)
15 октября в 20:58
    JackNorz
    JackNorz ответ Backwoods (раскрыть)
    15 октября в 19:54
    А кто Дзюбу и Азмуна заставлял устраивать прилюдные игрища?))
    Backwoods
    Backwoods
    15 октября в 19:39
      протон1
      протон1
      15 октября в 19:34
      это халк . что это все бразильцы в зенит едут играть?.
      Groove000
      Groove000 ответ Пpoтив всех (раскрыть)
      15 октября в 18:47
      Вот этот комментарий, на который я отвечаю, добавьте, пожалуйста в "Народный обозреватель". Думаю, заслуживает)
      1bear
      1bear
      15 октября в 18:31
        санек002
        санек002 ответ RomzesRZN (раскрыть)
        15 октября в 18:14
        скоро напишут :зенит берет к себе только смугленьких!
        makkie
        makkie
        15 октября в 18:08
        В полку темнокожих прибыло.
        Традиции Зенита идут по бороде)
        brauning.86
        brauning.86
        15 октября в 17:09
        Правильно молвишь снежок
        В цветах зенита нет белого
        KRIMINAL89
        KRIMINAL89
        15 октября в 16:54
        Полено уже пристраивался?
        Groove000
        Groove000 ответ Пpoтив всех (раскрыть)
        15 октября в 16:47
        😂😂😂
        kolpino08
        kolpino08
        15 октября в 15:58
        Добро пожаловать.
        Пока... а там посмотрим)
        Footbolista
        Footbolista
        15 октября в 15:55, ред.
        Пpoтив всех
        Пpoтив всех
        15 октября в 15:37
        Похотливый, раздевалочный доминатор, уже поприветствовал его в своих объятиях
        Леон Бугаев
        Леон Бугаев
        15 октября в 15:17
        Добро пожаловать к чемпионам.
        ildar_3871
        ildar_3871 ответ рже (раскрыть)
        15 октября в 14:53
        Все правильно мы сейчас не продаем игроков , за Кварацхелию Зенит предлагал 25 млн , не продали !
        рже
        рже ответ ildar_3871 (раскрыть)
        15 октября в 14:26
        Ну да..зато у вас гамбургер набрал игроков которых и на бутылку невыменяешь!
        Остапчук 67
        Остапчук 67
        15 октября в 14:21
        Заиграл бы
        ildar_3871
        ildar_3871
        15 октября в 14:08
        Игрок на год , через год опять продадут за 4 млн !)
        JackNorz
        JackNorz
        15 октября в 14:04, ред.
        Очередной зулусс, Дзюба надсмотрщик загорелых
        НАВСЕГДА
        НАВСЕГДА
        15 октября в 13:54
        Дзюба на днях в раздевалке тоже примет нормально!
        andre_can
        andre_can
        15 октября в 13:50
        главное, чтоб в каждом матче выкладывался на 110 % !!! УДАЧИ!!!
        12й игрок
        12й игрок ответ cska vperiod (раскрыть)
        15 октября в 13:43
        По сравнению с вагнером думбией мусой и еще кучей конских негров- он белый😆
        Мяучело
        Мяучело ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
        15 октября в 13:26
        добавить нечего, к твоим словам не хватает фота с дзюбы и азмуна из праздничной раздевалки XDD
        RomzesRZN
        RomzesRZN
        15 октября в 13:21
        Че-то быстро в зените бледнолицые загорают)) Питерское солнце - оно такое)
        ermak6848
        ermak6848
        15 октября в 13:17
        посмотрим на что ты способен...
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        15 октября в 13:13
        В Зените всегда доброжелательная атмосфера. В этом большая заслуга Семака игроки довеояют друг другу и понимают с полувзгляда...
        Big krendel
        Big krendel
        15 октября в 13:10
        Осталось показать свой класс.
        ЛЬВОВ НА МЯСО
        ЛЬВОВ НА МЯСО ответ Zenit_84 (раскрыть)
        15 октября в 13:00
        Похоже на фразу Дзюбы!)
        Zenit_84
        Zenit_84
        15 октября в 12:58
        Все будет хорошо, Вендел. Ты не сомневайся! Только играй!
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