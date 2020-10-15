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Джорджевич: «Очень рад, что вернулся в тульский „Арсенал“»

15 октября 2020, 14:43

Новичок «Арсенала» нападающий Лука Джорджевич поделился эмоциями от перехода в тульский клуб из «Локомотива» на правах аренды.

«Арсенал» — тот клуб, которому я отдал большую часть карьеры. Люблю этот клуб и город. Очень рад, что вернулся и теперь есть возможность еще поиграть в этой футболке.

В «Локомотиве» после серьезной травмы не получилось зацепиться. Сейчас я приехал сюда, чтобы забивать, наслаждаться футболом и помочь Туле.

Будет ровно год, как я не играю в футбол, поэтому с большим нетерпением жду матча с «Уралом». Хочу вернуться на поле, почувствовать мяч и, даст Бог, уже в первой игре отличиться забитым голом и выиграть.

Лука выступал за тульский клуб с 2017 по 2019 год. За это время Джорджевич провел 45 матчей в РПЛ и забил 14 голов.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
15 октября в 19:21
надеюсь ты поможешь пряникам))))
don_surio
don_surio
15 октября в 16:48
Лука, с Возвращением!!! Ждем голов и побед.
КЭТиК
КЭТиК
15 октября в 15:24
Уже бы продал бы его Локомотив куда-нибудь.
Big krendel
Big krendel
15 октября в 15:16
Судьба у Джорджевича скитаться по арендам.
Leha-ha50
Leha-ha50
15 октября в 15:06
Помытарила судьба Луку. Все таки не всегда надо срываться с места , тем более в Зенит. Там конвейер на вход и выход работает бесперебойно и круглосуточно. А тут еще и травма серьезная , беда не приходит одна. Будем надеяться , что парень заиграет в Арсенале , вернет былую результативность, порадует нас красивыми голами. Да и Арсеналу - хорошая подмога , поскольку Луценко выбыл надолго и нападающий был просто необходим.
Удачи парню в Арсенале.
Всем здоровья.
sv_1969
sv_1969
15 октября в 14:47
Домой вернулся можно сказать!
David Young
David Young
15 октября в 14:45
Хороший настрой.
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