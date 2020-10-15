Джорджевич: «Очень рад, что вернулся в тульский „Арсенал“»

Новичок «Арсенала» нападающий поделился эмоциями от перехода в тульский клуб из «Локомотива» на правах аренды.

«Арсенал» — тот клуб, которому я отдал большую часть карьеры. Люблю этот клуб и город. Очень рад, что вернулся и теперь есть возможность еще поиграть в этой футболке.

В «Локомотиве» после серьезной травмы не получилось зацепиться. Сейчас я приехал сюда, чтобы забивать, наслаждаться футболом и помочь Туле.

Будет ровно год, как я не играю в футбол, поэтому с большим нетерпением жду матча с «Уралом». Хочу вернуться на поле, почувствовать мяч и, даст Бог, уже в первой игре отличиться забитым голом и выиграть.