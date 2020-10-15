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Евсеев: «Венгры очень неплохо нам противостояли»

15 октября 2020, 12:48
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия0 : 0Логотип футбольный клуб ВенгрияВенгрияМатч завершен

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал итог матча между командами России и Венгрии в Лиге Наций (0:0).

Конечно, большего ожидали. Но венгры очень неплохо нам противостояли. Пока у них были силы, у нас мало что получалось. Ближе к концу первого тайма у нас были эпизоды. Два момента, где были варианты пробить, но выбирали передачи и они не проходили. Во втором тайме замены сыграли — скорости стали выше. Второй тайм провели на чужой половине. По нашим воротам — ноль ударов. Хотя и мы били не очень часто. Правда, могли забить.

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дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
15 октября в 13:21
    Рourquoi pas...
    Рourquoi pas...
    15 октября в 13:19
    Правда, могли забить. Не срослось. .
    mihaluch
    mihaluch
    15 октября в 13:02
    Противостояли не плохо получше чем Сан-Марино.
    ДСА
    ДСА
    15 октября в 12:49
    Теперь Венгрия фаворит группы.
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