Евсеев: «Венгры очень неплохо нам противостояли»

Бывший главный тренер «Уфы» прокомментировал итог матча между командами России и Венгрии в Лиге Наций (0:0).

Конечно, большего ожидали. Но венгры очень неплохо нам противостояли. Пока у них были силы, у нас мало что получалось. Ближе к концу первого тайма у нас были эпизоды. Два момента, где были варианты пробить, но выбирали передачи и они не проходили. Во втором тайме замены сыграли — скорости стали выше. Второй тайм провели на чужой половине. По нашим воротам — ноль ударов. Хотя и мы били не очень часто. Правда, могли забить.