The Sun: УЕФА может отобрать у России право на проведение матчей Евро-2020

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вчера, 07:25

УЕФА может изменить формат чемпионата Европы-2020.

Как утверждает британское издание The Sun, из-за пандемии коронавируса организация планирует сократить список из 12 городов разных стран, в которых должны пройти матчи ЧЕ . В худшем случае турнир пройдёт в одной стране с использованием 4-х стадионов.

Отмечается, что Азербайджан, который сейчас находится в состоянии военного конфликта с Арменией, а также Россия могут стать одними из первых стран, которые УЕФА подвергнет сокращению. Напомним, «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге должна принять 4 матча Евро-2020.

Чемпионат Европы изначально должен был пройти этим летом. Однако был перенесён на лето 2021 года в связи с пандемией коронавируса.