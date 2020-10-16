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The Sun: УЕФА может отобрать у России право на проведение матчей Евро-2020

вчера, 07:25

УЕФА может изменить формат чемпионата Европы-2020.

Как утверждает британское издание The Sun, из-за пандемии коронавируса организация планирует сократить список из 12 городов разных стран, в которых должны пройти матчи ЧЕ. В худшем случае турнир пройдёт в одной стране с использованием 4-х стадионов.

Отмечается, что Азербайджан, который сейчас находится в состоянии военного конфликта с Арменией, а также Россия могут стать одними из первых стран, которые УЕФА подвергнет сокращению. Напомним, «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге должна принять 4 матча Евро-2020.

Чемпионат Европы изначально должен был пройти этим летом. Однако был перенесён на лето 2021 года в связи с пандемией коронавируса.

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RIR68
RIR68
вчера в 20:21, ред.
хy* Sun
Знатог
Знатог
вчера в 13:32
Ну да у нас же есть ближнее зарубежье и есть дальнее зарубежье. Так и у них есть ближняя Европа и есть дальняя Европа. И без этой дальней Европы можно как-то обойтись.
Groove000
Groove000 ответ Заур-ЗВЕРЬ (раскрыть)
вчера в 11:53
Не удивлюсь, если наши "СМИ" так и напишут)
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 11:14
Срочно! На всех подосах! Ссед Степан: УЕФА может отобрать у Англии право на проведение матчей ЧЕ.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:10
Можно предположить, почему именно Азербайджан и Россия. Дело не в том, что УЕФА негативно относится к этим государствам, а потому, что добираться до них довольно проблематично из-за больших расстояний, что увеличивает шансы на увеличение количества заболевших коронавирусом. Не надо искать какой-то подковёрной игры в адрес России, которую сейчас, в чём я нисколько не сомневаюсь, любители заговоров в нашей стране будут усиленно искать в действиях международной футбольной организации. Вполне разумное решение.
Анд-м
Анд-м
вчера в 11:00
The Sun., дальше читать не стоит 😝
Project Pandora
Project Pandora ответ Valeron112 (раскрыть)
вчера в 10:55
Все вопросы к руководству страны, которое не умеет выстраивать дипломатические отношения.
kukuruzonax
kukuruzonax
вчера в 10:46
The Sun хороша лишь растопки мангала, там, или создания мухобоек, рыбу ещё на ней чистить хорошо.
Grey33
Grey33
вчера в 10:40
Это жёлтый таблоид, который "отнимал" у России ЧМ-18 раз двести.
kolpankolpan
kolpankolpan
вчера в 10:28
Я, как житель Петербурга совершенно ЗА эту отмену. Задолбали всякие форумы.Из городского бюджета деньги рекой льются на прокорм и жорево для тысяч этих форумчан из хрен знает откуда. Дороги перекрыты, даже Неву с набережными закрывают весной. Все ради жирных котов желающих покататься. Развивайте Воронеж с Тамбовом. Там явно нужнее.
Valeron112
Valeron112 ответ Project Pandora (раскрыть)
вчера в 10:10
Хорошо уже не будет.
Project Pandora
Project Pandora ответ нечитайло (раскрыть)
вчера в 10:06
Да? А поподробнее можно?
Project Pandora
Project Pandora ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 10:04, ред.
Точно. Это заговор, а везде враги. Если к нам мяч попинать не приедут, то мы загнёмся из-за этого.
Project Pandora
Project Pandora ответ Valeron112 (раскрыть)
вчера в 10:01
Выёживаться меньше нужно, тогда всё будет хорошо.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 09:57
Это даже не шутка , это удар по Газпрому , Северный поток отобрали, теперь еще и Питер на 63 посадили !
Valeron112
Valeron112
вчера в 09:54
Опять политиканы вмешивают выброс против нашей страны британское издание в своём паршиво стиле...до "Шарли Эбдо" (французского ) издания им не дотянуть. Азербайджан понятно , хм уж что что так Россия наоборот должна быть в конце списка , и нам вполне по силам принять весь Евро. Но как всегда мораль всей басни такова -"Что шайка зайцев пиз..т льва".
Asper
Asper
вчера в 09:43
Госспадя, это ещё обсуждают тут...
Есть дно, есть днище, а есть английская журналистика. Есть что-то ещё более донное - это газета Сан
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:35
Изначально - глупость несусветная проводить 1 турнир в 12-ти странах......
Команд 24 а городов 12...
Почему условные датчане должны несколько матчей проводить дома а условная Польша все игры в гостях ???
Чушь какую то юбилейную придумали...теперь не знают как исправить...
На месте англичан то уж точно нужно помалкивать.....
Из 12-ти стран - 3 (Глазго,Лондон и Дублин) находятся на их островах.....
Мало им всё....
Loko57
Loko57 ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 09:33
Плюс зрители. Билеты проданы, гостиницы заказаны. Если проведут без зрителей, одно дело, а если перенесут, то это уже нарушение прав человека. Итак второй год уже ждем)
milanetto9
milanetto9
вчера в 09:23
меньше заразы в страну завезут.Только спасибо сказать можно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:18
Ну с Азербайджаном понятно, почти война, а Россия то чем провинилась?
Вирусня не больше других косит, слревнования проводить умеем, сьадион высочайшего уровня, болелы доброжелательные.
Скорее всего это происки наглосаксов, они не могут простить ЧМ-18.
Но даже если это окажется правдой, надо искать плюсы. Меньше будет движухи из за границы, меньше шансов подцепить вирус. Так что я спокойно к этому отношусь. И всем рекомендую...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:16
Не посмеют,у нас Булава и Искандеры!🤣🤣🤣😜😜😜
Gahi
Gahi
вчера в 09:12
С каких пор британское издание The Sun стало выдавать свои далеко идущие соображения по поводу сокращения списка из 12 городов разных стран. Для этого есть официальный сайт UEFA com. который должен первым предложить читателям какие либо изменения намечающиеся в УЕФА связи с пандемии коронавируса.Там наверное подумали раз было утверждено провести в Лондоне, три матча группового этапа, матч 1/8 финала, полуфиналы и финал Лондон Англия: Уэмбли. То можно настоять чтобы полностью провести их у себя. Но тогда возникает вопрос как быть с остальными городами, которые потратили большие деньги на презентацию, на инфраструктуру которые были готовы для проведения этих игр. Мало того что перенесли на год так теперь думают каким образом можно пересмотреть решение в свою пользу. Ещё не известно как дальше сложится ситуация с коронавирусом в самой Англии к 11 июня 2021 года. Будем надеяться что больших изменений к тому времени не произойдёт и долгожданный чемпионат Европы, пройдёт без изменений согласно утвержденному графику УЕФА. Удачи всем и болейте только футболом.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:09
Да и хорошо, меньше проблем, а пользы населению никакого
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 09:06, ред.
Откуда "дует ветер" известно... К сожалению, политиканы решают, где, когда, как, и спорт, в частности и футбол, не минула эта печальная участь. Как только имеется малейшая возможность, кого-то, чего-то лишить, в этом списке под номером 1 - Россия...

Но это тот случай, что эти санкции, пойдут только на пользу, и не надо особо расстраиваться, так как в связи с коронавирусом будет лучше, если отберут. Зачем лишние вирусы, которые несмотря на все меры предосторожности, могут "привезти" гости, участники Евро. Своих достаточно, зачем ещё и чужие, тем более, что пока нет эффективного средства для борьбы с этой "короной". Так что, в данном, конкретном случае: "Всё, что ни делается, всё к лучшему". Пусть лишают, главное, чтобы не передумали...
Тем более, что для болельщиков футбола на стадионах будут ограничения...И то,только тогда, если вообще разрешат присутствовать болельщикам на стадионе...
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
вчера в 09:04
это все из-за Навльного))
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 09:00
До лета 2021 года или эмир умрет,или ишак сдохнет..
particular
particular
вчера в 08:54
Европейские партнёры всегда найдут повод и причины, чтобы щёлкнуть Россию по носу... Мы часто возглавляем списки тех, кого надо чего-то лишить...
Хотя формально, - обоснование разумное...
JackNorz
JackNorz ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
вчера в 08:49
Это просто the Sun
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
вчера в 08:43, ред.
Неизвестно что с эпидемией будет к лету. Сейчас плохо, и улучшений не предвидется. Народ демонстрирует полную анархию. Какой здесь футбол. Боюсь в ноябре все могут остановить
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