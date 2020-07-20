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«Зенит» хотел перенести финал Кубка России из Екатеринбурга в другой город

20 июля 2020, 13:22
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Руководство «Зенита» пыталось добиться переноса финала Кубка России из Екатеринбурга в другой город.

В качестве альтернативной арены предлагалась «Арена Химки». РФС же решил отказать чемпионам России в такой просьбе.

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Все комментарии
Александр Алексатов
Александр Алексатов
20 июля в 23:25
утка обиженных кб как и федунский засыл насчет значков позорники ничем не гнушаются
Zenit_84
Zenit_84
20 июля в 17:01
Сейчас бы играли Химки дома...
Юрниекс
Юрниекс
20 июля в 16:08
Угу в Питер..и судей будут назначать по своему усмотрению..и пару игроков Химок,можно будет удалить еще перед началом игры..
LOpp
LOpp ответ bosun (раскрыть)
20 июля в 15:34
В исходе матча был уверен, потому что в нашем продажном чемпионате все решается в кабинетах.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
20 июля в 15:22
    bosun
    bosun ответ cska vperiod (раскрыть)
    20 июля в 15:18
    V какой PERIOD Миллер подключаться будет?))
    cska vperiod
    cska vperiod
    20 июля в 15:13
    Если миллер подключится то могут провести финал и в Питере.
    Baggio R.
    Baggio R. ответ iron_cam (раскрыть)
    20 июля в 14:11
    Нажми на источник и все увидишь
    LOpp
    LOpp
    20 июля в 14:04
    При чем они пытались перенести финал ещё до полуфинального матча
    iron_cam
    iron_cam
    20 июля в 13:57
    Админы, откуда информация? На Спорте24 такого нет.
    Новость только на соккере, и не имеет никакого подтверждения
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston ответ For56tas (раскрыть)
    20 июля в 13:49, ред.
    У Фердуна инфаркт случиться когда Зенит сделает золотой дубль)))
    ПОПОДИ в МЕНЯ
    ПОПОДИ в МЕНЯ
    20 июля в 13:48
    дюков сделает как ему лучше и выгоднее! опять смех на всю страну,что хотят то и творят((!!
    ПОПОДИ в МЕНЯ
    ПОПОДИ в МЕНЯ
    20 июля в 13:47
    хахахахахахаххаа
    Рыжая Борода
    Рыжая Борода
    20 июля в 13:46
      Romkurch
      Romkurch
      20 июля в 13:45
      Ноющие опять уток щиплют и жарят.
      ПерекатиПоле
      ПерекатиПоле
      20 июля в 13:41
      Нужно на открывашку переносить. Что бы болельщики спартака посмотрели как Кубок выглядит.
      For56tas
      For56tas
      20 июля в 13:40
      Лучше бы, конечно, перенести на открывашку фердуна, ведь хотели же свиньи финал посмотреть.
      Литейный 4
      Литейный 4
      20 июля в 13:34
      Что за выдумки из округи Тарасовки?
      Lao-Dzi
      Lao-Dzi
      20 июля в 13:33
      Свиньи не знают уже что придумать на 9-м месте.
      Альфи
      Альфи
      20 июля в 13:32
        Legend 6
        Legend 6
        20 июля в 13:29, ред.
        Ну не хотите в Химки, может перенесете на Баклан Стадио?
        dino-hsv
        dino-hsv
        20 июля в 13:29
        боялись, что екатеринбургский фарм одолеет химки и вопреки ожиданиям взубнуется в финале против хозяев и начнёт играть в полную силу? :)
        МиХаХа
        МиХаХа
        20 июля в 13:28
        Да пофиг где, лишь поляна была качественная
        shlomo
        shlomo
        20 июля в 13:24
        Ну вот... О чём и свистели раньше...
        Арбалет
        Арбалет
        20 июля в 13:23
        Чушь какая-то голимая.
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