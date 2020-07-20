«Зенит» хотел перенести финал Кубка России из Екатеринбурга в другой город

Руководство «Зенита» пыталось добиться переноса финала Кубка России из Екатеринбурга в другой город.
В качестве альтернативной арены предлагалась «Арена Химки». РФС же решил отказать чемпионам России в такой просьбе.
Руководство «Зенита» пыталось добиться переноса финала Кубка России из Екатеринбурга в другой город.
В качестве альтернативной арены предлагалась «Арена Химки». РФС же решил отказать чемпионам России в такой просьбе.
Новость только на соккере, и не имеет никакого подтверждения
Новость только на соккере, и не имеет никакого подтверждения