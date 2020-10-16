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Шунин рассказал об отношении к противостоянию с Акинфеевым

вчера, 11:19
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоЗавтра в 16:30 Не начался

Вратарь «Динамо» и сборной России Антон Шунин порассуждал о предстоящем матче 11-го тура РПЛ с ЦСКА и прокомментировал противостояние с голкипером «армейцев» Игорем Акинфеевым.

Бывают соперники, против которых неудобно играть. Надеюсь, наша серия без поражений продлится и дальше. Матч против ЦСКА для нас очень важен с турнирной точки зрения: мы находимся рядом и боремся за лидирующие позиции. Вчера вернулись из сборных — теперь думаем только о клубных делах. Нужно хорошо подготовиться — осталось не так много времени.

Противостояние бывшего и нынешнего вратарей сборной России? Меня в первую очередь интересуют дела моей команды. С Игорем у нас хорошие отношения, мы вместе были в сборной, общаемся при встрече.

У ЦСКА качественный подбор исполнителей и в обороне, и в нападении. Из игроков атаки отмечу Влашича, Чалова и Облякова. Нам нужно быть максимально сконцентрированными. И биться, показать свою лучшую игру.

Напомним, что недавно пост главного тренера «Динамо» занял немецкий специалист Сандро Шварц.

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Все комментарии
Mangur
Mangur
вчера в 16:51
Удачи Динамо.И победы.
JirkoFF
JirkoFF
вчера в 14:04, ред.
Помню небольшое интервью Шунина, несколько лет назад (наверное уже больше 10 лет назад), его спросили, какого вратаря он считает самым лучшим и кому подражает. Антон сказал примерно так: - Мой кумир - Акинфеев! Я хочу быть таким же как он и добиваться таких же высот. Для меня, он лучший в мире!
Просто когда Игорь был известен на весь мир, Антон только начинал светиться. Вот так вот. И такое бывает, хотя казалось бы, разница в возрасте у них, всего один год...
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:00
Хорошей игры клубам)
Tostao
Tostao
вчера в 13:33
Какое противостояние? Если бы Акинфеев не покинул сборную, Ладошку бы даже и не пригласили туда.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:46
Стоят всегда вдалеке друг от друга - так отношения не испортишь.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 11:55
правильно говоришь)) хорошей игры)) и удачи цска конечно)))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 11:30
Удачных игр Антону, но только не с ЦСКА.
Faustello
Faustello
вчера в 11:26, ред.
Главное не смотреть испепелителю в глаза!)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:21
Шунин Игоряну не соперник!
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