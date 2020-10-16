Шунин рассказал об отношении к противостоянию с Акинфеевым

Вратарь «Динамо» и сборной России порассуждал о предстоящем матче 11-го тура РПЛ с ЦСКА и прокомментировал противостояние с голкипером «армейцев» .

Бывают соперники, против которых неудобно играть. Надеюсь, наша серия без поражений продлится и дальше. Матч против ЦСКА для нас очень важен с турнирной точки зрения: мы находимся рядом и боремся за лидирующие позиции. Вчера вернулись из сборных — теперь думаем только о клубных делах. Нужно хорошо подготовиться — осталось не так много времени.

Противостояние бывшего и нынешнего вратарей сборной России? Меня в первую очередь интересуют дела моей команды. С Игорем у нас хорошие отношения, мы вместе были в сборной, общаемся при встрече.