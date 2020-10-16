Шунин рассказал об отношении к противостоянию с Акинфеевым

Вратарь «Динамо» и сборной России Антон Шунин порассуждал о предстоящем матче 11-го тура РПЛ с ЦСКА и прокомментировал противостояние с голкипером «армейцев» Игорем Акинфеевым.
Бывают соперники, против которых неудобно играть. Надеюсь, наша серия без поражений продлится и дальше. Матч против ЦСКА для нас очень важен с турнирной точки зрения: мы находимся рядом и боремся за лидирующие позиции. Вчера вернулись из сборных — теперь думаем только о клубных делах. Нужно хорошо подготовиться — осталось не так много времени.
Противостояние бывшего и нынешнего вратарей сборной России? Меня в первую очередь интересуют дела моей команды. С Игорем у нас хорошие отношения, мы вместе были в сборной, общаемся при встрече.
У ЦСКА качественный подбор исполнителей и в обороне, и в нападении. Из игроков атаки отмечу Влашича, Чалова и Облякова. Нам нужно быть максимально сконцентрированными. И биться, показать свою лучшую игру.
Напомним, что недавно пост главного тренера «Динамо» занял немецкий специалист Сандро Шварц.
Просто когда Игорь был известен на весь мир, Антон только начинал светиться. Вот так вот. И такое бывает, хотя казалось бы, разница в возрасте у них, всего один год...
Просто когда Игорь был известен на весь мир, Антон только начинал светиться. Вот так вот. И такое бывает, хотя казалось бы, разница в возрасте у них, всего один год...