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Шатов: «Мы никогда не были друзьями с Дзюбой. У нас были конфликты»

вчера, 10:53

Бывший полузащитник «Зенита» Олег Шатов, ныне выступающий за «Рубин», рассказал о своих отношениях с нападающим петербургской команды Артёмом Дзюбой.

Мы никогда не были с ним друзьями. Я очень уважаю его как спортсмена — за характер и тот путь, который он прошел. И в Томске, и в «Ростове», когда он был не нужен «Спартаку». Вспомним и ситуацию в «Зените» при Манчини, когда нас обоих убрали из команды. Но в жизненном плане мы с ним не сходимся, поэтому не общаемся.

Были ли у нас конфликты? Конечно. И это нормально. Мы не враги, не пылесосим друг друга, не поливаем грязью, но мы два разных человека. Он считает, что вот так нельзя поступить в одной ситуации, я же считаю, что можно. И наоборот. Обойдусь без примеров, зачем выносить на публику личные разговоры? Тем более, когда мы были на эмоциях.

Также ранее Шатов рассказал об отказе переходить в «Сочи».

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 16:35
У Дзюбы нет друзей. Его не кто не любит.
pomor45
pomor45
вчера в 16:26
Ушатался Шатов.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 16:12
Когда рядом играют мастеровитые ребята , то и Ерохин смотрится вроде как неплохо и даже забивает иногда. Так и Шатов. Косячил он достаточно , его мини футбольные навыки просто часто боком выходили. А сейчас и без него есть кому играть , вот и закис совсем парень.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 15:58
    Garrincha58
    Garrincha58
    вчера в 15:56, ред.
    вот поэтому тебя и убрали надо было с Д дружить
    Footbolista
    Footbolista ответ НАВСЕГДА (раскрыть)
    вчера в 15:50
    Халк попадал в Дзюбу на поле...Дзюба в Азмуна попадал в раздевалке...
    Footbolista
    Footbolista
    вчера в 15:47
    Шатов своими вью ушатывает веру питерских в якобы дружный коллектив зенита...
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 15:42
    У Дзюбы только один дружок Азмун....все видели их прелюдию из раздевалки😆🤣😆
    Верг
    Верг ответ Анпилкин (раскрыть)
    вчера в 15:41
    Дзюба флиртует /мутит с женами своих типа "друзей", выставляет себя перед ними великодушным королем, не раз такие инсайды всплывали, короче дзюба это минивариант джонна терри и райана гигза, первый 55 подругу партнера по команде, второй девушку сына
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 13:16
    У каждого свой характер.
    ildar_3871
    ildar_3871
    вчера в 12:58
    Кто с Дзюбой в конфликте тот не играет в сборной !
    ДСА
    ДСА
    вчера в 12:47
    С Дзюбой просто не поспоришь, он морально задавит.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    вчера в 12:07
    Было у него два топовых сезона, просто питерские деньги испортили
    112910415
    112910415
    вчера в 11:58
    это жизнь
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 11:38
    Вот и еще одна не состоявшаяся звезда ударилась в воспоминания. А еще не так давно Орлов просто восхищался Шатовым, называл его будущим лидером сборной, умнейшим игроком, хотя уже тогда было видно , что звездой Шатов не станет. Просто рядом с Кришито, Дани , Халком ....он вроде как и неплохо смотрелся, но все равно был очень нестабилен и лидерских качеств у него не было. А теперь вот стал совсем средненьким игроком, который даже в Рубине не тянет. Судьбааааааааа.......
    Всем здоровья.
    Project Pandora
    Project Pandora ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 11:26
    Ему за это стыдно, а не как ты подумал ))
    particular
    particular
    вчера в 11:25, ред.
    Уравновешенное разделение сфер интересов с раздевалочным балагуром и магнитом для конфликтов..:))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 11:14
    Начались...мемуары...
    Отрывок из романа О.Шатова "Я был знаком с Дзюбой".....
    Faustello
    Faustello
    вчера в 11:10, ред.
    Не дал герою Газпрома))))
    drug01
    drug01
    вчера в 11:08
    Он любит быть первым во всем!
    Big krendel
    Big krendel
    вчера в 11:07
    Дзюба парень с характером.
    НАВСЕГДА
    НАВСЕГДА
    вчера в 11:00
    У дерева друг Азмун и Халк.
    kolpino08
    kolpino08
    вчера в 10:56
    хороший пример, как надо говорить о партнерах о команде, даже когда не все с ними гладко.
    Gahi
    Gahi
    вчера в 10:55
    В команде разное бывает.
    ОПС
    ОПС
    вчера в 10:55
    Ну и флаг вам в руки и орден на шею.
    Анпилкин
    Анпилкин
    вчера в 10:55
    Дзюба наверное не очень хороший друг
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