Шатов: «Мы никогда не были друзьями с Дзюбой. У нас были конфликты»

Бывший полузащитник «Зенита» , ныне выступающий за «Рубин», рассказал о своих отношениях с нападающим петербургской команды .

Мы никогда не были с ним друзьями. Я очень уважаю его как спортсмена — за характер и тот путь, который он прошел. И в Томске, и в «Ростове», когда он был не нужен «Спартаку». Вспомним и ситуацию в «Зените» при Манчини, когда нас обоих убрали из команды. Но в жизненном плане мы с ним не сходимся, поэтому не общаемся.

Были ли у нас конфликты? Конечно. И это нормально. Мы не враги, не пылесосим друг друга, не поливаем грязью, но мы два разных человека. Он считает, что вот так нельзя поступить в одной ситуации, я же считаю, что можно. И наоборот. Обойдусь без примеров, зачем выносить на публику личные разговоры? Тем более, когда мы были на эмоциях.