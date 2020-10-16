ГлавнаяНовости

Сорокин опроверг слухи о том, что Россию могут лишить права провести Евро

вчера, 10:44

Генеральный директор оргкомитета чемпионата Европы 2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин прокомментировал информацию, согласно которой Россию могут лишить права провести европейское первенство из-за коронавируса.

Мы даже не хотим комментировать подобные слухи, продолжаем готовить Евро-2020 на высоком, спортивном, художественном уровне.

Ранее Сорокин заявлял, что Россия готова принять групповой этап молодежного Евро-2021.

Все новости
Черчесов о Дзюбе: «Лидер и капитан в важные моменты должен быть на поле»
Сегодня, 01:40 Комментарии6
Червиченко: «Мозес? Когда игрока отправляют в Турцию, на нём ставят крест»
Сегодня, 01:15 Комментарии5
Геркус: «Тедеско не спешит продлевать контракт со „Спартаком“»
Сегодня, 00:12 Комментарии13
Агент Варга: «У Аршавина получится быть хорошим тренером»
Сегодня, 00:03 Комментарии6
Заболотный: «Хочется показать, что „Сочи“ ничем не хуже „Зенита“»
Вчера, 21:32 Комментарии32
Московское дерби, «Спартак» и «Зенит» против своих друзей. 11-й тур РПЛ напичкан интригами
Вчера, 21:00Александр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
офигенный
офигенный
вчера в 18:35
офигеть если правда
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 18:19
Никто не лишит!
nubom
nubom
вчера в 14:26
Точь в точь Мутко… Интересно, где после отставки всплывет?...
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 13:49
придёт время и всё узнаем)) а слухов хватает и без этого))
Gloomy59
Gloomy59
вчера в 12:34
А что скажет товарищ Сорокин после всего?
Когда мимо России пройдет? А?
речь готова?
Caniggia
Caniggia
вчера в 12:19
И так было понятно, что это чушь собачья и подлые проделки толерастов всяких.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 11:22
Время и место проведения чемпионата европы в любой момент могут поменять. Всё зависит от ситуации с вирусом на тот момент в разных странах
ДСА
ДСА
вчера в 11:09
Сорокин просто многого еще не знает.
Анд-м
Анд-м
вчера в 11:08
Но тем не менее прокомментировал, что не будет комментировать 😁
mihaluch
mihaluch
вчера в 10:54
Россию не лишат там договорено.
Mangur
Mangur
вчера в 10:49
Утки, распускают утки.
beefs
beefs
вчера в 10:46
сейчас все возможно...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100