Сорокин опроверг слухи о том, что Россию могут лишить права провести Евро

Генеральный директор оргкомитета чемпионата Европы 2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин прокомментировал информацию, согласно которой Россию могут лишить права провести европейское первенство из-за коронавируса.
Мы даже не хотим комментировать подобные слухи, продолжаем готовить Евро-2020 на высоком, спортивном, художественном уровне.
Ранее Сорокин заявлял, что Россия готова принять групповой этап молодежного Евро-2021.
Когда мимо России пройдет? А?
речь готова?
Когда мимо России пройдет? А?
речь готова?