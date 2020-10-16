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Семак — о Дзюбе: «Святых нет, по крайней мере в нашем мире, футбольном»

вчера, 12:39

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак порассуждал о причинах негативного отношения общественности к нападающему Артёму Дзюбе.

Конечно, любому человеку неприятно выслушивать негатив, который выливается в его адрес. Я не думаю, что это кому-то приятно. Вопрос в том, кто насколько реагирует. Кто-то близко воспринимает, а кому-то все равно. Ему не все равно.

Если людям все равно, никто не будет таким образом воздействовать и нагнетать. А что касается Артёма, конечно, он переживает, он и сам может ответить. Святых нет, по крайней мере в нашем мире, футбольном. У каждого есть какие-то отрицательные моменты, связанные с карьерой, с какими-то словами, с какими-то поступками. Естественно, если человек готов пикироваться, отвечать или ввязываться в какую-либо перепалку, это вызывает дополнительный ажиотаж.

Ранее о своих взаимоотношениях с Дзюбой рассказал экс-хавбек «Зенита» Олег Шатов.

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Расул Манаев
Расул Манаев
вчера в 22:00
Ангел неБесГрешен
Сегодня 13:41, ред.
Тут все вспоминают, что он воришка.
Но при этом молчат, что по шкафчикам шарился он будучи спартаковцем, и воспитанником, кстати.
А в Зените он стал джентльменом года и одним из лучших напов страны.
Спартачам остается только хаять его, благо он и повод дает.
Но что он один из лучших распасовщиков и бомбардиров говорят факты и статистика.
А святых в футболе точно нет. Если и есть, то я их не знаю...
===========
Нууу, Ахмун его ещё кое чему научил.... Тьфу. на них
Сп62
Сп62 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:27, ред.
Согласен, что Артём не ординарная личность. Кроме того, что неплохо играет, ещё и за словом в карман не лезет. Думаю, что после окончания игровой карьеры, он будет также востребован.
Legend 6
Legend 6 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:35
А я Дзюбу не виню. Саламыч боится что-то менять. А если вносит коррективы в сборной, то как показала практика они не работают.
У Дзюбы либо усталость, либо спад. Причем я верю больше во второй вариант.
DXTK
DXTK
вчера в 18:16
Дзюба хороший игрочишка.

Сегодня он лидер Зенита, но при этом он остается воспитанником Спартака. Чем может гордиться Спартак за последние 20 лет спросите вы? - это не титул с Кареррой, это то что они вырастили Дзюбу. То что он ушел из Спартака и перешел в Зенит, в этом виновато руководство клуба, и отчасти болельщики, которые к нему вечно цеплялись и до сих пор на него обижены. По этому он не забывает это, и в матче с дерби двух столиц напоминает это, либо на словах, либо голом ворота бывших......

В сборной России он лидер и капитан, по чему его не меняют, даже когда ходит пешком? он прима, и для нас и тренеров, Артем, как Месси и Пеналду, футболист у которого есть привелегии оставаться на поле даже когда не идет игра.

Правда Артем не является кумиром и примером для подражания у детей, забивая голы принося пользу и сборной и зениту, ведь у нас в свое время были любимые футболисты по мимо иностранцев, свои российские игроки, которым мы пытались подражать..... А Дзюба не является таким.......хотя...наверно Дзюба не единственный кто сегодня в России не является примером, на кого равняться.....

Потом Дзюба и сам порой виноват, что он нем сложилось такое мнение на поле.... его троллят, к нему придераются даже там когда вроде все идеально.
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 17:48
Разносторонний Артем
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Legend 6 (раскрыть)
вчера в 17:33, ред.
Коим образом виноват Артём в том что Саламыч упорно ставит его в состав не смотря на очевидную усталость ???
По мне так пусть условный Соболев траву топчет в никомуненужных товарняках....чем Дзюба перед играми в ЛЧ....
Никто ж не против ....Ни я...ни Медведев...ни Семак...ни сам Дзюба...)))
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 17:16
Только Спартак начнёт увеличивать отрыв, начнётся настоящая травля и со стороны "поклонников" таланта в том числе
scarp
scarp ответ mat73 (раскрыть)
вчера в 17:02
    mat73
    mat73
    вчера в 16:30
    Известный старый анекдот про боксера и его голову - можно отнести и к дзюбе.
    Он тоже в неё ест, вместо того чтобы ею думать
    pomor45
    pomor45
    вчера в 16:29
    Если о человеке много разных мнений, значит он личность.
    Garrincha58
    Garrincha58
    вчера в 15:55
    хватит уже про этого истукана надоело я например пока он и Семак будут в Зените на матчи Газпром Арены ни ногой
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 15:47
      oFANATo
      oFANATo ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      вчера в 15:39
        CАRLOS
        CАRLOS
        вчера в 15:31
        По подробней можно что дерево может ответить? Чем? Ветками махать?
        Legend 6
        Legend 6 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
        вчера в 14:38
        Артем Сергеевич по результатам первого тайма с Венгрией, должен был быть заменен в перерыве. Пользы мало, за верховые мячи цеплялся плохо, движения мало, мешался своим игрокам перед штрафной.
        Тот же соболев мог принести больше пользы, но времени ему дали крайне мало.
        У Дзюбы был сезон в котором он не забивал. Тогда его хейтили даже на вираже, но видимо они забыли
        ekliziast
        ekliziast
        вчера в 14:35
          LAISMEN
          LAISMEN
          вчера в 14:18
          Зачем зря в ступе воду толочь, играть ему надо приличного всего то. Людям результат нужен
          Топь
          Топь
          вчера в 14:14
          Нашли святого )))
          Faustello
          Faustello
          вчера в 14:00
          Совсем жизни не дают герою России и просто святому человеку!)))
          Аксинья
          Аксинья
          вчера в 13:59
          Сергей, ну почему сразу так, просто Артем забыл поставить свой нимб на подзарядку))
          Jeck Denielse
          Jeck Denielse
          вчера в 13:57, ред.
          Дзюба - не червонец, чтоб всем нравиться....

          Развели тут малаховщину...плохой...хороший...
          Полезен команде - значит правильный игрок....
          Остальное - всё пустые разговоры...

          Если игрок при чьих лидерских качествах команда берёт 4 титула за 2 сезона..а сборная доходит до 1/4 ЧМ - плохой.....то нет смысла вообще что то обсуждать....))

          Все же понимают....что для тех чью команду покинул Артём Сергеевич в 2015-м году и стал успешным в другой команде - он никогда не будет хорошим игроком.....пусть хоть 8 голов забьёт...сборной Бразилии...пяточкой....со своей половины поля...)))
          Ангел неБесГрешен
          Ангел неБесГрешен
          вчера в 13:41, ред.
          Тут все вспоминают, что он воришка.
          Но при этом молчат, что по шкафчикам шарился он будучи спартаковцем, и воспитанником, кстати.
          А в Зените он стал джентльменом года и одним из лучших напов страны.
          Спартачам остается только хаять его, благо он и повод дает.
          Но что он один из лучших распасовщиков и бомбардиров говорят факты и статистика.
          А святых в футболе точно нет. Если и есть, то я их не знаю...
          VAN ARM
          VAN ARM
          вчера в 13:37
          просто все знают как против него играть))) вот и не может он что либо показывать против равных не говоря о сильных)))
          Tostao
          Tostao
          вчера в 13:37
          Святых может и нет, но есть порядочные. Что-то я не припомню примеров в нашем футболе, чтобы из-за слов игрока, фанатов отправили в кутузку.
          berda2003
          berda2003
          вчера в 13:27
          ну, всё семак до...изделся, бревно его уволит...
          Леон Бугаев
          Леон Бугаев
          вчера в 13:20
          Негатив льётся от завистников тарасовских.
          Q-J-G
          Q-J-G
          вчера в 13:16
          Говорить о Дзюбе, вспоминая святых, это выглядит кощунством...
          rubinovyi2
          rubinovyi2
          вчера в 13:12
          ПерекатиПоле
          ПерекатиПоле
          вчера в 13:10
            ermak6848
            ermak6848
            вчера в 13:00
            правельно подмечено...
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