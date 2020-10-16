Семак — о Дзюбе: «Святых нет, по крайней мере в нашем мире, футбольном»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак порассуждал о причинах негативного отношения общественности к нападающему Артёму Дзюбе.
Конечно, любому человеку неприятно выслушивать негатив, который выливается в его адрес. Я не думаю, что это кому-то приятно. Вопрос в том, кто насколько реагирует. Кто-то близко воспринимает, а кому-то все равно. Ему не все равно.
Если людям все равно, никто не будет таким образом воздействовать и нагнетать. А что касается Артёма, конечно, он переживает, он и сам может ответить. Святых нет, по крайней мере в нашем мире, футбольном. У каждого есть какие-то отрицательные моменты, связанные с карьерой, с какими-то словами, с какими-то поступками. Естественно, если человек готов пикироваться, отвечать или ввязываться в какую-либо перепалку, это вызывает дополнительный ажиотаж.
Ранее о своих взаимоотношениях с Дзюбой рассказал экс-хавбек «Зенита» Олег Шатов.
Сегодня 13:41, ред.
Тут все вспоминают, что он воришка.
Но при этом молчат, что по шкафчикам шарился он будучи спартаковцем, и воспитанником, кстати.
А в Зените он стал джентльменом года и одним из лучших напов страны.
Спартачам остается только хаять его, благо он и повод дает.
Но что он один из лучших распасовщиков и бомбардиров говорят факты и статистика.
А святых в футболе точно нет. Если и есть, то я их не знаю...
===========
Нууу, Ахмун его ещё кое чему научил.... Тьфу. на них
Сегодня 13:41, ред.
Тут все вспоминают, что он воришка.
Но при этом молчат, что по шкафчикам шарился он будучи спартаковцем, и воспитанником, кстати.
А в Зените он стал джентльменом года и одним из лучших напов страны.
Спартачам остается только хаять его, благо он и повод дает.
Но что он один из лучших распасовщиков и бомбардиров говорят факты и статистика.
А святых в футболе точно нет. Если и есть, то я их не знаю...
===========
Нууу, Ахмун его ещё кое чему научил.... Тьфу. на них
У Дзюбы либо усталость, либо спад. Причем я верю больше во второй вариант.
У Дзюбы либо усталость, либо спад. Причем я верю больше во второй вариант.
Сегодня он лидер Зенита, но при этом он остается воспитанником Спартака. Чем может гордиться Спартак за последние 20 лет спросите вы? - это не титул с Кареррой, это то что они вырастили Дзюбу. То что он ушел из Спартака и перешел в Зенит, в этом виновато руководство клуба, и отчасти болельщики, которые к нему вечно цеплялись и до сих пор на него обижены. По этому он не забывает это, и в матче с дерби двух столиц напоминает это, либо на словах, либо голом ворота бывших......
В сборной России он лидер и капитан, по чему его не меняют, даже когда ходит пешком? он прима, и для нас и тренеров, Артем, как Месси и Пеналду, футболист у которого есть привелегии оставаться на поле даже когда не идет игра.
Правда Артем не является кумиром и примером для подражания у детей, забивая голы принося пользу и сборной и зениту, ведь у нас в свое время были любимые футболисты по мимо иностранцев, свои российские игроки, которым мы пытались подражать..... А Дзюба не является таким.......хотя...наверно Дзюба не единственный кто сегодня в России не является примером, на кого равняться.....
Потом Дзюба и сам порой виноват, что он нем сложилось такое мнение на поле.... его троллят, к нему придераются даже там когда вроде все идеально.
Сегодня он лидер Зенита, но при этом он остается воспитанником Спартака. Чем может гордиться Спартак за последние 20 лет спросите вы? - это не титул с Кареррой, это то что они вырастили Дзюбу. То что он ушел из Спартака и перешел в Зенит, в этом виновато руководство клуба, и отчасти болельщики, которые к нему вечно цеплялись и до сих пор на него обижены. По этому он не забывает это, и в матче с дерби двух столиц напоминает это, либо на словах, либо голом ворота бывших......
В сборной России он лидер и капитан, по чему его не меняют, даже когда ходит пешком? он прима, и для нас и тренеров, Артем, как Месси и Пеналду, футболист у которого есть привелегии оставаться на поле даже когда не идет игра.
Правда Артем не является кумиром и примером для подражания у детей, забивая голы принося пользу и сборной и зениту, ведь у нас в свое время были любимые футболисты по мимо иностранцев, свои российские игроки, которым мы пытались подражать..... А Дзюба не является таким.......хотя...наверно Дзюба не единственный кто сегодня в России не является примером, на кого равняться.....
Потом Дзюба и сам порой виноват, что он нем сложилось такое мнение на поле.... его троллят, к нему придераются даже там когда вроде все идеально.
По мне так пусть условный Соболев траву топчет в никомуненужных товарняках....чем Дзюба перед играми в ЛЧ....
Никто ж не против ....Ни я...ни Медведев...ни Семак...ни сам Дзюба...)))
По мне так пусть условный Соболев траву топчет в никомуненужных товарняках....чем Дзюба перед играми в ЛЧ....
Никто ж не против ....Ни я...ни Медведев...ни Семак...ни сам Дзюба...)))
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Вы то, скорей всего, себя к думающим относите. Интересно тогда, каким местом вы едите?
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Вы то, скорей всего, себя к думающим относите. Интересно тогда, каким местом вы едите?
Он тоже в неё ест, вместо того чтобы ею думать
Он тоже в неё ест, вместо того чтобы ею думать
Тот же соболев мог принести больше пользы, но времени ему дали крайне мало.
У Дзюбы был сезон в котором он не забивал. Тогда его хейтили даже на вираже, но видимо они забыли
Тот же соболев мог принести больше пользы, но времени ему дали крайне мало.
У Дзюбы был сезон в котором он не забивал. Тогда его хейтили даже на вираже, но видимо они забыли
Развели тут малаховщину...плохой...хороший...
Полезен команде - значит правильный игрок....
Остальное - всё пустые разговоры...
Если игрок при чьих лидерских качествах команда берёт 4 титула за 2 сезона..а сборная доходит до 1/4 ЧМ - плохой.....то нет смысла вообще что то обсуждать....))
Все же понимают....что для тех чью команду покинул Артём Сергеевич в 2015-м году и стал успешным в другой команде - он никогда не будет хорошим игроком.....пусть хоть 8 голов забьёт...сборной Бразилии...пяточкой....со своей половины поля...)))
Развели тут малаховщину...плохой...хороший...
Полезен команде - значит правильный игрок....
Остальное - всё пустые разговоры...
Если игрок при чьих лидерских качествах команда берёт 4 титула за 2 сезона..а сборная доходит до 1/4 ЧМ - плохой.....то нет смысла вообще что то обсуждать....))
Все же понимают....что для тех чью команду покинул Артём Сергеевич в 2015-м году и стал успешным в другой команде - он никогда не будет хорошим игроком.....пусть хоть 8 голов забьёт...сборной Бразилии...пяточкой....со своей половины поля...)))
Но при этом молчат, что по шкафчикам шарился он будучи спартаковцем, и воспитанником, кстати.
А в Зените он стал джентльменом года и одним из лучших напов страны.
Спартачам остается только хаять его, благо он и повод дает.
Но что он один из лучших распасовщиков и бомбардиров говорят факты и статистика.
А святых в футболе точно нет. Если и есть, то я их не знаю...
Но при этом молчат, что по шкафчикам шарился он будучи спартаковцем, и воспитанником, кстати.
А в Зените он стал джентльменом года и одним из лучших напов страны.
Спартачам остается только хаять его, благо он и повод дает.
Но что он один из лучших распасовщиков и бомбардиров говорят факты и статистика.
А святых в футболе точно нет. Если и есть, то я их не знаю...
Там очень сильно подгорает от того факта, что их воспитанник вырос в сильнейшего игрока предыдущих сезонов и лидера сборной не в середняке, а в Зените.
Там очень сильно подгорает от того факта, что их воспитанник вырос в сильнейшего игрока предыдущих сезонов и лидера сборной не в середняке, а в Зените.