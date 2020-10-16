«Сколько ещё телег на нём можно везти?» Уткин — о напряженном графике Дзюбы

Известный блогер Василий Уткин на своем ютуб-канале поделился мнением о напряженном игровом графике нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы.
Как вы думаете, сколько ещё телег можно везти на Дзюбе? Который играет два раза в неделю, у него явно в игре начинается спад, на следующей неделе у него Лига чемпионов. И вообще, как думаете, он умрёт в конце концов в этом сезоне или нет? Заметьте, впервые за долгое время я говорю о Дзюбе сочувственно. Насколько у него хватит сил?
Мне почему-то кажется, что боссы «Зенита» сейчас, когда видят Дзюбу, выходящего с капитанской повязкой на матч сборной России, уже чертыхаются и говорят про себя или даже вслух: «Ну вот опять. И что же нам теперь, интересно, останется».
Интрига дня, что ли..
Интрига дня, что ли..
И да, зачем вы его в зените капитаном назначили да еще и на корабль с неграми капитаном снарядили?!)))
И да, зачем вы его в зените капитаном назначили да еще и на корабль с неграми капитаном снарядили?!)))
Сейчас «встаёт» уже с начала второго тайма.
Но он сам виноват, никто не заставлял взваливать на себя ношу капитана сборной.
Сейчас «встаёт» уже с начала второго тайма.
Но он сам виноват, никто не заставлял взваливать на себя ношу капитана сборной.
Успешный футболист,позитивный парень Дзюба ....или некогда остроумный а ныне неинтересный блоггер ????
Успешный футболист,позитивный парень Дзюба ....или некогда остроумный а ныне неинтересный блоггер ????
Не бывать тому, покудо дух газовый на полях эрпээлушки!)))
Не бывать тому, покудо дух газовый на полях эрпээлушки!)))