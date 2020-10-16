«Сколько ещё телег на нём можно везти?» Уткин — о напряженном графике Дзюбы

Известный блогер Василий Уткин на своем ютуб-канале поделился мнением о напряженном игровом графике нападающего «Зенита» и сборной России .

Как вы думаете, сколько ещё телег можно везти на Дзюбе? Который играет два раза в неделю, у него явно в игре начинается спад, на следующей неделе у него Лига чемпионов. И вообще, как думаете, он умрёт в конце концов в этом сезоне или нет? Заметьте, впервые за долгое время я говорю о Дзюбе сочувственно. Насколько у него хватит сил?

Мне почему-то кажется, что боссы «Зенита» сейчас, когда видят Дзюбу, выходящего с капитанской повязкой на матч сборной России, уже чертыхаются и говорят про себя или даже вслух: «Ну вот опять. И что же нам теперь, интересно, останется».