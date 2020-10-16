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«Сколько ещё телег на нём можно везти?» Уткин — о напряженном графике Дзюбы

вчера, 10:08

Известный блогер Василий Уткин на своем ютуб-канале поделился мнением о напряженном игровом графике нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы.

Как вы думаете, сколько ещё телег можно везти на Дзюбе? Который играет два раза в неделю, у него явно в игре начинается спад, на следующей неделе у него Лига чемпионов. И вообще, как думаете, он умрёт в конце концов в этом сезоне или нет? Заметьте, впервые за долгое время я говорю о Дзюбе сочувственно. Насколько у него хватит сил?

Мне почему-то кажется, что боссы «Зенита» сейчас, когда видят Дзюбу, выходящего с капитанской повязкой на матч сборной России, уже чертыхаются и говорят про себя или даже вслух: «Ну вот опять. И что же нам теперь, интересно, останется».

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Все комментарии
d_fincher
d_fincher ответ stavr74 (раскрыть)
вчера в 18:46
А как он подписал футболку! А как он мяч гениально пропустил! А как он помахал болельщикам! Дзюба - это всё.
Agamaga
Agamaga
вчера в 17:55
Написал с отдышкой Вася Уткин.
pomor45
pomor45
вчера в 16:34
Кому вопрос? Черчесову, или Семаку?
oFANATo
oFANATo
вчера в 15:45, ред.
У деревянного села батарейка? )))
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 14:26
Полный бред. Обожествили человека как будто российский футбол только на нем одном держится........
Indian
Indian ответ Wolf77785 (раскрыть)
вчера в 14:20
Ахаха. Они бы с радостью накидали, только найти его там сложно
МапС
МапС
вчера в 12:31
Даже на опилки не пойдет - одна труха...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:27
Азмун, Малком, Дриусси куда сильнее
Killofwrath
Killofwrath
вчера в 11:56
Ему 32 всего, не развалится
LOpp
LOpp
вчера в 11:55
Семак, Черчесов и Азмун выжали все соки из Артемки
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
вчера в 11:55, ред.
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 11:49
    Утя, что-то накрякала баклану ...
    Интрига дня, что ли..
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    вчера в 11:43
    Артемка:"Умру,но не уйду и повязку капитанскую никому не отдам..!"
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
    вчера в 11:32
    Project Pandora
    Project Pandora ответ CАRLOS (раскрыть)
    вчера в 11:30
    То, что мертво, умереть не может ))
    Project Pandora
    Project Pandora ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
    вчера в 11:29
    Остальным наверняка гораздо легче. Ведь капитанская повязка весит несколько килограммов, потому дзюба и устает больше других.
    ЛЬВОВ НА МЯСО
    ЛЬВОВ НА МЯСО ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 11:28
    Дзюба пользуется спросом?! Да нет, Дзюба пользуется не спросом а Азмуном!)))
    ЛЬВОВ НА МЯСО
    ЛЬВОВ НА МЯСО ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
    вчера в 11:27
    А что, ноша тяжелая, 90 минут пешком прохаживаться у штрафной соперника?!)))
    И да, зачем вы его в зените капитаном назначили да еще и на корабль с неграми капитаном снарядили?!)))
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 11:20
    За такое бабло,он должен играть по 3 игры в неделю!
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT
    вчера в 11:18
    Лев таки надорвался D Есть отмаза, почему великий Зенит снова сядет в лужу)
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 11:17
    Пора на пенсию ! Хватит с него титулов !
    Zak11
    Zak11
    вчера в 11:14, ред.
    Кейну наоборот в подобных матчах отдохнуть дают в сборной, выходят молодые типа Калверта-Льюина. Тот спокойно свеженький в клуб вернётся. Между прочим он тоже капитан сборной. Наше же усатое чудо молодняк на скамейке держит. Дзюба уже выдохся, а тот продолжает его ставить в основу. Теперь Зенит будет как то на Азмуне выезжать.
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    вчера в 11:04
    У Дзюбы функциональный спад идёт ещё с возобновления чемпионата. Последние 10-15 минут матча не выдерживал.
    Сейчас «встаёт» уже с начала второго тайма.
    Но он сам виноват, никто не заставлял взваливать на себя ношу капитана сборной.
    nubom
    nubom
    вчера в 11:00
    На марафонской дистанции текущего сезона Артем видит впереди спину Жиркова и это придает ему силы...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 10:58, ред.
    Кто ещё кому сочувствовать должен...)))
    Успешный футболист,позитивный парень Дзюба ....или некогда остроумный а ныне неинтересный блоггер ????
    Faustello
    Faustello
    вчера в 10:57, ред.
    Клятые либералы хотят Путинского льва, великого богатыря России Дзюбу Питерского со свету сжить!)))
    Не бывать тому, покудо дух газовый на полях эрпээлушки!)))
    Анд-м
    Анд-м
    вчера в 10:55
    Раз дзюба взвалил на себя ношу роналду - месси, пусть тащит. Они тоже играли все матчи без замены. Он сам не маленький, может сказать, что устал, хватит ныть 🤬
    Wolf77785
    Wolf77785 ответ НАВСЕГДА (раскрыть)
    вчера в 10:52
    надеюсь, спартаку тоже, как следует накидают в еврокубках!
    CАRLOS
    CАRLOS
    вчера в 10:49
    Как игрок Дзюба давно умер
    Руслан Магамуров
    Руслан Магамуров ответ stavr74 (раскрыть)
    вчера в 10:48
    Тоже всегда это удивляло. Тем более у зенита скамейка есть длинная.будто на дзюбе весь мир сошелся
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