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Бывший тренер по физподготовке «Ливерпуля» перешёл в ЦСКА

вчера, 20:16

Британский специалист Райланд Морганс пополнил тренерский штаб ЦСКА. Об этом сообщает официальный сайт «армейцев».

Британец Райланд Морганс приступил к работе в «армейском» клубе в качестве тренера, специалиста по физподготовке.

У Морганса за плечами опыт работы в «Эвертоне», «Ливерпуле», «Суонси», «Фулхэме», в сборных Кот-д’Ивуара и Уэльса, а также в Федерации футбола Китая.

Ранее к «красно-синим» также присоединился испанский физиотерапевт Омид Этемад. Предыдущим местом работы Омида был испанский баскетбольный клуб «Паленсия Балонсесто».

Рады приветствовать Райланда и Омида в нашем клубе!

Ранее ЦСКА назвал лучшего футболиста клуба по итогам сентября.

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Армейская душа
Армейская душа ответ CSKA2012 (раскрыть)
сегодня в 00:41
Жаль, что не Гинер. Хотя, надеюсь, руку приложил
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 00:39
ЦСКА развивается как всегда в правильную сторону
oFANATo
oFANATo
вчера в 23:11
Добро пожаловать в самый титулованный клуб России ЦСКА на постсоветском пространстве.
CSKA2012
CSKA2012 ответ Migelito (раскрыть)
вчера в 22:30
Не Гинер, как всегда найдет беллоруского Клопа))
DEIVID
DEIVID
вчера в 22:25
Его поди после позора от АВ выгнали.
Migelito
Migelito ответ CSKA2012 (раскрыть)
вчера в 21:47
После окончания контракта предложите ему работу)
Migelito
Migelito
вчера в 21:46
удачи ему в ЦСКА)
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 21:45
Ещё бы главного тренера из Ливерпуля подписать вообще шикарно было)
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
вчера в 21:40
Првезло цска
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:06
Теперь будут бегать как лоси
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 21:00
    протон1
    протон1
    вчера в 20:56
    ого. это доплняет уверенности уже в будущих играх цска
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 20:29
    За физподготовку в ЦСКА теперь можно быть спокойно.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 20:24
    Хороший ход
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 20:20
    Мы рады и приветствуем такое решение.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 20:18
    Посмотрим, как коняшки в галоп будут бегать...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 20:17
    Ну всё,терь по полю амбалы будут бегать!
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 20:16
    это очень неплохо))
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