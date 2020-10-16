Бывший тренер по физподготовке «Ливерпуля» перешёл в ЦСКА

Британский специалист Райланд Морганс пополнил тренерский штаб ЦСКА . Об этом сообщает официальный сайт «армейцев».

Британец Райланд Морганс приступил к работе в «армейском» клубе в качестве тренера, специалиста по физподготовке.

У Морганса за плечами опыт работы в «Эвертоне», «Ливерпуле», «Суонси», «Фулхэме», в сборных Кот-д’Ивуара и Уэльса, а также в Федерации футбола Китая.

Ранее к «красно-синим» также присоединился испанский физиотерапевт Омид Этемад. Предыдущим местом работы Омида был испанский баскетбольный клуб «Паленсия Балонсесто».

Рады приветствовать Райланда и Омида в нашем клубе!