Бывший тренер по физподготовке «Ливерпуля» перешёл в ЦСКА

Британский специалист Райланд Морганс пополнил тренерский штаб ЦСКА. Об этом сообщает официальный сайт «армейцев».
Британец Райланд Морганс приступил к работе в «армейском» клубе в качестве тренера, специалиста по физподготовке.
У Морганса за плечами опыт работы в «Эвертоне», «Ливерпуле», «Суонси», «Фулхэме», в сборных Кот-д’Ивуара и Уэльса, а также в Федерации футбола Китая.
Ранее к «красно-синим» также присоединился испанский физиотерапевт Омид Этемад. Предыдущим местом работы Омида был испанский баскетбольный клуб «Паленсия Балонсесто».
Рады приветствовать Райланда и Омида в нашем клубе!
Ранее ЦСКА назвал лучшего футболиста клуба по итогам сентября.