Саша Чёрный в «Динамо». Ученик Клоппа, знакомый Тедеско и красно-белый по жизни

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вчера, 11:36

«Соккер.ру» визирует назначение немецкого тренера в «Динамо» и знакомится с Александром Шварцем.

Первые ассоциации

Сандро Шварц не успел провести ни одного матча у руля «Динамо», а уже получил ни капли не обидное прозвище — Саша Черный. Объяснять, как Сандро превратился в Сашу излишне, а фамилию немецкого тренера остроумно перевели на русский: «schwarz» в переводе с немецкого — «черный». Ларчик открывается просто.

Чем лучше у Сандро Шварца будет получаться в «Динамо», тем дружелюбнее будут болельщики, а ведь переиначивание имен на русский манер — это признак симпатии. Вагнер Лав был у нас Ваней, Квинси Промес — Антохой, Массимо Каррера какое-то время — Макаром.

Вторая очевидная ассоциация — Арнольд Шварценеггер, которого нередко величают сокращенным вариантом длинной фамилии — Шварц. Динамовская пресс-служба тоже вспомнила заслуженного Терминатора планеты Земля в анонсе назначения Сандро Шварца:

Красно-белый. Но не навсегда

Главный клуб в карьере Шварца — «Майнц», играет в красно-белых цветах, как самый принципиальный соперник «Динамо». В общей сложности Сандро отдал «Майнцу» 15 лет жизни: он выпускник академии, шесть лет играл за главную команду, на протяжении такого же срока входил в тренерский цех «карнавальщиков».

Вражеские для «бело-голубых» цвета буквально приросли к Шварцу, тем более в его карьере были еще «Рот-Вайсс» из Эссена — тут все ясно уже из названия, а также «Веен» — еще один клуб, в цветах которого есть красный и белый, правда наравне с черным. Впрочем, самостоятельную тренерскую карьеру Шварц начинал в клубе «Эшборн», который с точки зрения динамовцев придерживается правильной палитры.

Ученик Клоппа

Юрген Клопп, спортивный директор «Динамо» Желько Бувач и Сандро Шварц — все они выходцы из «Майнца». Новый тренер «бело-голубых» в этой компании самый молодой, однако он успел поиграть с Клоппом бок о бок в начале своей футбольной карьеры, а спустя три года уже работал под руководством начинающего тренера Юргена.

Несмотря на дружбу, Клопп убрал Шварца из «Майнца», когда тот перестал «тянуть», но отношения сохранились: Сандро и сейчас постоянно общается с тренером «Ливерпуля», которому не свойственны заносчивость и звездная болезнь, несмотря на грандиозные успехи.

Не сомневаюсь, что с возобновлением активной тренерской деятельности у Сандро станет возникать больше вопросов к старшему товарищу. Главное, чтобы Бувач не приревновал, ведь он-то с Юргеном расстался не очень здорово, а в недавнем интервью заявил, что когда работал с Клоппом, всегда чувствовал себя главным.

Предсказуемый выбор Бувача

После этих слов отпали последние сомнения в том, что кредо спортивного директора «Динамо» — чувствовать себя главным. Поэтому приход мастодонтов вроде Семина или Бердыева на тренерский мостик был исключен, мы ждали Сандро Шварца или кого-то вроде него, так все и вышло.

Желько привез тренера, который расположится в иерархии «Динамо» под ним во всех смыслах: Бувач остается главным авторитетом в спортивной части клуба, он даже зарабатывает в два раза больше нового тренера — 1.2 млн евро в год против 600 тысяч у Шварца. Бувач остается самым главным, хотя теперь он головой отвечает перед высшим руководством за результаты своего ставленника:

Мы выбирали из трёх кандидатур и в конце концов остановились на Сандро. Этот тренер — настоящий микс – он молод, но в то же время опытен. Специалист, который знает, как работать и со звёздными футболистами, и с подрастающими талантами. Он полон энергии и желания применить свои глубокие знания, умеет находить контакт с игроками и персоналом. Самым важным плюсом в нём я считаю то, что его видение футбола совпадает с клубной философией «Динамо». Мы уверены в Сандро, в его способностях развивать игроков и добиваться поставленных задач!

Карьера игрока

Всю свою футбольную карьеру Сандро Шварц провел в низших немецких лигах, и хотя в сезоне-2003/04 помог «Майнцу» завоевать путевку в высший свет, основным в команде Юргена Клоппа опорный полузащитник не был (всего 13 матчей в стартовом составе за сезон), поэтому в Бундеслигу «Майнц» отправился уже без него.

Сандро перешел в «Рот-Вайсс» из Эссена, но и там карьера не сложилась, поэтому всего через год пришлось принимать предложение из третьей лиги, от клуба «Веен». Здесь-то Шварц себя проявил, на второй сезон «Веен» поднялся во вторую Бундеслигу, где Сандро провел еще два сезона и завершил карьеру в 30 лет. Решил, что на тренерской стезе у него получится лучше.

Карьера тренера

И не прогадал. Проработав сезон в тренерском штабе «Веена», Шварц получил предложение возглавить клуб пятой лиги «Эшборн». С первой же попытки 33-летнему тренеру удалось вывести свою команду в Региональную лигу. Успехи Сандро не остались незамеченными, он получил предложение из родного «Майнца», где сначала возглавил молодежную команду, потом «Майнц-2», а в 2017-м получил в свое распоряжение главную команду.

Первый сезон «карнавальщики» под руководством Шварца завершили на 14-й строчке в Бундеслиге, на следующий год были 12-ми, а вот третью кампанию довести до конца Сандро не смог: в 11 первых турах прошлого сезона «Майнц» потерпел 8 поражений, в том числе сокрушительные — от «Баварии» (1:6) и «РБ Лейпцига» (0:8).

В итоге контракт со Шварцем был расторгнут, и тренер почти год провел в творческом отпуске до приглашения из «Динамо».

Знакомый Тедеско — ориентир для Шварца

Любопытно, что и Тедеско, и Шварц возглавили московские клубы в один день — 14 октября, только с разницей в год. Доменико за это время успел понравиться болельщикам «Спартака», он учит русский язык, а «красно-белые» бодро начали нынешний сезон. Подходящий ориентир для Шварца в незнакомой стране, пусть даже Тедеско на 6 лет моложе нового тренера «Динамо».

Они, конечно же, встречались в Бундеслиге, и если три первых матча Тедеско и «Шальке» выиграли с сухим счетом — 2:0 и дважды по 1:0, то в последней очной встрече «Майнц» разгромил «кобальтовых» 3:0. Это произошло за три недели до увольнения Тедеско из «Шальке», так что Шварц некоторым образом повлиял на судьбу коллеги, с которым скоро схлестнется в московском дерби.

🔥Сандро Шварц передает привет всем динамовцам!



И да, он уже подучил русский 😉



С нетерпением ждем тренера в Москве 😎 pic.twitter.com/X69Mv3TjuB — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 15, 2020

Помощники

Стоит сказать и пару слов о тех, кто будет помогать Шварцу в «Динамо». С турецким специалистом Волканом Булутом болельщикам только предстоит познакомиться поближе, а вот Андрей Воронин не нуждается в представлениях: украинский форвард провел в «Динамо» четыре года, он ассоциируется с самой симпатичной версией «бело-голубых» в XXI веке — командой Сергея Силкина, которая в 2011 году показывала феерический футбол. Андрей Воронин смотрит в динамовское будущее с оптимизмом:

Во-первых, хочу сказать, что я очень рад тому факту, что снова буду в «Динамо»! Я провёл здесь яркие годы игровой карьеры, надеюсь провести и яркие годы тренерской. Начинаю её в штабе Сандро Шварца. Мы вместе играли три года и могу сказать, что человеческие качества у Сандро на высоте. В «Динамо» начинается новый крайне интересный этап, частью которого буду и я.

А у вас какие ожидания?