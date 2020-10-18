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Пирло: «В первых матчах сезона придется немного рисковать»

18 октября 2020, 10:14
КротонеЛоготип футбольный клуб Кротоне1 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал ничейный результат с «Кротоне» в матче 4-го тура Серии А.

Молодым игрокам необходимо набираться опыта, играя в матчах, и может случиться так, что они будут делать ошибки в процессе обучения.

Мы создали качественную команду, но эта работа еще не завершена и требует времени. Ребята будут учиться на ошибках, к сожалению, это также означает, что в первых матчах сезона придется немного рисковать.

Мы допустили несколько ошибок, но, как я уже сказал, подобное может случаться. Вчера мы действительно потратили на тактику всего полчаса на тренировке, так что есть над чем работать.

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Все комментарии
Lucky luciano
Lucky luciano ответ ЮЗИК (раскрыть)
18 октября в 14:18
ну конечно и какой у него состав?де лихт,рэмзи,роналду,дибала ,сандро играть не могут...фработта и портанова играют
ЮЗИК
ЮЗИК
18 октября в 10:54
С его составом можно без риска набирать очки
shlomo
shlomo
18 октября в 10:24
И счет по игре...молодцы Коронте по статистике игры ни в чем не уступили Юве (даже владение мячом 45 на 55, а в створ ударили даже больше)...хотя если бы на 60-й минуте подопечные Андреа не остались вдесятером после удаления Федерико Кьезы, да еще бы и Рон играл, то возможно игра прошла бы по другому сценарию.... хочется отметить, что для вратаря туринцев Буффонища эта встреча стала 650-й в Серии А.....42-летний голкипер стал первым футболистом, достигшим данного показателя (Джанлуиджи дебютировал в чемпионате Италии в ноябре 1995 года в составе "Пармы").....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 октября в 10:16
И потом тоже...
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