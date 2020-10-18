Пирло: «В первых матчах сезона придется немного рисковать»

Главный тренер «Ювентуса» прокомментировал ничейный результат с «Кротоне» в матче 4-го тура Серии А.

Молодым игрокам необходимо набираться опыта, играя в матчах, и может случиться так, что они будут делать ошибки в процессе обучения.

Мы создали качественную команду, но эта работа еще не завершена и требует времени. Ребята будут учиться на ошибках, к сожалению, это также означает, что в первых матчах сезона придется немного рисковать.

Мы допустили несколько ошибок, но, как я уже сказал, подобное может случаться. Вчера мы действительно потратили на тактику всего полчаса на тренировке, так что есть над чем работать.