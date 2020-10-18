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Левандовски: «После долгого перерыва первый матч всегда важен»

18 октября 2020, 10:31
АрминияЛоготип футбольный клуб Арминия (Билефельд)1 : 4Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски поделился впечатлениями после победы над «Арминией» в матче 4-го тура Бундеслиги.

В первые 45 минут мы сразу показали, что хотим победить. Мы забили три мяча и имели несколько хороших ситуаций. Стоит отметить, что «Арминия» хорошо распоряжалась мячом. В этом сезоне они могут показать, что они могут бороться и показывать хорошую игру. Во втором тайме мы показали слишком мало. У нас было два, три голевых момента, но мы также сделали две, три ошибки. После долгого перерыва первый матч всегда важен.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
18 октября в 10:33
Бавария на голову сильней.
Q-J-G
Q-J-G
18 октября в 10:31
Это факт, он прав.
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