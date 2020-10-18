Левандовски: «После долгого перерыва первый матч всегда важен»

Форвард «Баварии» поделился впечатлениями после победы над «Арминией» в матче 4-го тура Бундеслиги.

В первые 45 минут мы сразу показали, что хотим победить. Мы забили три мяча и имели несколько хороших ситуаций. Стоит отметить, что «Арминия» хорошо распоряжалась мячом. В этом сезоне они могут показать, что они могут бороться и показывать хорошую игру. Во втором тайме мы показали слишком мало. У нас было два, три голевых момента, но мы также сделали две, три ошибки. После долгого перерыва первый матч всегда важен.