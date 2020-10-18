Сын Черчесова пришёл в себя и проходит обследование

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вчера, 20:15

Вратарь клуба ПФЛ «Олимп-Долгопрудный» , сын главного тренера сборной России , пришёл в себя и проходит обследование. Напомним, что Черчесов-младший получил удар коленом в голову на 21-й минуте матча 12-го тура ПФЛ с «Родиной». Голкипер потерял сознание и был госпитализирован.

«Станислав передаёт всем привет! Травмы — это часть футбола. Мы желаем скорейшего возвращения на поле нашему голкиперу! Станислав Черчесов чувствует себя хорошо и уже проходит обследование в долгопрудненской больнице», — говорится в официальном инстаграме «Олимп-Долгопрудный».