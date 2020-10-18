Сын Черчесова пришёл в себя и проходит обследование

Вратарь клуба ПФЛ «Олимп-Долгопрудный» Станислав Черчесов-младший, сын главного тренера сборной России Станислава Черчесова, пришёл в себя и проходит обследование. Напомним, что Черчесов-младший получил удар коленом в голову на 21-й минуте матча 12-го тура ПФЛ с «Родиной». Голкипер потерял сознание и был госпитализирован.
«Станислав передаёт всем привет! Травмы — это часть футбола. Мы желаем скорейшего возвращения на поле нашему голкиперу! Станислав Черчесов чувствует себя хорошо и уже проходит обследование в долгопрудненской больнице», — говорится в официальном инстаграме «Олимп-Долгопрудный».
Вспомнился анеГдот на эту тему.
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-Василий.
-У вас есть дети?
-Да, мальчик и девочка.
-Как зовут мальчика?
-Василий.
-.А дочь?
-Василиса..
-Животные у вас в доме есть?
-Да, кот Васька.
-К сожалению, вы не подходите на должность креативного менеджера компании...
Вспомнился анеГдот на эту тему.
Идёт собеседование в отделе кадров.
- Как вас зовут?
-Василий.
-У вас есть дети?
-Да, мальчик и девочка.
-Как зовут мальчика?
-Василий.
-.А дочь?
-Василиса..
-Животные у вас в доме есть?
-Да, кот Васька.
-К сожалению, вы не подходите на должность креативного менеджера компании...