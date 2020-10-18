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Сын Черчесова пришёл в себя и проходит обследование

вчера, 20:15
Олимп-ДолгопрудныйЛоготип футбольный клуб Олимп-Долгопрудный2 : 1Логотип футбольный клуб Родина (Москва)РодинаМатч завершен

Вратарь клуба ПФЛ «Олимп-Долгопрудный» Станислав Черчесов-младший, сын главного тренера сборной России Станислава Черчесова, пришёл в себя и проходит обследование. Напомним, что Черчесов-младший получил удар коленом в голову на 21-й минуте матча 12-го тура ПФЛ с «Родиной». Голкипер потерял сознание и был госпитализирован.

«Станислав передаёт всем привет! Травмы — это часть футбола. Мы желаем скорейшего возвращения на поле нашему голкиперу! Станислав Черчесов чувствует себя хорошо и уже проходит обследование в долгопрудненской больнице», — говорится в официальном инстаграме «Олимп-Долгопрудный».

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:02, ред.
Походу, Стас долго с именем не парился.
Вспомнился анеГдот на эту тему.
Идёт собеседование в отделе кадров.
- Как вас зовут?
-Василий.
-У вас есть дети?
-Да, мальчик и девочка.
-Как зовут мальчика?
-Василий.
-.А дочь?
-Василиса..
-Животные у вас в доме есть?
-Да, кот Васька.
-К сожалению, вы не подходите на должность креативного менеджера компании...
beefs
beefs
вчера в 21:02
Хорошо, что хорошо кончается...
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:58
Сильное сотрясение хорошо отделался.
Footbolista
Footbolista ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 20:58, ред.
Ну нам эту тошибу не по гуманитарке прислали...зачем сейчас изобретать велосипед, если можно его купить...
Пьемонтский Князь
Пьемонтский Князь
вчера в 20:45
Родина не оценила Черчесова.)
112910415
112910415
вчера в 20:39
всё будет хорошо !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:37
Сын боец!
galem72
galem72
вчера в 20:35
Toshiba - наше очередное импортозамещение налицо! Сразу видно, что встали с колен, даже в Долгопрудном - развитие. Ухх!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:21
жаль ,но так бывает.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 20:20
Здоровья парню!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:18
Здоровья ему, удачи!
Big krendel
Big krendel
вчера в 20:18
Ну хоть выкарабкался. Здоровья ему.
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