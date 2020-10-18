Защитник ЦСКА Карпов покинул поле в матче с «Динамо», истекая кровью

Защитник ЦСКА Вадим Карпов покинул поле в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:0, идет первый тайм) из-за травмы.
По предварительной информации, Карпов получил перелом носа. 18-летний футболист ушел с поля с обильным кровотечением. Вадима заменил полузащитник Алан Дзагоев.
Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга.
И откуда ты знаешь про болезни Бакаева?
Насколько я знаю ты по профессии подобен отцу Жириновского а отнюдь не героя Охлобыстина
И откуда ты знаешь про болезни Бакаева?
Насколько я знаю ты по профессии подобен отцу Жириновского а отнюдь не героя Охлобыстина
То конифей то соплечалов - теперь вот карпов
Потом смотришь выходят даже без намека на синяки
А соперников за этот цирк банят игр на пяток
То конифей то соплечалов - теперь вот карпов
Потом смотришь выходят даже без намека на синяки
А соперников за этот цирк банят игр на пяток
Здоровья!
Здоровья!