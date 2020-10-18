ГлавнаяНовости

Защитник ЦСКА Карпов покинул поле в матче с «Динамо», истекая кровью

вчера, 17:17
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Защитник ЦСКА Вадим Карпов покинул поле в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:0, идет первый тайм) из-за травмы.

По предварительной информации, Карпов получил перелом носа. 18-летний футболист ушел с поля с обильным кровотечением. Вадима заменил полузащитник Алан Дзагоев.

Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга.

Все новости
Карпов получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом носа
Вчера, 23:40 Комментарии17
Сын Черчесова пришёл в себя и проходит обследование
Вчера, 20:15 ФотоКомментарии12
«Ротор»: «У нас никто не болеет коронавирусом»
Вчера, 11:49 Комментарии16
Мусаев: «У Классона проблемы с приводящей мышцей»
17 октября Комментарии7
Глушенков начал заниматься в тренажерном зале после операции
17 октября Комментарии6
Джикия и Урунов пропустят матч «Спартака» против «Химок»
16 октября Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 21:34
Золотые слова. Давайте про футбол, а то слово за слово и можно далеко зайти.
RIR68
RIR68
вчера в 20:24
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 19:28
    Мужики ! Харе стебаться друг над другом ! Бог сам разберётся -кому понос ,а кому золотуху !!!
    Goger90
    Goger90 ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
    вчера в 19:26
    Если бы это так работало, Веллитон бы уже умер.
    Loko57
    Loko57
    вчера в 19:16
    Не повезло.. Здоровья парню.
    brauning.86
    brauning.86 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 19:12
      Великолепный
      Великолепный
      вчера в 19:02
      Безбородов должен был показывать прямую КК.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Армейская душа (раскрыть)
      вчера в 18:51
      Так там полсостава таких. А в хлеву другие не живут
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
      вчера в 18:49
      Наконец то ты понял. что Велиттону все вернулось бумерангом и за Игоря , и за Габулова и еще за одного вратаря. Это называется бумеранг по совокупности.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ brauning.86 (раскрыть)
      вчера в 18:47
      По такому поводу не надо стебаться. Мы же не мусолим тему детской болезни Бакаева. Тот вообще с унитаза не слезает и ничего, все стоят и ждут.
      brauning.86
      brauning.86
      вчера в 18:32
      У коней это семейное
      То конифей то соплечалов - теперь вот карпов
      Потом смотришь выходят даже без намека на синяки
      А соперников за этот цирк банят игр на пяток
      ЦСКА 06
      ЦСКА 06 ответ makkie (раскрыть)
      вчера в 18:20
      Не хуже вашего Соболева. Карпов то молодой. Исправится.
      Игорь Ларин 1958
      Игорь Ларин 1958 ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
      вчера в 17:51
      Судьба должок вернула.
      Союзник противников
      Союзник противников ответ cska vperiod (раскрыть)
      вчера в 17:39
        Союзник противников
        Союзник противников ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
        вчера в 17:38
          Союзник противников
          Союзник противников ответ makkie (раскрыть)
          вчера в 17:38
          Лучше бы ты промолчал,добрый человек!!!
          makkie
          makkie
          вчера в 17:37
          Говорили симулянту, что всё возвращается бумерангом - вот, пожалуйста!

          Здоровья!
          Армейская душа
          Армейская душа ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
          вчера в 17:36
          Не суди по Бакаеву или Жиго
          VAN ARM
          VAN ARM
          вчера в 17:34
          судейство выше и выше)))))))))))))
          ЛЬВОВ НА МЯСО
          ЛЬВОВ НА МЯСО
          вчера в 17:32
          Карпов славился свинскими поступками, видимо вернулось бумерангом!
          STVA 1
          STVA 1
          вчера в 17:27
          Здоровья парню!
          Армейская душа
          Армейская душа
          вчера в 17:23
          А что свиной свисток? Промолчал как всегда
          Дмитрий Климович 3
          Дмитрий Климович 3
          вчера в 17:23
          Заголовок как чтото из фильмов ужасов! 🤣🤣🤣здоровья Карпову!
          cska vperiod
          cska vperiod
          вчера в 17:22
          Он армеец, до свадьбы заживёт, но каков безбородов с кукуяном, видно получили цу от федуна, гол не засчитали, за кровопролитие не удалили.
          cska vperiod
          cska vperiod ответ ошалевший (раскрыть)
          вчера в 17:20
          Будь мужчиной!
          ошалевший
          ошалевший
          вчера в 17:19
          долго ещё актёра карма будет преследовать,заслужил
          Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
          Отправить
           
          Rambler's Top100