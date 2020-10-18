Защитник ЦСКА Карпов покинул поле в матче с «Динамо», истекая кровью

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вчера, 17:17

Защитник ЦСКА покинул поле в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:0, идет первый тайм) из-за травмы.

По предварительной информации, Карпов получил перелом носа. 18-летний футболист ушел с поля с обильным кровотечением. Вадима заменил полузащитник Алан Дзагоев.

Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга.