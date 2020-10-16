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Джикия и Урунов пропустят матч «Спартака» против «Химок»

вчера, 14:33
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак19:00 Не начался

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о состоянии команды накануне матча 11-го тура РПЛ с «Химками».

Все ли готовы играть? Конечно, не легко, когда многие игроки уезжают в сборные, но мы не жалуемся. Это, с одной стороны, даже хорошо. Кутепов сыграл за сборную России, Маслов — за молодежку, Джордан — впервые за команду Швеции. Так что сегодня мы впервые тренировались в полном составе.

Что с травмированными? Урунов нам не поможет, Джикия на карантине. Они точно не сыграют с «Химками».

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 15:54
Спартак может играть даже третьим составо, федун всё урегулировал.
Faustello
Faustello
вчера в 15:34, ред.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 15:21
    Ну , у Химок и без этих двоих шансы мизерны.
    sv_1969
    sv_1969 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 15:17
    Думаю так и есть)
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ sv_1969 (раскрыть)
    вчера в 15:16
    Ситуация непонятная, с одной стороны тест отрицательный, а с другой - он на карантине. Значит первый тест был положительный, а не "сомнительный"?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 15:09
    Невелика потеря для такого матча...
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 15:02
    Джикия потеря!
    НАВСЕГДА
    НАВСЕГДА
    вчера в 15:00
    Без них победим на классе!
    Здоровья мужикам.
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 14:49
    Существенная потеря.
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 14:45
    а чего не дублем то?))) результат в программе))
    Zenit_84
    Zenit_84
    вчера в 14:43
    И без них сыграют
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 14:34
    С филиалом можно...
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