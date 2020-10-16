Джикия и Урунов пропустят матч «Спартака» против «Химок»

Главный тренер «Спартака» рассказал о состоянии команды накануне матча 11-го тура РПЛ с «Химками».

Все ли готовы играть? Конечно, не легко, когда многие игроки уезжают в сборные, но мы не жалуемся. Это, с одной стороны, даже хорошо. Кутепов сыграл за сборную России, Маслов — за молодежку, Джордан — впервые за команду Швеции. Так что сегодня мы впервые тренировались в полном составе.