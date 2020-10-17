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Глушенков начал заниматься в тренажерном зале после операции

17 октября 2020, 15:51

Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков начал работать в тренажерном зале, об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Напомним, что недавно футболист перенес операцию.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
17 октября в 17:32
Макс! Тебе терпения и веры в свои силы ! Спартак тебя ждёт ! Мы - тоже !
cska vperiod
cska vperiod
17 октября в 16:18
Здоровья парню и пора драпать из тарасовки.
Leha-ha50
Leha-ha50
17 октября в 16:10
До чемпионата Европы среди молодежных команд парень должен восстановиться. Парень может стать отличным игроком . Очень техничен, видит поле прекрасно, скорость на уровне. Должен влиться и в основу Спартака, а потом и возможно в сборной появится. Все зависит от него самого. А в целом парень очень перспективный.
Скорейшего возвращения на поле ему.
Всем здоровья.
makkie
makkie
17 октября в 15:59
Здоровья и скорейшего восстановления Максу!
Очень невовремя эта травма случилась - только начал форму набирать и в основе играть... и тут на тебе(
sv_1969
sv_1969
17 октября в 15:53
Форсировать восстановление не надо.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
17 октября в 15:52
Скорейшего востанавления и возвращения в строй.
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