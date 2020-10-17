Глушенков начал заниматься в тренажерном зале после операции

Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков начал работать в тренажерном зале, об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Напомним, что недавно футболист перенес операцию.
Максим Глушенков уже работает в тренажёрном зале после операции по восстановлению крестообразных связок 💪— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 17, 2020
Терпения, Макс! Всё будет хорошо 🙏 pic.twitter.com/o8W7M407kV
Очень невовремя эта травма случилась - только начал форму набирать и в основе играть... и тут на тебе(
Очень невовремя эта травма случилась - только начал форму набирать и в основе играть... и тут на тебе(
Скорейшего возвращения на поле ему.
Всем здоровья.
Скорейшего возвращения на поле ему.
Всем здоровья.