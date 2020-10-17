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Ван Дейк выбыл до конца сезона из-за травмы

17 октября 2020, 22:00
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)2 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк получил серьёзную травму.

Лидер обороны «красных» был сбит голкипером «Эвертона» Джорданом Пикфордом в самом начале встречи 5-го тура АПЛ. Спустя несколько минут голландец был заменён.

Стало известно, что у ван Дейка диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Восстановление игрока займёт 7-8 месяцев.

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Все комментарии
Пьемонтский Князь
Пьемонтский Князь ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
18 октября в 17:35
А зачем мне радоваться, что у него серьёзная травма? Я зла никому не желаю, жизнь сама всё регулирует и каждый получает по заслугам. Как по мне, то пусть играет, под его руководством будет ливерпуль по 7 мячей пропускать, всем на потеху. Так что я не радовался.
Скажи, а зачем ты пишешь ответ, а потом удаляешь? Что за странная манера общения?
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
18 октября в 16:00
Через два месяца вернется на поле
Garrincha58
Garrincha58
18 октября в 15:07
капец Ливеру думаю они даже в тройку не зайдут
Mark Luik
Mark Luik
18 октября в 15:04
Ливерпуль в этом сезоне точно не возьмет АПЛ, Сити Челси Эвертон Лестер
IKER-RAUL
IKER-RAUL
18 октября в 13:53
Здоровья и бодрости духа! Ждём с нетерпением снова на поле!
Пьемонтский Князь
Пьемонтский Князь
18 октября в 11:15
Знаю тут двоих, которые радовались травме Кьелини. Получите, распишитесь)
Пьемонтский Князь
Пьемонтский Князь
18 октября в 11:14
    Hoyar
    Hoyar
    18 октября в 10:52
    Если правда, то это очень плохо..
    Martini_1987
    Martini_1987
    18 октября в 10:26
    Теперь сто процентов Фабиньо будет играть на позиции ЦЗ, по крайней мере, пока зимнее ТО не откроется, а там можно вернуться к покупке Упамекано, потому что с деревянным Гомесом и хрустальным Матипом далеко не уедем.
    sparxx2
    sparxx2
    18 октября в 10:17
      Killofwrath
      Killofwrath
      18 октября в 09:46
        Рыжик-Мурыжик
        Рыжик-Мурыжик
        18 октября в 09:26
        ПИкфорд такой ПИ...
        fanliverpoolfan22
        fanliverpoolfan22
        18 октября в 08:25, ред.
          заDOOMчивый
          заDOOMчивый ответ berda2003 (раскрыть)
          18 октября в 07:57
          как понять мало кого жалел? или он должен всех подряд пропускать к своим воротам? К примеру Орье травмировал Гомеша на несколько месяцев,кого же вынес ВВД вперёд ногами? Возьмите Рамоса из Реала, так голландец АНГЕЛ во-плоти, такие подлости никогда не вытворял. Безусловно,что он играл грубо,НО так он защитник!!! Мертенса снёс,так тот ещё тайм отыграл и может пару игр пропустил,там было больше симуляции(противный Сериальщик), все знают,как они любят симулировать. ВВД не корчился от боли,как дешовая девка, мужественно встал и на ногах вышел за пределы.а Мертенс в таком случае,просил бы вертолёт. Пикфорд хоть и сыграл на выходе относительно небрежно,но тут скорее всего несчастный случай,потому что бывают эпизоды выглядят намного страшнее,но травмы не столь затяжные.
          Итак кого ВВД вынес с поля вперёд ногами и на срок больше 2-4 месяцев? Жду фактов.
          заDOOMчивый
          заDOOMчивый
          18 октября в 07:45
            Владимир Ушаков
            Владимир Ушаков
            18 октября в 07:39
            Здоровья ван Дейку, надеюсь к Евро поправится
            Klaus-S
            Klaus-S
            18 октября в 07:22
            Это потеря на чемпионство . Плохи дела.
            Пикфорд с..а.
            К тому же Матип очень травматичный и можем мы остатся с одним косячником Гомесом.
            cska vperiod
            cska vperiod
            18 октября в 06:47
              Генадий Павлович
              Генадий Павлович
              18 октября в 05:40
              Прочитал в начале как Ван Де Бек... Пронесло...
              Juve14
              Juve14
              18 октября в 05:15
              Дыркой меньше дыркой больше, какая разница
              Nick Ch
              Nick Ch
              18 октября в 03:43
              Защита титула не светит, увы... сначала без вратаря (но он хоть скоро обещал вернуться), теперь основной защитник...
              Анд-м
              Анд-м
              18 октября в 03:19
              Как бы я не относился к ливерпулю, но скорейшего выздоравления вирджил 💪
              Субъективное мнение
              Субъективное мнение
              18 октября в 01:17
              Пара Гомес - Матип может уничтожить шансы на чемпионство до зимнего трансферного окна...
              Leha-ha50
              Leha-ha50
              18 октября в 00:55
              Для Ливерпуля - это конечно потеря.
              Sandvikens AIK
              Sandvikens AIK ответ Пьемонтский Князь (раскрыть)
              18 октября в 00:52
              Типичный персофан Роналду.
              Sandvikens AIK
              Sandvikens AIK ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
              18 октября в 00:51
              Что за дичь ты несёшь?! Как связаны сборная и столкновение с Пикфордом?
              DarthNeBuL
              DarthNeBuL
              18 октября в 00:50
              Прощай шансы ливера на чемпионство.
              95-shishani-95
              95-shishani-95
              18 октября в 00:40
              Вот это поворот!
              После этих сборных много неприятностей...
              dzvinka
              dzvinka
              18 октября в 00:31
              вот мы и приплыли друзья.
              верните ЛОВРЕНА обратно!!1
              и ТО уже закончилось, ой беда.
              Здоровья ВВД
              romanDonskoy
              romanDonskoy
              18 октября в 00:02
              пздц жаль поца
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