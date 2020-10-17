Ван Дейк выбыл до конца сезона из-за травмы

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк получил серьёзную травму.
Лидер обороны «красных» был сбит голкипером «Эвертона» Джорданом Пикфордом в самом начале встречи 5-го тура АПЛ. Спустя несколько минут голландец был заменён.
Стало известно, что у ван Дейка диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Восстановление игрока займёт 7-8 месяцев.
Скажи, а зачем ты пишешь ответ, а потом удаляешь? Что за странная манера общения?
Скажи, а зачем ты пишешь ответ, а потом удаляешь? Что за странная манера общения?
Не думаю что отсутствие суринамки отразится на игре краснопопых. Вот если чинушей ФА разогнать вместе со судьями, то 3-му клубу города Ливерпуль будет сложно.
Не думаю что отсутствие суринамки отразится на игре краснопопых. Вот если чинушей ФА разогнать вместе со судьями, то 3-му клубу города Ливерпуль будет сложно.
Так же как и Ришарлисон
Не люблю Ливерпуль, но вчера синии гомосеки выбесили куда больше
Так же как и Ришарлисон
Не люблю Ливерпуль, но вчера синии гомосеки выбесили куда больше
Итак кого ВВД вынес с поля вперёд ногами и на срок больше 2-4 месяцев? Жду фактов.
Итак кого ВВД вынес с поля вперёд ногами и на срок больше 2-4 месяцев? Жду фактов.
Пикфорд с..а.
К тому же Матип очень травматичный и можем мы остатся с одним косячником Гомесом.
Пикфорд с..а.
К тому же Матип очень травматичный и можем мы остатся с одним косячником Гомесом.
После этих сборных много неприятностей...
После этих сборных много неприятностей...
верните ЛОВРЕНА обратно!!1
и ТО уже закончилось, ой беда.
Здоровья ВВД
верните ЛОВРЕНА обратно!!1
и ТО уже закончилось, ой беда.
Здоровья ВВД