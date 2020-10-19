Переговоры Дибалы о новом контракте с «Ювентусом» зашли в тупик

«Ювентус» хочет продлить контракт с нападающим Пауло Дибалой.
Как сообщается, переговоры о новом соглашении с футболистом зашли в тупик. «Ювентус» взял паузу, сейчас команда не предлагает аргентинцу новое соглашение. Туринский клуб намерен вернуться к обсуждению контракта с Дибалой в конце месяца.
Напомним, что текущий трудовой договор форварда истекает летом 2022 года.
Обычная торговля идет , каждый отстаивает свои интересы - это нормально. Конечно З/П Роналду вносит свои коррективы в переговоры.
Думаю, в итоге договорятся.
Обычная торговля идет , каждый отстаивает свои интересы - это нормально. Конечно З/П Роналду вносит свои коррективы в переговоры.
Думаю, в итоге договорятся.
Ждем прояснения ситуации.
Всем здоровья.
Ждем прояснения ситуации.
Всем здоровья.