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Переговоры Дибалы о новом контракте с «Ювентусом» зашли в тупик

сегодня, 10:35

«Ювентус» хочет продлить контракт с нападающим Пауло Дибалой.

Как сообщается, переговоры о новом соглашении с футболистом зашли в тупик. «Ювентус» взял паузу, сейчас команда не предлагает аргентинцу новое соглашение. Туринский клуб намерен вернуться к обсуждению контракта с Дибалой в конце месяца.

Напомним, что текущий трудовой договор форварда истекает летом 2022 года.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ заDOOMчивый (раскрыть)
сегодня в 14:59
Согласен. Тем более было озвучено желание руководства, сделать парня лицом клуба. А лицо не должно получать в три раза меньше кого бы то ни было.
Обычная торговля идет , каждый отстаивает свои интересы - это нормально. Конечно З/П Роналду вносит свои коррективы в переговоры.
Думаю, в итоге договорятся.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
сегодня в 14:53
Уже зашли в тупик. Дают 100% пенальти в ворота Юве,чего раньше не было, да и ещё отменяют голы с оыфсайдов,раньше засчитывали. Максимум что могут, это вылепить технарь и ещё отобрать одно очко,чего раньше не было. Видать сменили стратегию.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 14:39
на фоне Роналду и его 31, какие то 10 лямов - это пшик. Игрок то приличный и порой креативный.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 14:38
Дибала хочет увидеть в контракте ежематчевые поцелуи от Роналду.
Juve14
Juve14 ответ Bags_Banny (раскрыть)
сегодня в 13:26
Он и его друг вечно за Юве переживают))) наши главные болелы, они про Ювентус больше знают чем про клуб за который пытаются глорить)
Bags_Banny
Bags_Banny ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
сегодня в 12:43
Не переживай у вас там всё прихвачено, хотя и это не поможет, через лет 40 хоть что то опять выиграете, а так по 7 штук получать это ваше призвание!!!
Lucky luciano
Lucky luciano
сегодня в 12:25
на итал сайтах наоборот пишут,что скоро продлят)
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:11, ред.
Слишком много игрок требует. Последний раз называлась цифра 10млн, а это по нынешним временам очень много , потому и не договорились . Игрок конечно классный, но и запросы запредельные. Посмотрим сумеют ли клубы придти к консенсусу. Клубы, могущие дать такую зарплату , конечно же есть, хочет ли сам Пауло куда то переходить ???
Ждем прояснения ситуации.
Всем здоровья.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 11:56
Главное что бы контракты судей не зашли в тупик.
ДСА
ДСА
сегодня в 11:52
Придется игроку вскоре паковать чемоданы.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:25
Ожидаемо это было!
Анпилкин
Анпилкин
сегодня в 10:54
Может еще договорятся
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:51
У каждого плута свои расчёты...
shlomo
shlomo
сегодня в 10:49
Да уж тупиковый тупик
drug01
drug01
сегодня в 10:40
Очень жаль
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