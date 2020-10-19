Гвардиола: «Агуэро должен доказать, что заслуживает новый контракт»

Главный тренер «Манчестер Сити» рассказал о ситуации с контрактом нападающего .

Серхио должен доказать, что он заслуживает того, чтобы продолжать играть здесь, что он заслуживает новый контракт. После этого мы с клубом примем решение.

Если он будет играть на своём уровне, то он сможет остаться в команде. Он важен для нас и наших фанатов.

Но Агуэро отсутствовал четыре месяца, он должен начать регулярно тренироваться и забивать голы. Это самое главное.