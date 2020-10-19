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Гвардиола: «Агуэро должен доказать, что заслуживает новый контракт»

сегодня, 08:39

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о ситуации с контрактом нападающего Серхио Агуэро.

Серхио должен доказать, что он заслуживает того, чтобы продолжать играть здесь, что он заслуживает новый контракт. После этого мы с клубом примем решение.

Если он будет играть на своём уровне, то он сможет остаться в команде. Он важен для нас и наших фанатов.

Но Агуэро отсутствовал четыре месяца, он должен начать регулярно тренироваться и забивать голы. Это самое главное.

Напомним, что контракт Агуэро с «Манчестер Сити» истекает следующим летом, а активный интерес к футболисту проявляет «Интер».

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 11:19, ред.
хорошо что Жезусу и Гюндогану ниче доказывать не надо хоть)))
лысый шарлатан
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:05
Пусть едет в Эмираты!
drug01
drug01
сегодня в 09:36
Надо хорошо подумать!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 09:33
А Месси будет доказывать, если перейдет?
Александр Нeвский
Александр Нeвский
сегодня в 09:32
Достойная пенсия у парня
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 09:14
Лысый ждёт Месси
Caniggia
Caniggia
сегодня в 09:10
Староват уже. Скорее всего на родину отчалит доигрывать.
shlomo
shlomo
сегодня в 09:07
Если ему нужно, то докажет...
Василий 50
Василий 50
сегодня в 08:52
Его философия - пшик
Big krendel
Big krendel
сегодня в 08:52
Агуэро ещё себя покажет.
Анпилкин
Анпилкин
сегодня в 08:50
Агуеро всем докажет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:49, ред.
Ну за так контракты не дают...
Пьемонтский Князь
Пьемонтский Князь
сегодня в 08:44
Агуеро все доказал, это Гвардиолусу нужно доказывать работодателям, что он не шарлатан😁
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 08:43
да, надо доказывать
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:43
Ну подумаешь уйдет бесплатно.
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