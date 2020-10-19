Дивеев: «Когда играл с „Динамо“, был большой азарт»

Защитник ЦСКА прокомментировал победу своей команды в матче 11-го тура РПЛ против «Динамо» (3:1).

Небольшой дискомфорт от травмы остался, но со временем пройдёт. Помог ли товарищеский матч с «Арсеналом» набрать кондиции? Я просто соскучился по футболу. Когда играл с «Динамо», был большой азарт, не хотел, чтобы игра заканчивалась.

Гол в ворота «Динамо» — это результат игры на тренировках? Нет. Мяч отскочил и как-то попал ко мне, я его кое-как закинул. Естественно, я посмеялся, когда забил. Ужас.

Лучше играть через три дня на четвёртый, чем один матч за семь дней. Много футбола хорошо для болельщиков. Футболистам тоже лучше играть, чем тренироваться.