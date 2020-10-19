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Дивеев: «Когда играл с „Динамо“, был большой азарт»

сегодня, 15:17
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал победу своей команды в матче 11-го тура РПЛ против «Динамо» (3:1).

Небольшой дискомфорт от травмы остался, но со временем пройдёт. Помог ли товарищеский матч с «Арсеналом» набрать кондиции? Я просто соскучился по футболу. Когда играл с «Динамо», был большой азарт, не хотел, чтобы игра заканчивалась.

Гол в ворота «Динамо» — это результат игры на тренировках? Нет. Мяч отскочил и как-то попал ко мне, я его кое-как закинул. Естественно, я посмеялся, когда забил. Ужас.

Лучше играть через три дня на четвёртый, чем один матч за семь дней. Много футбола хорошо для болельщиков. Футболистам тоже лучше играть, чем тренироваться.

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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:10
Вчера перевес был на гашей стороне за исключением первых 15 минут.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:55
Бывает, что матч удается.
drug01
drug01
сегодня в 15:37
Так играй и дальше
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:36
Главное , что забил, а как и каким местом - это неважно.
shlomo
shlomo
сегодня в 15:28
Ключевой момент...как то отскочил и как то попал....вот так и играем....как то...:)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:27
Большой Дивеев,большой азарт! Терь смотри чтоб в ЛЕ азарт небыл маленьким!
Великолепный
Великолепный
сегодня в 15:20
А когда забил гол да же рассмеялся.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 15:17
это и помогло обыграть)
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