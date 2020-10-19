Галактионов: «Не общался с руководством РФС о своём будущем»

Главный тренер молодёжной сборной России рассказал о том, что ещё не обсуждал своё будущее в команде с РФС .

Мы только недавно завершили отборочный этап чемпионата Европы. На сегодняшний день ни с кем из руководства РФС диалога о дальнейшем не было, но мы с огромным уважением относимся друг к другу. Что касается клубной составляющей, то очень приятно, что на нашу работу обращают внимание! Надо дождаться диалога с руководством РФС и понять, в каком направлении мы будем двигаться дальше.