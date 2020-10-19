Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал результат матча 11-го тура РПЛ против «Спартака» (2:3).
Сразу было понятно, что «Спартаку» будет непросто. Наиграть эту тройку защитников без Джикии и Жиго было сложно за такое время. В первом тайме у «Спартака» почти ничего не получалось, потом «Химки» повели. Игроки подмосковной команды вышли заряженными, настраивать на «Спартак» или «Зенит» их не надо. Но класс сказался. «Спартак» набрал 3 очка, чемпионская гонка продолжается.
Мозес — правильное приобретение для «Спартака». Он поиграл в хороших клубах Европы. Проблем с адаптацией, я думаю, не будет. Насколько у него будет желание играть за «Спартак», нужно посмотреть. Главное, чтобы не получилось как с Тилем и Шюррле. Будем надеяться, что это усиление.
Шюррле поначалу рвал и метал, играя чуть ли не лучше всех в команде. Зато потом сдулся и слёг с травмами.
Мозесу сейчас главное набрать физические кондиции и поймать игровой ритм. Может быть даже слетает в Красноярск на кубковую игру. Хотя я бы поберёг его под Краснодар - там нужнее. Зобнин должен играть в центре поля!
Шюррле поначалу рвал и метал, играя чуть ли не лучше всех в команде. Зато потом сдулся и слёг с травмами.
Мозесу сейчас главное набрать физические кондиции и поймать игровой ритм. Может быть даже слетает в Красноярск на кубковую игру. Хотя я бы поберёг его под Краснодар - там нужнее. Зобнин должен играть в центре поля!