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Юран: «Мозес — правильное приобретение для „Спартака“»

сегодня, 13:44
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки2 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал результат матча 11-го тура РПЛ против «Спартака» (2:3).

Сразу было понятно, что «Спартаку» будет непросто. Наиграть эту тройку защитников без Джикии и Жиго было сложно за такое время. В первом тайме у «Спартака» почти ничего не получалось, потом «Химки» повели. Игроки подмосковной команды вышли заряженными, настраивать на «Спартак» или «Зенит» их не надо. Но класс сказался. «Спартак» набрал 3 очка, чемпионская гонка продолжается.

Мозес — правильное приобретение для «Спартака». Он поиграл в хороших клубах Европы. Проблем с адаптацией, я думаю, не будет. Насколько у него будет желание играть за «Спартак», нужно посмотреть. Главное, чтобы не получилось как с Тилем и Шюррле. Будем надеяться, что это усиление.

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Все комментарии
Великолепный
Великолепный
сегодня в 15:14
Время покажет, а пока в первой игре выглядел не в своей тарелке.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 14:15
Пусть будет так, как говорит Юран)
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:13
Да ужжж. Тиль и Шурля - пример отрицательный.
makkie
makkie
сегодня в 14:04
Время покажет - ху из ху.
Шюррле поначалу рвал и метал, играя чуть ли не лучше всех в команде. Зато потом сдулся и слёг с травмами.

Мозесу сейчас главное набрать физические кондиции и поймать игровой ритм. Может быть даже слетает в Красноярск на кубковую игру. Хотя я бы поберёг его под Краснодар - там нужнее. Зобнин должен играть в центре поля!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:51
Рано ещё говорить!Про Шюрле тоже говорили в восторженных тонах)
beefs
beefs
сегодня в 13:47
хорошо что без обиды...
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