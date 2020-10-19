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Боярский: «„Зенит“ не выйдет из группы в Лиге чемпионов»

сегодня, 14:17
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеЗавтра в 19:55 Не начался

Известный певец, артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге».

Надежда умирает последней, я буду очень переживать и болеть за «Зенит», но каких-то больших перспектив пока не вижу. Я довольно плохо знаю нынешнюю команду «Брюгге», но я знаю, что европейский чемпионат — это пока что не наш уровень. Но, конечно, будем бороться и вырываться вперед, ведь плох тот солдат, который не хочет быть генералом. Наш главный тренер, думаю, сделает всё для того, чтобы команда выиграла. Уверен, «Зенит» знает соперников наизусть и постарается вырвать победу в борьбе.

К сожалению, у нас не будет двух игроков — Дугласа Сантоса и Малкома, но ничего страшного, скамейка-то замечательная, парни все в хорошей форме. После победы над «Сочи» есть шансы продолжить этот победный путь.

Что касается перспектив «Зенита» выйти из группы в этой ЛЧ, то точно понятно будет только после одной-двух игр, но я все равно считаю, что мы из группы не выйдем.

Понравился ли мне Вендел? Я еще не смог определиться до конца, пока что не понятно, по одной игре сложно судить. А вот то, что вернулся Кузяев — это очень приятно, я считаю.

Если говорить о результате матча, то я хочу, чтобы мы выиграли 2:0.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 16:21
А ведь прав, каналья!
Сп62
Сп62
сегодня в 16:16
Рассчитывай на худшее и получишь приятную неожиданность.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 16:13
Михаил Сергеевич прав самое лучшее что может быть это выход в ЛЕ
Lu4nik
Lu4nik
сегодня в 16:07
можно и за 3-ю строчку побороться
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 15:55
Мишка перестал пить...и начал правильно говорит. ..браво.
Faustello
Faustello
сегодня в 15:52
Сегодня был депрессивный портвешок)))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 15:47, ред.
Группа вроде проходная , а Миша уже спасовал. А если соперники были бы более крутыми...??? Биться надо. Или этого понятия уже в зените нет???
Supremusnick
Supremusnick
сегодня в 15:40
На самом деле игра с Сочи не должна вводить в заблуждение.Никто в ЛЧ не позволит вот так спокойно и беспрепятственно лупить из центра штрафной по своим воротам.Не дадут так спокойно лететь в атаку что чревато моментальной пощёчиной в контратаке, а исполнители там и подавно лучше Заболотного. К тому же Артём Дзюба от которого Зенит сильно зависит не восстановиться до конца от перегрузок вызванных играми национальной сборной. Оздоев тоже уставший. Так что лёгкой прогулки не будет.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 15:32
Хватит собачиться-болейте за все наши клубы в еврокубках
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 15:27
Боярский уже выкинул белый флаг.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 15:23, ред.
Миша, так если зенит не выйдет из группы никто и не расстроится, кроме жителей одного города на Неве.)))
ЧиП
ЧиП
сегодня в 15:22
Не выйдет, в ЛЧ с "за ценой не постоим" не прокатит😁
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 15:21
Бояра дал заднюю
RIR68
RIR68
сегодня в 15:21
согласен. лучше думать о худшем исходе и порадоваться в случае выхода, чем наоборот, рассчитывать на победы и обделаться жидко.
морозз
морозз
сегодня в 15:18
Миша взял и за троллил свой Зенит, а как же патриотизм и вечный, почерневший от пота и соли клубный шарфик?
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 15:18
Михаил Сергеевич, не пессимисируйте
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:10
Боярский как не странно,прав!
brauning.86
brauning.86
сегодня в 15:10
Миша начал процесс поедания шляпы
plusnindimon
plusnindimon
сегодня в 15:05
Согласен с Боярским. Нынешний Зенит слабоват. в лучшем случае 3 место.
дырявоносые отстой
дырявоносые отстой
сегодня в 15:03
малком тунеядец - сразу понятно было,
а что с Сантосом?
makerdream
makerdream
сегодня в 15:03
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    сегодня в 15:02
    Преклонный возраст подавляет ничем не подкрепленный оптимизм и склоняет к более адекватным оценкам окружающий действительности. Считаю третье место в группе и весна в Лиге Европы вполне выполнимой задачей для Зенита. Второе - при запредельной самоотдаче и доли везенья. За четвертое престарелый мушкетер имеет моральное право всех проткнуть своим шампуром.
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    сегодня в 14:59
    "Никаких новых ожиданий, кроме как ожиданий побед «Зенита», пока нет. Есть все основания полагать, что «Зенит» не сбавит обороты и будет продолжать чемпионский марафон."
    Постоянно звучит рефреном во всех речах Д*Артаньяна всех времен и вдруг такое...
    Что такое Мишаня,озарение снизошло..?))))
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    сегодня в 14:57
    У Зенита вполне проходимые соперники. Я считаю что Зенит должен выходить из такой группы
    STVA 1
    STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    сегодня в 14:56
    Прочитав заголовок я подумал что это не Миша говорит!
    abrek123
    abrek123
    сегодня в 14:50
    На первом сопернике уже ноют в самой легкой группе жесть)))
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 14:48
    Потому что в ЛЧ нет Вилкова
    makkie
    makkie
    сегодня в 14:43
    Боярский о шансах Зенита в РПЛ - Д'Артаньян
    Боярский о шансах Зенита в ЛЧ - каналья
    порт
    порт ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    сегодня в 14:42
    Настроение зависит от количества выпитого.
    Legend 6
    Legend 6
    сегодня в 14:38
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