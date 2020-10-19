Боярский: «„Зенит“ не выйдет из группы в Лиге чемпионов»

Известный певец, артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге».

Надежда умирает последней, я буду очень переживать и болеть за «Зенит», но каких-то больших перспектив пока не вижу. Я довольно плохо знаю нынешнюю команду «Брюгге», но я знаю, что европейский чемпионат — это пока что не наш уровень. Но, конечно, будем бороться и вырываться вперед, ведь плох тот солдат, который не хочет быть генералом. Наш главный тренер, думаю, сделает всё для того, чтобы команда выиграла. Уверен, «Зенит» знает соперников наизусть и постарается вырвать победу в борьбе.

К сожалению, у нас не будет двух игроков — Дугласа Сантоса и Малкома, но ничего страшного, скамейка-то замечательная, парни все в хорошей форме. После победы над «Сочи» есть шансы продолжить этот победный путь.

Что касается перспектив «Зенита» выйти из группы в этой ЛЧ , то точно понятно будет только после одной-двух игр, но я все равно считаю, что мы из группы не выйдем.

Понравился ли мне Вендел? Я еще не смог определиться до конца, пока что не понятно, по одной игре сложно судить. А вот то, что вернулся Кузяев — это очень приятно, я считаю.

Если говорить о результате матча, то я хочу, чтобы мы выиграли 2:0.