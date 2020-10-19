Заболотный: «Очень много выпивал, но потом прочитал биографию Ибрагимовича»

Нападающий «Сочи» рассказал о проблемах с алкоголем.

Мог просто взять пива, сидеть дома и смотреть сериальчик. Очень много выпивал. Психологическое состояние было такое, подавленное, разочаровался в себе. Вроде только что вышел в РПЛ с «Уфой», оказался не нужен и свободным агентом перешел в ПФЛ , и даже там 2-3 месяца сидел на замене, хотя приехал играть, за практикой. И ведь тогда жена была беременна, уже на 6 месяце — и, блин, тогда даже зарплата по сравнению с «Уфой» была во много раз ниже. Примерно 100 тысяч рублей. Какое тут еще психологическое состояние может быть? Вот я и брал пиво, старался как-то переключиться, забыться. Мне не нужны были клубы, где много народу, развлечения, где какой-то кураж — просто было подавленное состояние. Депрессия. Просто скатился вниз, опустился. Прям вниз!

Но в один момент прочитал биографии Ибрагимовича, Фергюсона — и вдохновился. С этого момента всё как будто бы собой стало получаться на поле. Я начал выбираться, начал профессионально относиться к здоровью, профессионально относиться к тренировкам, начал максимально стараться на поле. Может, тренер это все заметил. Хотя, опять же, перемены были рывками. Я делал шажок в правильном направлении, а потом чуть-чуть ошибался, дальше опять старался наверстать. Спасибо жене, спасибо друзьями, что помогали, говорили, что не все потеряно.