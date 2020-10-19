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Заболотный: «Очень много выпивал, но потом прочитал биографию Ибрагимовича»

сегодня, 15:06

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный рассказал о проблемах с алкоголем.

Мог просто взять пива, сидеть дома и смотреть сериальчик. Очень много выпивал. Психологическое состояние было такое, подавленное, разочаровался в себе. Вроде только что вышел в РПЛ с «Уфой», оказался не нужен и свободным агентом перешел в ПФЛ, и даже там 2-3 месяца сидел на замене, хотя приехал играть, за практикой. И ведь тогда жена была беременна, уже на 6 месяце — и, блин, тогда даже зарплата по сравнению с «Уфой» была во много раз ниже. Примерно 100 тысяч рублей. Какое тут еще психологическое состояние может быть? Вот я и брал пиво, старался как-то переключиться, забыться. Мне не нужны были клубы, где много народу, развлечения, где какой-то кураж — просто было подавленное состояние. Депрессия. Просто скатился вниз, опустился. Прям вниз!

Но в один момент прочитал биографии Ибрагимовича, Фергюсона — и вдохновился. С этого момента всё как будто бы собой стало получаться на поле. Я начал выбираться, начал профессионально относиться к здоровью, профессионально относиться к тренировкам, начал максимально стараться на поле. Может, тренер это все заметил. Хотя, опять же, перемены были рывками. Я делал шажок в правильном направлении, а потом чуть-чуть ошибался, дальше опять старался наверстать. Спасибо жене, спасибо друзьями, что помогали, говорили, что не все потеряно.

Были ведь талантливые ребята, у кого не получилось, кто не мог найти команду, кто заканчивал с карьерой. Это во вторых лигах и ФНЛ частая практика, к сожалению.

Ранее Заболотный рассказал о своём будущем в «Сочи».

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:19
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 15:55, ред.
    Ну и продолжай дальше вести здоровый образ жизни . Играй в футбол , наслаждайся игрой. Дни лукавые, ведь время так быстро летит не успеешь оглянуться , как на вольные хлеба уходить надо. Успехов тебе и без травм , как говорят в спортивной среде.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 15:54
    Это болезнь- она вернётся
    Juve14
    Juve14 ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
    сегодня в 15:54
    Ничего подобного, я почти столько же зарабатывал и далеко не в футболе, это не мало конечно, но и не пошикуешь никак. Тем более семейному человеку
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 15:53
    Когда пьешь лучше получается.
    beefs
    beefs
    сегодня в 15:51
    это культура наших футболистов...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 15:39
    Для 90 % населения страны 100 тыс. - это несбыточная мечта. Лучше бы промолчал.
    Volera
    Volera
    сегодня в 15:34
    Беру все свои слова обратно, нормальный чел
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 15:34
    Ибра что только по праздникам потреблял.
    RIR68
    RIR68
    сегодня в 15:31, ред.
    100 к несколько лет назад в провинции(((
    Big krendel
    Big krendel
    сегодня в 15:31
    Заболотный и сейчас на поле как бухой.)))
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    сегодня в 15:29
    Пропивал сто из ста и поэтому печалился?алкоголик
    Legend 6
    Legend 6
    сегодня в 15:24
    А потом он прочитал биографию Ибрагимовича и перестал жалеть себя, других, имущество клуба...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 15:14
    Он чо,позвонил Ибрагимовичу и они стали вместе пить?
    морозз
    морозз
    сегодня в 15:14
    Пипец, стотысячная депрессия...лол, спустись с небес алкаш!
    Footbolista
    Footbolista
    сегодня в 15:13, ред.
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    сегодня в 15:12
    100 тысяч в месяц? И плохое состояние? Да на такие деньги можно хорошие поляны каждый день устраивать на радостях...
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 15:07
    Ничем не удивил....
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