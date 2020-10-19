Кирьяков: «От Семака будут требовать выхода в плей-офф Лиги чемпионов»

Российский тренер поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Брюгге».

«Зенит» обозначил задачи на этот сезон в ЛЧ — это выход из группы. Понятно, что «Брюгге» не такой сильный соперник на фоне остальных команд. Поэтому, играя дома, все ждут от зенитовцев хорошего старта и трех очков. Тем более в предыдущем матче против «Сочи» мы видели, что Сергей Семак дал отдохнуть ряду ведущих футболистов, тем самым обозначив, что серьезно готовится ко встрече с «Брюгге». Он понимает, что от него будут требовать только выхода в плей-офф. Этого ждут все, но и Семак сам понимает, что стоит на кону.

Считаю, что все команды достаточно высокого уровня. Да, чемпионат Бельгии не входит в топ-5 ведущих первенств Европы. Однако бельгийцы отличаются тем, что умеют воспитывать талантливых игроков. «Брюгге» — это команда, идущая по стопам «Аякса», где хорошая футбольная школа. И их задачи сравнимы с задачами голландцев — воспитать, засветить и продать. Мы видели в минувших сезонах, насколько эта команда может достойно сыграть. Поэтому всегда возможны сюрпризы, и нужно серьезно готовиться.