ГлавнаяНовости

Кирьяков: «От Семака будут требовать выхода в плей-офф Лиги чемпионов»

сегодня, 13:35
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеЗавтра в 19:55 Не начался

Российский тренер Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Брюгге».

«Зенит» обозначил задачи на этот сезон в ЛЧ — это выход из группы. Понятно, что «Брюгге» не такой сильный соперник на фоне остальных команд. Поэтому, играя дома, все ждут от зенитовцев хорошего старта и трех очков. Тем более в предыдущем матче против «Сочи» мы видели, что Сергей Семак дал отдохнуть ряду ведущих футболистов, тем самым обозначив, что серьезно готовится ко встрече с «Брюгге». Он понимает, что от него будут требовать только выхода в плей-офф. Этого ждут все, но и Семак сам понимает, что стоит на кону.

Считаю, что все команды достаточно высокого уровня. Да, чемпионат Бельгии не входит в топ-5 ведущих первенств Европы. Однако бельгийцы отличаются тем, что умеют воспитывать талантливых игроков. «Брюгге» — это команда, идущая по стопам «Аякса», где хорошая футбольная школа. И их задачи сравнимы с задачами голландцев — воспитать, засветить и продать. Мы видели в минувших сезонах, насколько эта команда может достойно сыграть. Поэтому всегда возможны сюрпризы, и нужно серьезно готовиться.

Все новости
Жирков: «Без Шарапова я бы не смог стать тем, кем являюсь сейчас»
Сегодня, 16:19 Комментарии0
«Локо» снова 4-й, «Зенит» и ЦСКА сыграют в плей-офф ЛЕ. Что светит клубам РПЛ в группах еврокубков?
Сегодня, 15:30Александр Чистяков в блоге Магический шарКомментарии2
Заболотный: «Очень много выпивал, но потом прочитал биографию Ибрагимовича»
Сегодня, 15:06 Комментарии17
Боярский: «„Зенит“ не выйдет из группы в Лиге чемпионов»
Сегодня, 14:17 Комментарии41
Юран: «Мозес — правильное приобретение для „Спартака“»
Сегодня, 13:44 Комментарии6
Оздоев: «Рад, что Вендел перешёл в „Зенит“. Конкуренция всегда будет»
Сегодня, 12:33 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Grey33
Grey33
сегодня в 14:35, ред.
Требовать можно сколько угодно. Но для этого надо усиливать состав. В это окно только заменили одного балканского ЦЗ на другого - равнозначного и подписали непонятно какого бразила на позицию опорника, которая была наименее проблемной. Потеряли из-за травм снова Малкома, Сантоса, и плюс - Дриусси в стадии набора формы. По моему скромному мнению, сегодня Зенит слабее чем год назад перед стартовой игрой с Лионом. Разве что удача в этом сезоне не станет отворачиваться как в прошлом, когда выиграв два матча не смогли стать даже третьими.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 14:26
Все знают что Сергей Гамак только в трудовой книжке записан как тренер.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 14:21
Вон даже Боярский не верит что зенит выйдет из группы...Похоже если не выйдут то Семаку осталось работать до окончания группового этапа.
particular
particular
сегодня в 14:19
Когда-то надо переходить от слов к делу, а от заявлений к следующим стадиям турнира... Ситуация традиционно не оптимальная, но ружьё, когда-то ведь должно выстрелить..:))
drug01
drug01
сегодня в 14:13
Цель поставлена удачи
ДСА
ДСА
сегодня в 14:13
На меньшее руководство Зенита не согласно.
112910415
112910415
сегодня в 14:04
сначала будут, потом перестанут
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:57
Требовать то они будут, но осуществить будет нелегко.
Многое будет зависеть от старта.
Уверенная победа придаст сил, а дальше пытаться отобрать очки у фаворитов группы...
Supremusnick
Supremusnick ответ НАВСЕГДА (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 13:47
А при чём тут задачи Спартака на сезон?
shlomo
shlomo
сегодня в 13:42
В принципе все озвучил...первый матч в группе это чуть ли не момент истины для Сергея Семака, Артема Дзюбы да и всего “Зенита”....гости приедут в Петер за очками (как ни крути, а там тоже понимают, что цеплять их в России все-таки реальнее, чем в Риме или Дортмунде).... к тому же “Зенит” сейчас не в лучшей форме.... но думаю, что в ЛЧ покажет себя с лучшей стороны (команда, однозначно, выйдет на поле с удвоенной мотивацией и постараются реабилитироваться за прошлогодний розыгрыш ЛЧ)....Верю в победу Зени!...удачи нашим!
Footbolista
Footbolista
сегодня в 13:42, ред.
Пришло время оплаты счетов за газ...Сережа...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:37
А что ещё от него требовать.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:37
Это понятно)Получится ли)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100