Оздоев: «Рад, что Вендел перешёл в „Зенит“. Конкуренция всегда будет»

Полузащитник «Зенита» поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге».

Не считаем «Брюгге» или какую-либо другую команду слабейшей. Это Лига чемпионов, здесь нет слабых команд. Нам нужно быть готовыми ко всем матчам, потому что все соперники серьезные.

Бельгия ассоциируется с чемпионатом мира в 2002 году, когда они были с нами в группе. Жаль, что мы проиграли тот матч.

Вендел? Всегда прекрасно, когда покупается хороший игрок. Конкуренция всегда будет. Нет опасений. Нужно всегда доказывать, что ты лучший. Без конкуренции невозможно прогрессировать. Вендел — отличный игрок, рад, что он присоединился к нам.