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Оздоев: «Рад, что Вендел перешёл в „Зенит“. Конкуренция всегда будет»

сегодня, 12:33
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеЗавтра в 19:55 Не начался

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге».

Не считаем «Брюгге» или какую-либо другую команду слабейшей. Это Лига чемпионов, здесь нет слабых команд. Нам нужно быть готовыми ко всем матчам, потому что все соперники серьезные.

Бельгия ассоциируется с чемпионатом мира в 2002 году, когда они были с нами в группе. Жаль, что мы проиграли тот матч.

Вендел? Всегда прекрасно, когда покупается хороший игрок. Конкуренция всегда будет. Нет опасений. Нужно всегда доказывать, что ты лучший. Без конкуренции невозможно прогрессировать. Вендел — отличный игрок, рад, что он присоединился к нам.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 14:17
Оздоев рад, что теперь на лавке будет сидеть? Не поверю. Вендела брали не для лавки
beefs
beefs
сегодня в 12:46
посмотрим на конкуренцию...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:37
конкуренция дело хорошее.
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