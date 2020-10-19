Мусаев, Кабелла и Марков пропустят матч Лиги чемпионов с «Ренном»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев, нападающий Евгений Марков и полузащитник Реми Кабелла не полетели на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ренном», сообщает официальный сайт краснодарского клуба.
Перед заездом на базу для подготовки к вылету на матч в рамках ежедневного тестирования на COVID-19, которое игроки «Краснодара» проходят на протяжении 6 месяцев, все футболисты прошли повторное тестирование. Все тесты отрицательные. У Маркова и Кабелла тесты на коронавирус показали сомнительные результаты.
Также во Францию не прилетел главный тренер Мурад Мусаев. Его тесты на COVID-19 дали отрицательные результаты. Мусаев заболел ангиной.
А так Быкам удачи
Всем здоровья
А так Быкам удачи
Всем здоровья
То что касается игры. Будет возможность посмотреть на Камавингу. А так, ни Зениту, ни Краснодару, ни Локомотиву ничего не светит в ЛЧ!
В лучшем случае, думаю, что Зенит сможет занять 3-е место в группе и попасть ЛЕ!
ТРЕТЬЕ МЕСТО, С ТАКИМ ТО БЮДЖЕТОМ!
То что касается игры. Будет возможность посмотреть на Камавингу. А так, ни Зениту, ни Краснодару, ни Локомотиву ничего не светит в ЛЧ!
В лучшем случае, думаю, что Зенит сможет занять 3-е место в группе и попасть ЛЕ!
ТРЕТЬЕ МЕСТО, С ТАКИМ ТО БЮДЖЕТОМ!