Мусаев, Кабелла и Марков пропустят матч Лиги чемпионов с «Ренном»

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вчера, 17:07

Главный тренер «Краснодара» , нападающий и полузащитник не полетели на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ренном», сообщает официальный сайт краснодарского клуба.

Перед заездом на базу для подготовки к вылету на матч в рамках ежедневного тестирования на COVID-19, которое игроки «Краснодара» проходят на протяжении 6 месяцев, все футболисты прошли повторное тестирование. Все тесты отрицательные. У Маркова и Кабелла тесты на коронавирус показали сомнительные результаты.

Также во Францию не прилетел главный тренер Мурад Мусаев. Его тесты на COVID-19 дали отрицательные результаты. Мусаев заболел ангиной.