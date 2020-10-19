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Мусаев, Кабелла и Марков пропустят матч Лиги чемпионов с «Ренном»

вчера, 17:07
РеннЛоготип футбольный клуб Ренн-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар22:00 Не начался

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев, нападающий Евгений Марков и полузащитник Реми Кабелла не полетели на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ренном», сообщает официальный сайт краснодарского клуба.

Перед заездом на базу для подготовки к вылету на матч в рамках ежедневного тестирования на COVID-19, которое игроки «Краснодара» проходят на протяжении 6 месяцев, все футболисты прошли повторное тестирование. Все тесты отрицательные. У Маркова и Кабелла тесты на коронавирус показали сомнительные результаты.

Также во Францию не прилетел главный тренер Мурад Мусаев. Его тесты на COVID-19 дали отрицательные результаты. Мусаев заболел ангиной.

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Все комментарии
ATG
ATG
сегодня в 01:33
Жесть конечно))) Чел который тащил команду от и до - выбыл
Gahi
Gahi
вчера в 23:24
Действительно не лёгкий матч ожидает Краснодар во Франции с командой Ренн. Для Ренн последний чемпионат которой заканчивался в условиях пандемии коронавируса стал самым успешным за свою карьеру, команда заняла третье место в Лиги 1 сезона 2019/2020. В начале нового розыгрыша Ренн набрала 15 очков после 7 туров и делит 2 и 3 место с ПСЖ. Ренн смотрится хорошо, но в последних турах команда умудрилась сыграть две игры в ничью с командами которые идут в конце таблицы с 2 очками это Реймс 6 тур 2-2, и в 7 туре с командой Дижон 1-1. Так что у Краснодара есть возможность ещё раз проанализировать эти игры и сделать соответствующие выводы для достойной игры и постараться отобрать очки в гостях у команды Ренн. Удачи и хорошего результата Краснодару.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:24
И так не блещут,ещё и потери!
протон1
протон1 ответ nikot (раскрыть)
вчера в 21:06
где цепляют. в ьбарах. где много женщин легкого поведения. встреча с жёнами и детьми . да много вариаций. пусть на басзе сидят
Vredinka_online
Vredinka_online
вчера в 21:06
Смольников твори историю Краснодара)
протон1
протон1
вчера в 21:05
не понимаю что значит сомнительные? кабелла это минус для клуба. ну проведите еще раз тест еси есть сомнения. её можно провести в теч 2 часов получить анализ. и тестов много разных.
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:12
Потеря для Быков!
Брулин
Брулин
вчера в 19:53
Печально ! Очень сложная игра с "Ренном" будет у "Краснодара" !
Faustello
Faustello ответ makkie (раскрыть)
вчера в 19:49
Да хоть в буддийский храм)))
particular
particular
вчера в 19:36, ред.
Отсутствие французика - потеря... Хорошо себя проявляет, своевременно тащит и удачно импровизирует... Быкам - собраться!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:33
Почему-то «Краснодар» рассчитывает на Мусаева
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:24
Мусаев не лимитирует
pomor45
pomor45 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 19:01
Главное надежда краснодарцев Шапи в строю.
DEIVID
DEIVID
вчера в 18:45
Победа Ренна.
Давайте думать
Давайте думать
вчера в 18:41
Краснодар победит. Он всегда побеждает, когда Мусаева нет!!!
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:34, ред.
Больше всего будет не хватать Реми...
А так Быкам удачи
Всем здоровья
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 18:21
Мусаева надо убирать с ним череда невезений.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 18:18
Лучше перестраховаться.
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ Великолепный (раскрыть)
вчера в 18:11
Что значит?А это значит,что все х....ня
Legend 6
Legend 6 ответ nikot (раскрыть)
вчера в 18:06
Тебя с работы, (школы, дет сада, не знаю сколько тебе лет) не выпускать. Тебя это устроило бы?
Великолепный
Великолепный
вчера в 18:05
Что значит сомнительные тесты, есть положительный или отрицательный.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:02
Кто с кем время проводит ясно.
nikot
nikot
вчера в 18:02
Надо с базы никого не выпускать,где они это цепляют?!
makkie
makkie ответ Faustello (раскрыть)
вчера в 18:00
В синагогу)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:36
Рано расслабились. При эпидемии бдительность терять нельзя. На стадионах и в транспорте толкотня. Ради пары удовольствий можем лишить себя и здоровья и футбола вообще надолго.
Сп62
Сп62
вчера в 17:28
Кабелла это потеря. Но, всёравно, надеемся.
Caniggia
Caniggia
вчера в 17:26
Ох, и тяжело же будет трём нашим клубам в ЛЧ! Если в итоге кто-то выйдет из них с 3-го места в ЛЕ, то это будет большим успехом. Всем нашим, несмотря ни на что, удачи в еврокубках!
Supremusnick
Supremusnick
вчера в 17:24
Шансов мало но Краснодар не привык отступать
Faustello
Faustello
вчера в 17:20
Пора Галицкому в церковь сходить...
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 17:20
Им уже тренера хорошего пригласить!
То что касается игры. Будет возможность посмотреть на Камавингу. А так, ни Зениту, ни Краснодару, ни Локомотиву ничего не светит в ЛЧ!
В лучшем случае, думаю, что Зенит сможет занять 3-е место в группе и попасть ЛЕ!
ТРЕТЬЕ МЕСТО, С ТАКИМ ТО БЮДЖЕТОМ!
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