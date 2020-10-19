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Семак: «Малком не сыграет против „Брюгге“»

сегодня, 12:27
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеЗавтра в 19:55 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии футболистов перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге».

Малком не сыграет. Дуглас Сантос дисквалифицирован на этот матч. Остальные игроки готовятся. Есть небольшие проблемы, но я думаю они решаемы.

Физическое состояние команды? Счет идёт на часы, меньше двух суток прошло после последнего матча. Мы мониторим состояние игроков на каждой тренировке, будем завтра принимать решение по стартовому составу.

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Legend 6
Legend 6 ответ Мяучело (раскрыть)
сегодня в 15:35
Это оставили до лучших времен)))

А так, еще 10 лет назад Игорь начал делать красиво:
Великолепный
Великолепный ответ Мяучело (раскрыть)
сегодня в 14:30, ред.
Акинфеев попал в топ-6 вратарей по количеству сухих матчей. Он обошел ван дер Сара


Немецкий портал Transfermarkt подготовил рейтинг голкиперов, которые провели наибольшее количество матчей без пропущенных мячей в XXI веке. Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев занял шестое место в этом списке. У 34-летнего россиянина 317 игр на ноль.
Никто прежде в истории отечественного футбола не мог похвастать подобными цифрами на высоком уровне. Максимальный результат был у Рината Дасаева, который с учетом матчей в чемпионате Испании, провел 252 матча на ноль.
Великолепный
Великолепный
сегодня в 14:26
Так и у Брюгге не сыграют три игрока из за короны.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 14:09
Пусть отдохнет
112910415
112910415
сегодня в 14:08
брали под ЛЧ ...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 14:06
Бельгийцев обязаны обыгрывать и без него
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 14:05
Ждем разгрома Газпрома !
Мяучело
Мяучело
сегодня в 14:04
АЛЛЛЁ!)) где новость?))) Игорян пробил очередной рекорд!))

В матче 11-го тура против «Динамо» (3:1) капитан ЦСКА, обладатель почти всех российских вратарских рекордов Игорь Акинфеев пропустил 367-й гол в чемпионатах России и сравнялся по этому показателю с многолетним лидером Романом Березовским. Правда, голкипер армейцев достиг этой отметки за 468 матчей, тогда как армянский легионер уложился в 313. Из действующих вратарей среди лидеров оказались также тамбовчанин Сергей Рыжиков (328) и уфимец Александр Беленов, пропустивший в субботу 300-й мяч. (Кирилл Бурдаков)
25процентный клоун
25процентный клоун ответ НАВСЕГДА (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 14:02
Лаврен опять будет падать от любого касания и тянуть время ради безголевой ничейки, дающей призрачные шансы на ЛЕ
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:00
это что начало оправданий?))))
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:59
Игроки основы, итак в десятером играть с деревянным маникеном
Пpoтив всех
Пpoтив всех ответ Sebastian Eniston (раскрыть)
сегодня в 13:43
Во, можешь хоть на себя посмотреть, со стороны))
Пpoтив всех
Пpoтив всех
сегодня в 13:28
Главное деревянный с Азмуном на поршне и с нырками в штрафной... Хотя, одни дзюбкины заныры, без газпромовской бдительности, всё равно что водка без пива)
Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 13:19
Это серьезные потери, Дуглас хорош, а Малкома и вовсе под ЛЧ брали...
Big krendel
Big krendel
сегодня в 13:15
Это потеря, особенно Дуглас Сантос.
Пpoтив всех
Пpoтив всех
сегодня в 13:15, ред.
Главное, мурлыкающая, деревянная львица в строю
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston ответ НАВСЕГДА (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 13:13, ред.
А Спартак играет? все забыли уже его позор) 1 мяч забитый в ЛЧ ))) и пропущеных х .... гору )) для Спартака кубок канделаки важней)
Пpoтив всех
Пpoтив всех
сегодня в 13:13, ред.
Это усиление для зенита, проиграют всего в 2-3 мяча
Footbolista
Footbolista ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 13:07
Бразил за 40 всегда лотерея...лучше швед за 5...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 13:06
40-милионное вложение Зенита полирует лавки Газпром-арены именно на тех играх, ради которых это бразильское, подверженное травмам недоразумение и приобреталось.
Footbolista
Footbolista ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 13:04
Там один только игрок основы болен с нулевой статистикой...двое других из ротации...
Groove000
Groove000
сегодня в 12:58
А что такое? Артиллерист не прочистил свою пушку пыжом?)
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 12:56
Жаль конечно что Малком не сыграет. Но у Брюгге несколько игроков основы из-за коронавируса не прилетели. Так что ничего страшного. Зенит должен побеждать
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:54
Опять надежда на Дзюбу.
ошалевший
ошалевший
сегодня в 12:50
один игрок поломался и уже страх,у брюгге по более травм
particular
particular ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 12:44
У кого будет меньше проблем, у того больше шансов на успех в противостоянии... Ну, если не считать наших традиционных лени и раздолбайства...
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 12:43
Малком был ужасен в последних матчах. Даже хорошо, что 50 миллионного бревна нет. А вот Сантос - потеря. Но всё равно Брюгге должны разваливать
STVA 1
STVA 1 ответ mihaluch (раскрыть)
сегодня в 12:42
Эта потеря появилась когда его купили травмированного!Куда служба смотрела?Игрок качественный но травматичный как и Ловрен)
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:35
Весомая причина для отмазки на случай неудачной игры, миллер эту стратегию перенял у федуна.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:30
ну вот начались и потери.
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