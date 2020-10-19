Семак: «Малком не сыграет против „Брюгге“»

Главный тренер «Зенита» рассказал о состоянии футболистов перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге».

Малком не сыграет. Дуглас Сантос дисквалифицирован на этот матч. Остальные игроки готовятся. Есть небольшие проблемы, но я думаю они решаемы.

Физическое состояние команды? Счет идёт на часы, меньше двух суток прошло после последнего матча. Мы мониторим состояние игроков на каждой тренировке, будем завтра принимать решение по стартовому составу.