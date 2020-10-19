Семак: «Малком не сыграет против „Брюгге“»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии футболистов перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге».
Малком не сыграет. Дуглас Сантос дисквалифицирован на этот матч. Остальные игроки готовятся. Есть небольшие проблемы, но я думаю они решаемы.
Физическое состояние команды? Счет идёт на часы, меньше двух суток прошло после последнего матча. Мы мониторим состояние игроков на каждой тренировке, будем завтра принимать решение по стартовому составу.
https://youtu.be/3yqDeB5XsGE
А так, еще 10 лет назад Игорь начал делать красиво:
https://youtu.be/_vGM5-OMk7s
А так, еще 10 лет назад Игорь начал делать красиво:
Немецкий портал Transfermarkt подготовил рейтинг голкиперов, которые провели наибольшее количество матчей без пропущенных мячей в XXI веке. Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев занял шестое место в этом списке. У 34-летнего россиянина 317 игр на ноль.
Никто прежде в истории отечественного футбола не мог похвастать подобными цифрами на высоком уровне. Максимальный результат был у Рината Дасаева, который с учетом матчей в чемпионате Испании, провел 252 матча на ноль.
Немецкий портал Transfermarkt подготовил рейтинг голкиперов, которые провели наибольшее количество матчей без пропущенных мячей в XXI веке. Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев занял шестое место в этом списке. У 34-летнего россиянина 317 игр на ноль.
Никто прежде в истории отечественного футбола не мог похвастать подобными цифрами на высоком уровне. Максимальный результат был у Рината Дасаева, который с учетом матчей в чемпионате Испании, провел 252 матча на ноль.
В матче 11-го тура против «Динамо» (3:1) капитан ЦСКА, обладатель почти всех российских вратарских рекордов Игорь Акинфеев пропустил 367-й гол в чемпионатах России и сравнялся по этому показателю с многолетним лидером Романом Березовским. Правда, голкипер армейцев достиг этой отметки за 468 матчей, тогда как армянский легионер уложился в 313. Из действующих вратарей среди лидеров оказались также тамбовчанин Сергей Рыжиков (328) и уфимец Александр Беленов, пропустивший в субботу 300-й мяч. (Кирилл Бурдаков)
В матче 11-го тура против «Динамо» (3:1) капитан ЦСКА, обладатель почти всех российских вратарских рекордов Игорь Акинфеев пропустил 367-й гол в чемпионатах России и сравнялся по этому показателю с многолетним лидером Романом Березовским. Правда, голкипер армейцев достиг этой отметки за 468 матчей, тогда как армянский легионер уложился в 313. Из действующих вратарей среди лидеров оказались также тамбовчанин Сергей Рыжиков (328) и уфимец Александр Беленов, пропустивший в субботу 300-й мяч. (Кирилл Бурдаков)