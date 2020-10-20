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В «Оренбурге» вспышка коронавируса. Матч Кубка с «Сочи» под угрозой срыва

сегодня, 00:22
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург-:-Логотип футбольный клуб СочиСочиЗавтра в 16:00 Не начался

В «Оренбурге» произошла вспышка коронавируса.

По информации источника, в команде заболели коронавирусом 10 человек, среди которых, в частности, футболисты Михаил Сиваков, Андрей Малых, Жига Шкофлек и Денис Ткачук.

Отмечается, что матч Кубка России «Оренбург» — «Сочи», который должен состояться 21 октября, оказался под угрозой срыва. В данный момент футболисты и персонал проживают не на базе, а в гостинице в поселке Ростоши.

Ранее РФС объявил о замене четырех арбитров Кубка России после тестов на COVID-19.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 01:18
Оренбург пошел на второй заход.
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 01:11
Какое совпадение, что опять перед матчем с Сочи. То понос, то коронавирус. Ну да, ну да...
brauning.86
brauning.86
сегодня в 01:06
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 00:39
    Всё катится к херам!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 00:39
    Заражения становятся массовыми - это пугает.
    Q-J-G
    Q-J-G
    сегодня в 00:25
    Очередная вспышка, печально....
    mangox23
    mangox23
    сегодня в 00:24
    так уже по всей стране
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