В «Оренбурге» вспышка коронавируса. Матч Кубка с «Сочи» под угрозой срыва

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сегодня, 00:22

В «Оренбурге» произошла вспышка коронавируса.

По информации источника, в команде заболели коронавирусом 10 человек, среди которых, в частности, футболисты Михаил Сиваков, Андрей Малых, Жига Шкофлек и Денис Ткачук.

Отмечается, что матч Кубка России «Оренбург» — «Сочи», который должен состояться 21 октября, оказался под угрозой срыва. В данный момент футболисты и персонал проживают не на базе, а в гостинице в поселке Ростоши.