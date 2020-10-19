Хавбек «Динамо» Грулев пожелал здоровья Карпову, которому он сломал нос

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вчера, 18:28

Полузащитник «Динамо» извинился перед защитником ЦСКА после очного матча команд в 11-м туре РПЛ (1:3).

Напомним, что на 15-й минуте Грулев ударил Карпова локтем в нос. Футболист ЦСКА с обильным кровотечением был заменен и сразу направился в раздевалку. Впоследствии у 18-летнего игрока были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и закрытый перелом костей носа.

«Добрый день. Вчера в матче с ЦСКА произошел неприятный инцидент с моим участием, в ходе которого защитник ЦСКА Вадим Карпов получил серьезную травму.

Хочу сказать, что, конечно, мои действия были непреднамеренными и я не хотел нанести ему травму. Хочется пожелать ему скорейшего выздоровления, чтобы он как можно скорее восстановился и вернулся на поле», – сказал Грулев.