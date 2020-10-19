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Хавбек «Динамо» Грулев пожелал здоровья Карпову, которому он сломал нос

вчера, 18:28
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Полузащитник «Динамо» Вячеслав Грулев извинился перед защитником ЦСКА Вадимом Карповым после очного матча команд в 11-м туре РПЛ (1:3).

Напомним, что на 15-й минуте Грулев ударил Карпова локтем в нос. Футболист ЦСКА с обильным кровотечением был заменен и сразу направился в раздевалку. Впоследствии у 18-летнего игрока были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и закрытый перелом костей носа.

«Добрый день. Вчера в матче с ЦСКА произошел неприятный инцидент с моим участием, в ходе которого защитник ЦСКА Вадим Карпов получил серьезную травму.

Хочу сказать, что, конечно, мои действия были непреднамеренными и я не хотел нанести ему травму. Хочется пожелать ему скорейшего выздоровления, чтобы он как можно скорее восстановился и вернулся на поле», – сказал Грулев.

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Все комментарии
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 22:48
А он свой локоть случайно не УШИБ.........
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:26
Прочитал по бумажке! Нет искрености,одни тэрмины как из протокола!
протон1
протон1
вчера в 21:11
это отмазка. он извинился. что бы тот не отомстил ему в ответных играх
bratskij
bratskij
вчера в 20:31
Это не извинения, а сплошное 77. Хамелион хитро63й, фууууу.
serh62
serh62
вчера в 20:27
сплошное лицемерие... очень хорошо видно что удар был не случайный. старался ударить как можно больнее. следите за движением руки и сразу увидите что удар был нанесен специально.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:06
Карпову здоровья и скорее на поправку , и в строй.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 19:52
Это не извинения, это отмазка. Если молодой парень делает это со своим ровесником, и так реагирует (речь не об этой показухе, а о поведении на поле сразу после травмы Карпова), то это второй Велитон растет, хотя и белый.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ neukomm (раскрыть)
вчера в 19:49
Заставили в клубе, чтобы дискву поменьше дали. Никакого раскаяния и в помине нет.
neukomm
neukomm
вчера в 19:25, ред.
Извинений я так и не услышал. Ты можешь просто сказать: "Извини меня, Вадим". По-человечески. Такое ощущение, что в полиции под протокол говорит - "неприятный инцидент с моим участием, в ходе которого...". Слав, не обижайся, но у тебя самого ума до такого додуматься не хватит. Абсолютно неискренне и по бумажке.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 19:17
Можно и ногу отрвать а потом извиниться, от этого не холодно и не жарко.
RIR68
RIR68
вчера в 19:15
это нормально
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:40
Рад за Грулёва, принёс извинения, значит нормальный человек. Карпрву здоровья и скорейшего восстановления.
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:38
Осторожней надо играть.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 18:36
Правильный поступок, но впредь нужно быть аккуратней.
David Young
David Young
вчера в 18:29
Правильные слова.
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