Хавбек «Динамо» Грулев пожелал здоровья Карпову, которому он сломал нос

Полузащитник «Динамо» Вячеслав Грулев извинился перед защитником ЦСКА Вадимом Карповым после очного матча команд в 11-м туре РПЛ (1:3).
Напомним, что на 15-й минуте Грулев ударил Карпова локтем в нос. Футболист ЦСКА с обильным кровотечением был заменен и сразу направился в раздевалку. Впоследствии у 18-летнего игрока были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и закрытый перелом костей носа.
«Добрый день. Вчера в матче с ЦСКА произошел неприятный инцидент с моим участием, в ходе которого защитник ЦСКА Вадим Карпов получил серьезную травму.
Хочу сказать, что, конечно, мои действия были непреднамеренными и я не хотел нанести ему травму. Хочется пожелать ему скорейшего выздоровления, чтобы он как можно скорее восстановился и вернулся на поле», – сказал Грулев.
🙏 Вячеслав Грулёв желает защитнику @pfc_cska Вадиму Карпову скорейшего восстановления и возвращения на поле— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 19, 2020
Присоединяемся к пожеланиям! Здоровья, Вадим 💪#ЦСКАДинамо #ЗдесьНетЗавистиИЗлости pic.twitter.com/efjGMbSXe7