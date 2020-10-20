Тренер «Ференцвароша»: «Мы должны показать свои сильные стороны в ЛЧ»

Главный тренер «Ференцвароша» поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной».

Рецепт в том, чтобы всегда упорно трудиться. Мы здесь потому, что игроки этого заслуживают. Они немного нервничают, и очень важно хорошо начать. Мы можем приспособиться. Это отличается от игры на родине, и многие из наших игроков не имеют никакого опыта. Мы должны показать свои сильные стороны.

Я горжусь нашей командой, у нас нет звезд, но мы вместе работаем упорно. Мы заслуживаем того, чтобы быть здесь, мы представляем Венгрию, и моим игрокам это очень нравится.