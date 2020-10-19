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Гендиректор «Шахтёра»: «С „Реалом“ мы просто должны сыграть в свой футбол»

вчера, 22:02
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Шахтёр (Донецк)ШахтёрЗавтра в 19:55 Не начался

Генеральный директор донецкого «Шахтёра» Сергей Палкин поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

Прежде всего ожидаю хорошей игры, ту, которую показывает «Шахтёр». Все мы понимаем, куда едем и с кем будем играть. Много футболистов у нас выпало из-за коронавируса. Дай Бог, они подтянутся к матчу с Реалом».

Но мы все понимаем: когда ребята около 10 дней не тренируются, на все 100 процентов им сложно себя показать. Поэтому просто должны сыграть в свой футбол, чтобы перед болельщиками не было стыдно, показать тот футбол, в который верим и в который играем. Естественно, хотелось бы с положительным результатом.

Накануне «Реал» потерпел поражение в чемпионате Испании.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:37
Попробуйте!Мне кажется мало хорошего получится)
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:33, ред.
Можно подумать , что Реал у кого то футбол для игры с Шахтером позаимствует???
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:28
Ничейку сгоняйте и то хорошо!
drug01
drug01
вчера в 22:27
Будем смотреть и болеть.....
dimagas2
dimagas2 ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 22:24
Реал тоже не впечетляет в этом сезоне.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
вчера в 22:21
В ничью сыграют
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
вчера в 22:18
Не дай Бог, вам сыграть в свой футбол. Лучше придумайте, что-нибудь другое. Ваш футбол- уже все видели. Увы.....
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 22:18
Это, если Реал даст вам сыграть в свой футбол.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:15
Интеру влетели по полной. Катают мяч слева направо,с продвижением назад.
Хотя если Реал облачить в форму РУХА,то может и победят.
Footbolista
Footbolista
вчера в 22:15
Все хотят сыграть с Реалом в свой футбол...но не у всех получается...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:04
Не впечатляет ваш футбол в последнее время
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