Лопетеги — перед матчем с «Челси»: «Идея „Севильи“ — навязать свой стиль»

Главный тренер «Севильи» поделился ожиданиями от предстоящего розыгрыша Лиги чемпионов. Соперниками андалузцев по групповому этапу станут «Челси», «Краснодар» и «Ренн».

Мы всегда стараемся нести на себе всю тяжесть игры. Стараемся навязать свою идею. Две команды, которые хотят получить мяч, столкнутся друг с другом. Наша идея — навязать свой стиль.

Мы взволнованы, с нетерпением ждем матча с «Челси», с самым большим соперником. Я думаю, что у них есть экстраординарная команда с тренером, который знает особенности клуба.