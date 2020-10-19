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Лопетеги — перед матчем с «Челси»: «Идея „Севильи“ — навязать свой стиль»

вчера, 23:11
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб СевильяСевилья22:00 Не начался

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от предстоящего розыгрыша Лиги чемпионов. Соперниками андалузцев по групповому этапу станут «Челси», «Краснодар» и «Ренн».

Мы всегда стараемся нести на себе всю тяжесть игры. Стараемся навязать свою идею. Две команды, которые хотят получить мяч, столкнутся друг с другом. Наша идея — навязать свой стиль.

Мы взволнованы, с нетерпением ждем матча с «Челси», с самым большим соперником. Я думаю, что у них есть экстраординарная команда с тренером, который знает особенности клуба.

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Все комментарии
Juve14
Juve14
сегодня в 00:15
Севилья в хорошей форме, не оставит шанса Челси
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:39
Заруба будет знатная - однозначно.
А уж кто там кому навяжет свой стиль , скоро узнаем.
David Young
David Young ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 23:26
На мой взгляд, Челси фаворит, но Севилья того же уровня, и может выйти с первого места. Практически точно обе будут на втором-первом местах. Вопрос, кто сможет выйти с первого. Прогнозирую, что Челси, но может быть иначе.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 23:19
Севилья фаворит группы, что захочет, то и навяжет...
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 23:16
Эти навяжут
David Young
David Young
вчера в 23:11
Посмотрим, удастся ли это.
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