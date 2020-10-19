Аспиликуэта: «Я ожидаю тяжелой игры против „Севильи“, но мы — „Челси“»

Защитник «Челси» поделился ожиданиями от предстоящего розыгрыша Лиги чемпионов. На групповом этапе лондонцы сыграют против «Севильи», «Краснодара» и «Ренна».

У нас есть качество и способность бороться со всеми. В нашем составе были изменения, но с 2012 года я всегда был уверен, что мы можем бороться везде и всегда. В этом году мы начали не так, как хотели в Премьер-Лиге, но Лига чемпионов — это новый вызов.

В прошлом сезоне «Севилья» обыграла «Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы. Они хотят контролировать игру. Когда у них нет мяча, они хотят быстро его отобрать. Я знаю их тренера еще со времен работы в национальной команде Испании. Я ожидаю тяжелой игры, но мы — «Челси», мы дома и должны быть готовы к соперничеству.