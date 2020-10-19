Лэмпард: «ЛЧ — отличная площадка для обучения. Ничего не дается просто так»

Главный тренер «Челси» поделился ожиданиями от предстоящего розыгрыша Лиги чемпионов. Соперниками лондонцев по групповому этапу будут «Севилья», «Краснодар» и «Ренн».

Лига чемпионов — отличная площадка для обучения, и в прошлом сезоне мы играли против победителей, «Баварии». Те матчи были прекрасным уроком для наших молодых игроков, и выход из группы в прошлом году был хорошим результатом после проигрыша в первой игре.

Мы всегда ищем улучшения, и это продолжается на этой неделе. В Премьер-Лиге и Лиге чемпионов вам ничего не дается просто так, и мы должны продолжать налаживать связи на поле и сохранять спокойствие. Концентрация, сосредоточенность и дисциплина важны против таких соперников, как «Севилья».