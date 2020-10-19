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Лэмпард: «ЛЧ — отличная площадка для обучения. Ничего не дается просто так»

вчера, 22:55

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от предстоящего розыгрыша Лиги чемпионов. Соперниками лондонцев по групповому этапу будут «Севилья», «Краснодар» и «Ренн».

Лига чемпионов — отличная площадка для обучения, и в прошлом сезоне мы играли против победителей, «Баварии». Те матчи были прекрасным уроком для наших молодых игроков, и выход из группы в прошлом году был хорошим результатом после проигрыша в первой игре.

Мы всегда ищем улучшения, и это продолжается на этой неделе. В Премьер-Лиге и Лиге чемпионов вам ничего не дается просто так, и мы должны продолжать налаживать связи на поле и сохранять спокойствие. Концентрация, сосредоточенность и дисциплина важны против таких соперников, как «Севилья».

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 23:16
лемпард уходи. хватит издеваться. 3 мяча три гола в свои ворота
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 22:59
В группе с такими соперниками, можно и обучаться...
David Young
David Young
вчера в 22:58
Верные слова.
Беспределов
Беспределов
вчера в 22:58
Пусть учится в Европе играть
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