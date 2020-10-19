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Хавбек «Брюгге» Ванакен: «Постараемся показать хороший футбол с „Зенитом“»

вчера, 21:23
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге19:55 Не начался

Полузащитник «Брюгге» Ханс Ванакен порассуждал о предстоящем матче против «Зенита» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Ранее сообщалось, что из-за положительных анализов на коронавирус матч пропустят три игрока «Брюгге»: голкипер Симон Миньоле, защитник Одилон Коссуну и нападающий Михал Крменчик.

Я не боюсь коронавируса. Но сейчас такое время, что такие вещи происходят. Надеюсь, больше заражений у нас не будет. Но у нас достаточно игроков, чтобы заменить заболевших.

Я был в Петербурге со сборной, но не играл. Видел только этот замечательный стадион. Завтра надеюсь выйти на поле. Мы здорово выглядим на тренировках и постараемся завтра показать хороший футбол.

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Все комментарии
David Young
David Young
вчера в 23:34, ред.
Определённо, Зениту не следует ждать лёгкого матча, за игру в пол ноги клуб будет наказан. Брюгге - один из сильнейших клубов Бельгии, лучший из лучший в этой стране на данный момент, даже не смотря на не слишком стабильный сезон, пока что. Команда умеет играть в атакующих футбол, и успешно играть с сильными соперниками. Но и Зенит силён, команды плюс минус равны, у Зенит больше денег, дороже состав. Тем не менее, большого преимущества у клуба из Санкт-Петербурга нет. Зазнаваться и недооценивать соперника крайне неправильно. Победить, при этом, вполне реально. Но сделать это будет не слишком просто. В целом, здесь победит тот клуб, которым будет играть лучше, и будет лучше в плане реализации моментов.
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:39
Им терять нечего!Если не выйдут из группы их никто не будет гнобить)
kts
kts
вчера в 21:59
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 21:40
    Всё может быть но надеемся выиграть.
    drug01
    drug01
    вчера в 21:26
    Результат это главное
    Zenit_84
    Zenit_84
    вчера в 21:24
    Лишнее это. Покажите худший футбол
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