Хавбек «Брюгге» Ванакен: «Постараемся показать хороший футбол с „Зенитом“»

Полузащитник «Брюгге» порассуждал о предстоящем матче против «Зенита» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Ранее сообщалось, что из-за положительных анализов на коронавирус матч пропустят три игрока «Брюгге»: голкипер Симон Миньоле, защитник Одилон Коссуну и нападающий Михал Крменчик.

Я не боюсь коронавируса. Но сейчас такое время, что такие вещи происходят. Надеюсь, больше заражений у нас не будет. Но у нас достаточно игроков, чтобы заменить заболевших.

Я был в Петербурге со сборной, но не играл. Видел только этот замечательный стадион. Завтра надеюсь выйти на поле. Мы здорово выглядим на тренировках и постараемся завтра показать хороший футбол.