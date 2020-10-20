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М. Кержаков: «На этот раз „Зениту“ нужно выходить из группы в ЛЧ»

сегодня, 15:00

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков поделился мнением о предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов. Сегодня питерский клуб начнёт свой путь в групповом этапе турнира матчем против «Брюгге».

О фаворитах говорить не хочу, но группа очень серьезная. Не нуждающийся в представлении Дортмунд, «Лацио»… «Брюгге», возможно, котируется чуть ниже, но в Лиге чемпионов все команды выкладываются на двести процентов.

Сильнее ли нынешняя группа, чем в прошлом году? Мне кажется, они примерно одинаковые. В прошлом сезоне многие говорили, что наша группа — самая слабая, а потом две команды из нее дошли до полуфинала. Тем этот турнир и прекрасен — здесь все команды играют на пределе возможностей.

Вывод один: на этот раз из группы надо выходить.

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Все комментарии
aNOOBis
aNOOBis
сегодня в 17:15, ред.
Раньше не надо было, вот, и не выходили...но не в этот раз
12й игрок
12й игрок ответ bn20 (раскрыть)
сегодня в 16:45
ЛЕ тоже выход из группы
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 16:23
Желаю Зениту сегодня победить и успешно сыграть в остальных матчах. Из такой группы Зенит должен выходить
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 16:10, ред.
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT
    сегодня в 16:09
    Питер рискнет поставить по зарплате?)
    kolpankolpan
    kolpankolpan
    сегодня в 16:07
    А Ты Миша держи. Брюгге в этой группе всех причленит. Макаронники в кавидос еле передвигаются, немцы с дырявой обороной. А вот бельгийцы как темная лошадка могут копытом подмахнуть. Как играет сейчас Зенит не очень нравится. С Динамо выглядели отчаянно беспомощно и разболтанно. Удачи Зениту, без нее все равно никак.
    bn20
    bn20
    сегодня в 16:07
    Если честно то Зенит не выйдет из группы, максимум ЛЕ.
    xajaks
    xajaks
    сегодня в 16:05
    Сейчас бы с Лацио сыграть пока они никакие.....
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 16:02, ред.
    Невозможно накачать то, что накачано уже до этого безобразно.
    Red blu
    Red blu
    сегодня в 15:58
    Удачи нашим клубам участвующим в еврокубках.
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 15:54
    Миша, в прошлый раз то же так говорили, а потом присоединились к командам Клуба 4-ых мест.))
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 15:48
    Выйдут,только в ЛЕ !
    galem72
    galem72
    сегодня в 15:48
    А почему именно в этот раз? Он какой-то особенный? Странный вывод. Не надо никуда выходить! ))
    David Young
    David Young
    сегодня в 15:47
    В целом согласен с Кержаковым - у него разумное и реалистичное видение этой ситуации. Выходить должны, у клуба много денег, он является сильнейшим на данным момент в России, и имеет не самые плохие шансы на выход в плей-офф.

    Но должны и могут - это не одно и то же. Если брать силу команд, то здесь скорее будет так - Боруссия Дортумунд, Лацио, Зенит, Брюгге. Есть ещё варианты: Лацио, Боруссия Дортмунд, Брюгге, Зенит, и Боруссия Дортмунд, Лацио, Зенит, и Брюгге, и также Лацио, Боруссия Дортмунд, Зенит, Брюгге.

    В целом, практически ноль сомнений в том, что Боруссия Дортмунд и Лацио будут на первом и втором местах, а Зенит с Брюгее - на третьем и четвёртом. Вопрос в том, как именно выйдет. Для Зенита третье место будет хорошим, хоть и не выдающимся, результатом. С Боруссией и Лацио тоже можно добыть очки, но крайне маловероятно, что Зенит их сможет обойти. Многое будет зависеть от двух матчей с Брюгее. Если Брюгге наберёт больше очков, то Зенит, скорее всего, будет четвёртым.
    Big krendel
    Big krendel
    сегодня в 15:29
    Трудно будет, но все надеятся на выход Зенита из группы. Удачи им.
    Footbolista
    Footbolista
    сегодня в 15:28
    Устанешь вынимать...
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 15:25
    Сегодня все решится: выйдут из группы (если победят) и не выйдут (если не победят).
    Аксинья
    Аксинья
    сегодня в 15:24
    Проблема будет только с судейством - здесь не РПЛ и судят немного по другому, так что для Зенита дней Турбиных или Вилковых не будет))
    Пpoтив всех
    Пpoтив всех
    сегодня в 15:20
    В борьбе за четвёртое место, зенит явный фаворит!
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 15:19, ред.
    Зенит обязан набирать три очка в этой встрече, если хочет выйти в плей-офф.... дальше будет только сложнее....мне кажется, что Зенит подходит к этому матчу в вполне неплохом состоянии....думаю, что Семак выставит максимально сильный состав на эту игру.... Дзюба выйдет в основе, и Азмун мы видели в полном порядке ( отсутствие Сантоса — это проблема, но есть и альтернатива на левом фланге в лице Жиркова).... Зенит дома сыграет агрессивно и победы добьется, чего я искренне желаю нашему российскому чемпиону....
    d_fincher
    d_fincher
    сегодня в 15:16
    Нужно. Но есть проблема - в ЛЧ судей Дюкова не будет. И ВАР тоже не газпромский. Трудно будет команде, не привыкла она к подобному произволу.
    Bom Bom
    Bom Bom
    сегодня в 15:13, ред.
    Какие у них козыри против Боруссии и Лацио? Команда Семака для любого толкового тренера - открытая книга. Надежда только на недооценку и внезапный спад формы у фаворитов.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 15:10
    В прошлом году изза короновируса и других проблем дошли ваши одногрупники до полуфинала, а по сути слабейшая группа
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 15:09
    У мишани плохие предчувствия.
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 15:06
    иначе хозяева не поймут))и спросят за вложенные деньги))
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ
    сегодня в 15:06
    а когда не надо было?)) Эта группа такая же, как и другие, просто нужно играть лучше чем в чемпионате, всего то))
    Q-J-G
    Q-J-G
    сегодня в 15:01
    понятно, что надо, если смогут)
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