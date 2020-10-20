М. Кержаков: «На этот раз „Зениту“ нужно выходить из группы в ЛЧ»

Голкипер «Зенита» поделился мнением о предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов. Сегодня питерский клуб начнёт свой путь в групповом этапе турнира матчем против «Брюгге».

О фаворитах говорить не хочу, но группа очень серьезная. Не нуждающийся в представлении Дортмунд, «Лацио»… «Брюгге», возможно, котируется чуть ниже, но в Лиге чемпионов все команды выкладываются на двести процентов.

Сильнее ли нынешняя группа, чем в прошлом году? Мне кажется, они примерно одинаковые. В прошлом сезоне многие говорили, что наша группа — самая слабая, а потом две команды из нее дошли до полуфинала. Тем этот турнир и прекрасен — здесь все команды играют на пределе возможностей.

Вывод один: на этот раз из группы надо выходить.