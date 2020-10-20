М. Кержаков: «На этот раз „Зениту“ нужно выходить из группы в ЛЧ»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков поделился мнением о предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов. Сегодня питерский клуб начнёт свой путь в групповом этапе турнира матчем против «Брюгге».
О фаворитах говорить не хочу, но группа очень серьезная. Не нуждающийся в представлении Дортмунд, «Лацио»… «Брюгге», возможно, котируется чуть ниже, но в Лиге чемпионов все команды выкладываются на двести процентов.
Сильнее ли нынешняя группа, чем в прошлом году? Мне кажется, они примерно одинаковые. В прошлом сезоне многие говорили, что наша группа — самая слабая, а потом две команды из нее дошли до полуфинала. Тем этот турнир и прекрасен — здесь все команды играют на пределе возможностей.
Вывод один: на этот раз из группы надо выходить.
Но должны и могут - это не одно и то же. Если брать силу команд, то здесь скорее будет так - Боруссия Дортумунд, Лацио, Зенит, Брюгге. Есть ещё варианты: Лацио, Боруссия Дортмунд, Брюгге, Зенит, и Боруссия Дортмунд, Лацио, Зенит, и Брюгге, и также Лацио, Боруссия Дортмунд, Зенит, Брюгге.
В целом, практически ноль сомнений в том, что Боруссия Дортмунд и Лацио будут на первом и втором местах, а Зенит с Брюгее - на третьем и четвёртом. Вопрос в том, как именно выйдет. Для Зенита третье место будет хорошим, хоть и не выдающимся, результатом. С Боруссией и Лацио тоже можно добыть очки, но крайне маловероятно, что Зенит их сможет обойти. Многое будет зависеть от двух матчей с Брюгее. Если Брюгге наберёт больше очков, то Зенит, скорее всего, будет четвёртым.
Но должны и могут - это не одно и то же. Если брать силу команд, то здесь скорее будет так - Боруссия Дортумунд, Лацио, Зенит, Брюгге. Есть ещё варианты: Лацио, Боруссия Дортмунд, Брюгге, Зенит, и Боруссия Дортмунд, Лацио, Зенит, и Брюгге, и также Лацио, Боруссия Дортмунд, Зенит, Брюгге.
В целом, практически ноль сомнений в том, что Боруссия Дортмунд и Лацио будут на первом и втором местах, а Зенит с Брюгее - на третьем и четвёртом. Вопрос в том, как именно выйдет. Для Зенита третье место будет хорошим, хоть и не выдающимся, результатом. С Боруссией и Лацио тоже можно добыть очки, но крайне маловероятно, что Зенит их сможет обойти. Многое будет зависеть от двух матчей с Брюгее. Если Брюгге наберёт больше очков, то Зенит, скорее всего, будет четвёртым.