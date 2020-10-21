Попов: «Какой Черчесов лучший тренер? Посмотрите, как он ведёт себя»

Бывший капитан «Амкара» поделился мнением о главном тренере сборной России на фоне поражения «Зенита» от «Брюгге» (1:2) в Лиге чемпионов.

Слова Федуна о том, что «Зенит» огребет в Лиге чемпионов? Тут можно с любым моментом соглашаться, когда плохо играет наша команда. У нас из крайности в крайность всегда. Федун, может быть, был обижен, я не знаю.

Но у нас есть такое: если выигрываем, то всех превозносим. После чемпионата мира Черчесов – лучший в мире тренер! Да какой он лучший тренер? Вы почитайте, кто такой тренер и какой он должен показывать результат!

Посмотрите, как он ведет себя, а его вся страна превознесла, как и сборную. Что мы там сыграли? Одну игру против Хорватии? Все, игр не было. Но мы лучший результат показали.

Так и здесь, «Зенит» проиграл, все – кошмар. Мы из крайности в крайность бросаемся. Это неадекватная реакция Федуна, он сам все понимает, он в этой каше варится. «Спартак» такой же клуб как и «Зенит», только у питерцев больше админресурс. А так все то же самое.

Например, «Зенит» или «Спартак» приезжает куда-нибудь в деревню, и там уже все лапки откинули. Потому что понимают, что это «Зенит» и «Спартак». А на самом деле это такие же люди, можно с любыми командами играть, но у нас почему-то вот такой менталитет.