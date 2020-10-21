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Попов: «Какой Черчесов лучший тренер? Посмотрите, как он ведёт себя»

сегодня, 16:43

Бывший капитан «Амкара» Алексей Попов поделился мнением о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове на фоне поражения «Зенита» от «Брюгге» (1:2) в Лиге чемпионов.

Слова Федуна о том, что «Зенит» огребет в Лиге чемпионов? Тут можно с любым моментом соглашаться, когда плохо играет наша команда. У нас из крайности в крайность всегда. Федун, может быть, был обижен, я не знаю.

Но у нас есть такое: если выигрываем, то всех превозносим. После чемпионата мира Черчесов – лучший в мире тренер! Да какой он лучший тренер? Вы почитайте, кто такой тренер и какой он должен показывать результат!

Посмотрите, как он ведет себя, а его вся страна превознесла, как и сборную. Что мы там сыграли? Одну игру против Хорватии? Все, игр не было. Но мы лучший результат показали.

Так и здесь, «Зенит» проиграл, все – кошмар. Мы из крайности в крайность бросаемся. Это неадекватная реакция Федуна, он сам все понимает, он в этой каше варится. «Спартак» такой же клуб как и «Зенит», только у питерцев больше админресурс. А так все то же самое.

Например, «Зенит» или «Спартак» приезжает куда-нибудь в деревню, и там уже все лапки откинули. Потому что понимают, что это «Зенит» и «Спартак». А на самом деле это такие же люди, можно с любыми командами играть, но у нас почему-то вот такой менталитет.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 17:53
Так и не понял о чем Попов????
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:44
О чём спор да не о чём.
Ironigor
Ironigor ответ Против ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 17:44
Сам себе противоречит, что несёт сам не ведает.
Ironigor
Ironigor ответ Против ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 17:41
Птица говорун Пермского Амкара ,которого нет !!!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 17:34
Кто такой Попов?
DXTK
DXTK
сегодня в 17:27
как думаете а какая команда победит если устроить дрим битву составов - Сборная Черчесова образца 2017-2020 с Дзюбой Миранчуком Головиным Черышевым или сборная Хиддинка 2007-2010 с Аршавиным Павлюченко Акинфеевым?

команда черчесова 1/4 финала ЧМ 2018...... прошли Испанию, сейчас попали на Евро 2020.

команда Хиддинка бронза на Евро 2008....... впервые вышли из группы на турнирах, прошли Голландию в 1/4, но не попали на ЧМ 2010.
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 17:21
Семак, Черчесов используют одну и туже тупиковую тактику, где Все должны играть на Дзюбу, полюбому кто то сказал что б центральная фигура была из дерева!!! Только не пойму, для чего этот проект нужен?
shlomo
shlomo
сегодня в 17:14
Здорово сказал и наговорил на три интервью....
particular
particular
сегодня в 17:06, ред.
Эмоциональная речуга про крайность, неадекватность и кошмар..:) А вообще, у нас часто кто-то что-то возглавляет только благодаря преданности, приспособленчеству и принадлежности к какому-либо клану...
Всё лучшее относительно и познаётся в сравнении...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:05
А ты вообще кто такой ,Попов и всё, и знать тя никто не знает, а базаришь как настоящий. Специалист Пермского края.
Анд-м
Анд-м
сегодня в 16:59
От души сказал)) Про черчеса ,это в точку
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:55
Эмоции зашкалили, а дельного нуль.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:49
Всё правильно говорит!
alex074
alex074
сегодня в 16:48
Горец обыкновенный, из рода осетинов, вспыльчивый, с гонором и т.д.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 16:47
Станислав Саламович лучший тренер, и это не обсуждается.
Big krendel
Big krendel
сегодня в 16:46
Черчесов ничего не добьется. Физрук он.
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