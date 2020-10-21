Валуев: «Не могу сказать, что „Зенит“ вчера опозорился»

Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал поражение «Зенита» от «Брюгге» (1:2) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Вчера в матче с «Зенитом» произошло все самое страшное, что могло. Сложилось все так, как не хотелось больше всего.

Я считаю, что петербуржцы в таких играх могут выглядеть лучше. Не могу сказать, что они опозорились, никогда этого не скажу, потому что в спорте бывает всякое, но популярности от таких поражений точно не прибавится.