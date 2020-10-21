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Валуев: «Не могу сказать, что „Зенит“ вчера опозорился»

сегодня, 16:27
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеМатч завершен

Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал поражение «Зенита» от «Брюгге» (1:2) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Вчера в матче с «Зенитом» произошло все самое страшное, что могло. Сложилось все так, как не хотелось больше всего.

Я считаю, что петербуржцы в таких играх могут выглядеть лучше. Не могу сказать, что они опозорились, никогда этого не скажу, потому что в спорте бывает всякое, но популярности от таких поражений точно не прибавится.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 17:56
да нет, всё нормально
brauning.86
brauning.86
сегодня в 17:52
    alexgurzan
    alexgurzan ответ Vasya Oblomov (раскрыть)
    сегодня в 17:51
    Поправил.
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 17:46
    А вот Петржела может сказать.
    Властимил Петржела: «Поражение «Зенита» от «Брюгге» — это не катастрофа, а позор»
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 17:45
    Но думаю именно так.
    Бакланский рубеж
    Бакланский рубеж
    сегодня в 17:42
    Я тоже не могу сказать, что опозорился. Он обо..ался.
    Vasya Oblomov
    Vasya Oblomov
    сегодня в 17:32
    Скажите пож, почему Валуеву можно тут говорить что команда не опозориласб а нам нельзя

    "Vasya Oblomov
    Сегодня 00:37
    Хоть эти не попозорились против середняка"
    немного тролинга
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы
    сегодня в 17:28
    Заладили позор, позор. Когда пятёрку от болгар, семёрку от Ливерпуля. Это позор. Да проиграли. Не удачно сыграли, где то безвольно, где то натужно.
    Тролли по состоянию здоровья, им всё плохо, всему конец. И тролли великой, народной, но на сегодняшний день вылетевшей откуда только можно, команды, резвятся.
    Одни по состоянию здоровья, другие от избытка желчи. Для них любая осечка Зенита праздник на фоне серых будней собственных позоров и пролётов.
    Footbolista
    Footbolista
    сегодня в 17:18
    "Ты как хочешь это назови"...(С)...
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 17:05
    Губерниевы, канделаки, валуевы.... футбол-то даже не смотрят, но обязательно свои 5 копеек вставить надо
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    сегодня в 17:00
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      сегодня в 16:59
      Просто Валуев слегка тупенький,донего ещё не дошло!
      particular
      particular
      сегодня в 16:53, ред.
      В пробитой голове боксёра шевельнулась редкая спортивная мысль, припудрённая изворотливость депутата..:)
      ALEX26659
      ALEX26659
      сегодня в 16:52
      конечно,они подвиг совершили!
      drug01
      drug01
      сегодня в 16:39
      Но результат плохой
      LOpp
      LOpp
      сегодня в 16:39
      Федор Паршунин
      Федор Паршунин
      сегодня в 16:38
      Да, господин депутат, по сравнению с голосованием за поднятие пенсионного возраста в России это не позор, так, обделались самую малость.
      Q-J-G
      Q-J-G
      сегодня в 16:37
      ...опозорились, никогда этого не скажу, потому что в спорте бывает всякое....

      Всякое, это иногда. Зенит ожидает позор ещё в оставшихся пяти матчах. Так что, всякое -это будет-закономерность для Зенита...

      Не надо привыкать одерживать победы в РПЛ с помощью админресурса, вот тогда этого всякого в ЛЧ, будет намного меньше!
      sv_1969
      sv_1969
      сегодня в 16:37
      Зенит просто обгадился!Это можно так сказать)
      shlomo
      shlomo
      сегодня в 16:36
      Это даже не позор...это как бы по приличнее слово подобрать (наверное не смогу...обзову Позорище!!!!)...чемпион страны продемонстрировал в матче с бельгийцами футбол, годящийся разве что для запасников ФНЛ....думаю, что у Зенита ничего не получится в Лиге чемпионов, из группы команда не выйдет.....(даже за третье место теперь будет побороться очень сложно).... а если Питерцы снова станут чемпионом России ? (и очередной позор... играть успешно в Европе нам пока не дано)...
      rubinovyi2
      rubinovyi2
      сегодня в 16:31
      Так,депутаты пошли комментировать поражение Зенита,а Орлов все молчит,как рыба об лед...)))
      матос
      матос
      сегодня в 16:30
        Project Pandora
        Project Pandora
        сегодня в 16:29
          ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
          ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
          сегодня в 16:29
          Валуев: «Не могу сказать, что „Зенит“ вчера опозорился»


          А Россия думает совсем по другому.
          офигенный
          офигенный
          сегодня в 16:28
          а что это было ?
          ПлеймейкерЪ
          ПлеймейкерЪ
          сегодня в 16:27
          Нужно было побеждать.
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