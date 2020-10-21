Валуев: «Не могу сказать, что „Зенит“ вчера опозорился»

Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал поражение «Зенита» от «Брюгге» (1:2) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Вчера в матче с «Зенитом» произошло все самое страшное, что могло. Сложилось все так, как не хотелось больше всего.
Я считаю, что петербуржцы в таких играх могут выглядеть лучше. Не могу сказать, что они опозорились, никогда этого не скажу, потому что в спорте бывает всякое, но популярности от таких поражений точно не прибавится.
Зенит вчера тупо обос..........ся
Зенит вчера тупо обос..........ся
Властимил Петржела: «Поражение «Зенита» от «Брюгге» — это не катастрофа, а позор»
Властимил Петржела: «Поражение «Зенита» от «Брюгге» — это не катастрофа, а позор»
"Vasya Oblomov
Сегодня 00:37
Хоть эти не попозорились против середняка"
немного тролинга
"Vasya Oblomov
Сегодня 00:37
Хоть эти не попозорились против середняка"
немного тролинга
Тролли по состоянию здоровья, им всё плохо, всему конец. И тролли великой, народной, но на сегодняшний день вылетевшей откуда только можно, команды, резвятся.
Одни по состоянию здоровья, другие от избытка желчи. Для них любая осечка Зенита праздник на фоне серых будней собственных позоров и пролётов.
Тролли по состоянию здоровья, им всё плохо, всему конец. И тролли великой, народной, но на сегодняшний день вылетевшей откуда только можно, команды, резвятся.
Одни по состоянию здоровья, другие от избытка желчи. Для них любая осечка Зенита праздник на фоне серых будней собственных позоров и пролётов.
Всякое, это иногда. Зенит ожидает позор ещё в оставшихся пяти матчах. Так что, всякое -это будет-закономерность для Зенита...
Не надо привыкать одерживать победы в РПЛ с помощью админресурса, вот тогда этого всякого в ЛЧ, будет намного меньше!
Всякое, это иногда. Зенит ожидает позор ещё в оставшихся пяти матчах. Так что, всякое -это будет-закономерность для Зенита...
Не надо привыкать одерживать победы в РПЛ с помощью админресурса, вот тогда этого всякого в ЛЧ, будет намного меньше!
А Россия думает совсем по другому.
А Россия думает совсем по другому.