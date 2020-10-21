Тедеско: «Сегодня нужно было показать характер»

Наставник «Спартака» прокомментировал выход своей команды в 1/8 финала Кубка России.

Мы прилетели в Красноярск, хотели выиграть, но главной задачей было выйти из группы. Сегодня было очень трудно, но ребята справились, нужно было показать характер. Это как психологический тест с учетом перелета на 4,5 часа и разницы во времени.

Много молодых футболистов вышло, так как у нас была такая возможность, могли себе позволить протестировать молодых игроков. Не могу сказать, что мы расценивали игру как товарищескую. Мы уважаем турнир, болельщиков, но была необходима ротация, думаю, молодые игроки хорошо адаптировались.