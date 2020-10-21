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Тедеско: «Сегодня нужно было показать характер»

сегодня, 18:21
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Наставник «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал выход своей команды в 1/8 финала Кубка России.

Мы прилетели в Красноярск, хотели выиграть, но главной задачей было выйти из группы. Сегодня было очень трудно, но ребята справились, нужно было показать характер. Это как психологический тест с учетом перелета на 4,5 часа и разницы во времени.

Много молодых футболистов вышло, так как у нас была такая возможность, могли себе позволить протестировать молодых игроков. Не могу сказать, что мы расценивали игру как товарищескую. Мы уважаем турнир, болельщиков, но была необходима ротация, думаю, молодые игроки хорошо адаптировались.

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Все комментарии
brauning.86
brauning.86 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 19:25
Я так понимаю, вы вчера то же полурезервом играли
vm777
vm777 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 19:13
Решили порадовать фанов зенита и отвлечь внимание на себя, после фиаско чемпиона)
Дудинчанин
Дудинчанин
сегодня в 19:07
Зачем юлить? Для нашего чемпа две игры это большая нагрузка. Но .... получать такие деньги за 90 минут это нормально?
Игорь Ларин 1958
Игорь Ларин 1958 ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 19:04
В лужу... Так это называется)))
Игорь Ларин 1958
Игорь Ларин 1958 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 19:02
А не было никакого уныния. Как и ликования вчера.)))
Леон Бугаев
Леон Бугаев
сегодня в 18:58
физрук опростоволосился. Выиграл сильнейший, а прошел дальше слабейший.
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 18:54
Если это- показали характер, значит, молодежь играть совсем не умеет. Хитрый Тедеско наметил и продемонстрировал кандидатов на вылет.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:45
Кто выдумал такой регламент?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 18:41
Главное, что прошли.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:39
Вчера ликовали, сегодня уныние. Спасибо дурацкому регламенту, что прошли дальше...
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 18:33
Героически сыграли, не позволили Великому Енисею забить семь мячей! Аплодисменты легендарному прыгуну!
Footbolista
Footbolista
сегодня в 18:31, ред.
Сегодня?)...скажем дружно, ..... .....
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:29
Без позора спартак не может жить.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 18:28
Какой характер, если до начало матча было понятно, кто будет играть дальше, кто останется "за бортом")
офигенный
офигенный
сегодня в 18:28
офигеть как показали
David Young
David Young
сегодня в 18:27
Маловато у молодёжи Спартака характера.
shlomo
shlomo
сегодня в 18:22
Показали....молодцы ничего не скажешь...
Брулин
Брулин
сегодня в 18:22
Пустые это слова
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