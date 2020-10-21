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Воронин — о поражении «Зенита»: «РПЛ — одно, еврокубки — совсем другое»

сегодня, 18:16
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеМатч завершен

Тренер «Динамо» Андрей Воронин прокомментировал поражение «Зенита» от «Брюгге» в ЛЧ.

Мне кажется, что чемпионат России стал слабее по сравнению с тем периодом, когда там выступал я. Я шесть лет не играл в футбол, поэтому сложно рассуждать. «Зенит» проиграл «Брюгге», хотя многие утверждали, что он должен выходить в плей-офф с первого места в группе. Чемпионат России — одно, еврокубки — совсем другое.

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Все комментарии
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 19:10
В Европе люди с тремя ногами ??? Такие же футболисты , так же 11 человек ! Только судьи другие !
ДСА
ДСА
сегодня в 19:07
    протон1
    протон1 ответ Big krendel (раскрыть)
    сегодня в 19:02
    да и в разы сильней . если честно
    протон1
    протон1
    сегодня в 19:02
    теперь мы знаем уровень зенита какой. краснодар должен был возглавить таблицу а не зенит
    Big krendel
    Big krendel
    сегодня в 19:01
    Брюгге вообще то чемпион своей страны. А чемпионат Бельгии гораздо сильнее нашего.
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    сегодня в 19:01
    Сбился прицел у питерских, в деревяху попасть не могут.
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 18:51
      Брулин
      Брулин
      сегодня в 18:49
      Первые в группе после Дортмунда, Лацио и Брюгге
      Q-J-G
      Q-J-G ответ susanin ultrazenith (раскрыть)
      сегодня в 18:48
      Андрей, нет возможности поставить диз-лайк, тогда ставь - лайк)
      Октябрь 1917
      Октябрь 1917
      сегодня в 18:44
      Воронин, тебе о "Динамо" нужно думать.
      cska vperiod
      cska vperiod
      сегодня в 18:31
      Всё верно, в РПЛ есть кукуян а в Европе нет.
      susanin ultrazenith
      susanin ultrazenith
      сегодня в 18:25
      Хотел дизлайков наставить, но все ВИПы (((
      Q-J-G
      Q-J-G
      сегодня в 18:23
      РПЛ-это админресурс+фарм-клубы,
      Еврокубки-это судьи, соперники.

      P/S/ Речь идёт о Зените...
      Константин Белых
      Константин Белых
      сегодня в 18:21
      Еще один Адмирал Ясенкуй..
      VAN ARM
      VAN ARM
      сегодня в 18:21
      это показатель нашего судейства)))) на что семак надеется??? наверное на старое дерево)))
      sv_1969
      sv_1969
      сегодня в 18:18
      РПЛ деградирует
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