Воронин — о поражении «Зенита»: «РПЛ — одно, еврокубки — совсем другое»

Тренер «Динамо» прокомментировал поражение «Зенита» от «Брюгге» в ЛЧ .

Мне кажется, что чемпионат России стал слабее по сравнению с тем периодом, когда там выступал я. Я шесть лет не играл в футбол, поэтому сложно рассуждать. «Зенит» проиграл «Брюгге», хотя многие утверждали, что он должен выходить в плей-офф с первого места в группе. Чемпионат России — одно, еврокубки — совсем другое.