Роналду сыграет с «Барсой», если сдаст отрицательный тест за сутки до матча

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сегодня, 17:19

Нападающий «Ювентуса» сдал очередной тест на коронавирус, который дал положительный результат.

Как сообщается, «Ювентус» направил документы в УЕФА , чтобы заверить организацию, что у звёздного форварда нет никаких симптомов заболевания. Роналду чувствуется себя хорошо, у него нет повышенной температуры.

Отмечается, что Криштиану сможет принять участие в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны», если сдаст отрицательный тест на коронавирус за 24 часа до начала матча. До этого времени «Ювентус» больше не будет публиковать заявления о состоянии футболиста.