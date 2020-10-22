ГлавнаяНовости

Роналду сыграет с «Барсой», если сдаст отрицательный тест за сутки до матча

сегодня, 17:19
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона28.10.2020 в 23:00 Не начался

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сдал очередной тест на коронавирус, который дал положительный результат.

Как сообщается, «Ювентус» направил документы в УЕФА, чтобы заверить организацию, что у звёздного форварда нет никаких симптомов заболевания. Роналду чувствуется себя хорошо, у него нет повышенной температуры.

Отмечается, что Криштиану сможет принять участие в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны», если сдаст отрицательный тест на коронавирус за 24 часа до начала матча. До этого времени «Ювентус» больше не будет публиковать заявления о состоянии футболиста.

Все новости
Рамос может успеть восстановиться к матчу против «Барселоны»
Сегодня, 17:08 Комментарии3
Роналду не сыграет с «Барселоной». Его тест на COVID-19 вновь положительный
Сегодня, 15:11 Комментарии32
ОфициальноОдин футболист «Вердера» заразился коронавирусом
Сегодня, 14:20 Комментарии1
Алексис Санчес пропустит две игры «Интера» из-за травмы
Сегодня, 13:52 Комментарии2
Кьеллини пропустит 7-10 дней из-за травмы
Сегодня, 09:04 Комментарии3
Гвардиола сообщил о серьёзном повреждении у Фернандиньо
Сегодня, 05:40 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 17:29
Если даже сыграет будет не в лучшей форме
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 17:23
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 17:19
    Да это для Юве будет потеря..
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100