Генич: «ЦСКА, конечно, фаворит в матче с „Вольфсбергом“»

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал предстоящий матч «Вольфсберг» — ЦСКА в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.

ЦСКА очень хороший футбол показал с «Динамо», подвижный. Видно, что команда сейчас в порядке, костяк ребят из молодежной сборной в хорошем состоянии, тонусе. Есть варианты, кем игру усилить, разнообразить. ЦСКА , конечно, фаворит. Понятно, что это главный аутсайдер группы. Вероятность того, что австрийцы займут последнее место в группе, достаточно высока.