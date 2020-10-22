Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал предстоящий матч «Вольфсберг» — ЦСКА в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.
ЦСКА очень хороший футбол показал с «Динамо», подвижный. Видно, что команда сейчас в порядке, костяк ребят из молодежной сборной в хорошем состоянии, тонусе. Есть варианты, кем игру усилить, разнообразить. ЦСКА, конечно, фаворит. Понятно, что это главный аутсайдер группы. Вероятность того, что австрийцы займут последнее место в группе, достаточно высока.
«Вольфсберг» играет лихо в атаку, если посмотреть результаты в чемпионате. У ЦСКА есть определенные проблемы в обороне. Акинфеев не всегда может выручить, в обороне обязательно кто-то привезет.
Генич: " «ЦСКА, конечно, фаворит в матче с „Вольфсбергом“, но оборона никудышняя, поэтому проиграют".
Генич: " Сборная России играет лучше от матча к матчу, но опустилась на 34 место".
Генич, конечно, Генич, но он ли это?))
Генич: " «ЦСКА, конечно, фаворит в матче с „Вольфсбергом“, но оборона никудышняя, поэтому проиграют".
Генич: " Сборная России играет лучше от матча к матчу, но опустилась на 34 место".
Генич, конечно, Генич, но он ли это?))
Генич: «ЦСКА, конечно, фаворит в матче с „Вольфсбергом“»
И тут же заявляет
«Вольфсберг» играет лихо в атаку, если посмотреть результаты в чемпионате. У ЦСКА есть определенные проблемы в обороне.
Генич, ты уж определись фаворит ЦСКА или нет!
Генич: «ЦСКА, конечно, фаворит в матче с „Вольфсбергом“»
И тут же заявляет
«Вольфсберг» играет лихо в атаку, если посмотреть результаты в чемпионате. У ЦСКА есть определенные проблемы в обороне.
Генич, ты уж определись фаворит ЦСКА или нет!
Надо посмотреть, местный Георгий Черданцев уже написал хвалебный спич?
Надо посмотреть, местный Георгий Черданцев уже написал хвалебный спич?