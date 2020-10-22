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Генич: «ЦСКА, конечно, фаворит в матче с „Вольфсбергом“»

сегодня, 14:49
ВольфсбергЛоготип футбольный клуб Вольфсберг-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА22:00 Не начался

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал предстоящий матч «Вольфсберг» — ЦСКА в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.

ЦСКА очень хороший футбол показал с «Динамо», подвижный. Видно, что команда сейчас в порядке, костяк ребят из молодежной сборной в хорошем состоянии, тонусе. Есть варианты, кем игру усилить, разнообразить. ЦСКА, конечно, фаворит. Понятно, что это главный аутсайдер группы. Вероятность того, что австрийцы займут последнее место в группе, достаточно высока.

«Вольфсберг» играет лихо в атаку, если посмотреть результаты в чемпионате. У ЦСКА есть определенные проблемы в обороне. Акинфеев не всегда может выручить, в обороне обязательно кто-то привезет.

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Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 15:49
Генич: "Локомотив играл без робости, но ссыкливо"
Генич: " «ЦСКА, конечно, фаворит в матче с „Вольфсбергом“, но оборона никудышняя, поэтому проиграют".
Генич: " Сборная России играет лучше от матча к матчу, но опустилась на 34 место".
Генич, конечно, Генич, но он ли это?))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:41
А ОНИ ОБ ЭТОМ ЗНАЮТ? не смешите народ))))))))))))
ArtemBzdn
ArtemBzdn
сегодня в 15:34
Сконцентрируются, покажут победную игру и тогда будет видно кто фаворит. Армейцы сейчас набрали ход, но это другая лига, и все может быть. /// Ждём красивой игры и победу нашу.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 15:25
Осталось ждать не долго, игра покажет прав ли Генич.)))
ДСА
ДСА
сегодня в 15:21
От ЦСКА всего чего угодно можно ожидать.
makkie
makkie
сегодня в 15:18
Если Черданцев поставит на цска, пиши-пропало для коней 😂
Леон Бугаев
Леон Бугаев
сегодня в 15:02
Насчет фаворита сомневаюсь я однако.
Армейская душа
Армейская душа ответ Т34 (раскрыть)
сегодня в 14:59
Ага, а второго с Енисеем
oFANATo
oFANATo
сегодня в 14:57, ред.
Генич сам себе противоречит.

Генич: «ЦСКА, конечно, фаворит в матче с „Вольфсбергом“»

И тут же заявляет

«Вольфсберг» играет лихо в атаку, если посмотреть результаты в чемпионате. У ЦСКА есть определенные проблемы в обороне.

Генич, ты уж определись фаворит ЦСКА или нет!
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 14:55
Молчите гореэксперты, сглазите!!!
Надо посмотреть, местный Георгий Черданцев уже написал хвалебный спич?
Faustello
Faustello
сегодня в 14:54
Ждём убедительную победу конях!
Т34
Т34
сегодня в 14:53
Одного явного фаворита мы уже наблюдали в Питере
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:51
Явный фаворит ЦСКА.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:49
Не сглазь!
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